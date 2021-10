Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (16/10)

Esse sábado de Lua em Peixes nos deixa mais sensíveis e apaixonados, mas também pode fazer com que os sentimentos ruins que você já estava sentido se evidenciem. Isso acontece porque a influência de Peixes faz com que seja mais fácil perceber a intensidade das nossas emoções.

Apesar dessa amplificação dos sentimentos ser um pouco desafiadora, ela também pode nos ajudar no processo de autoconhecimento, já que muitas vezes acabamos ignorando aquelas emoções que são mais delicadas.

Mas também não vale se vitimizar e acabar dramatizando tudo o que você está vivendo nesse momento! É preciso aprender que nem sempre tudo aquilo que sentimos condiz com a realidade, precisamos questionar nossos próprios pensamentos para haver equilíbrio com a racionalidade. O lado positivo de Peixes é que toda essa sensibilidade nos deixa mais amorosos e atenciosos, promovendo bons momentos com as pessoas amadas e até mesmo novos encontros.

Aquário

O traço revolucionário que é muito visível nos aquarianos, te faz ser mais aberto para acolher os direcionamentos que estão sendo expressos pela sua intuição nesse momento. Conecte-se com o seu eu interior para que você consiga desenvolver o seu caminho com mais leveza e autenticidade

Capricórnio



As energias piscinas costumam ser desafiadoras para os nativos de Capricórnio, que gostam de estar no controle de tudo, inclusive de suas emoções. Não é fácil para você modificar padrões, que muitas vezes são exigidos por você mesmo. Analise se essa rigidez mental não está atrasando o seu processo de evolução e procure ser um pouco mais flexível.

Câncer

A Lua - astro que rege seu signo - em Peixes proporciona uma visão mais sensível e leve sobre a vida e te faz sentir conectado com tudo que te cerca. Muito embora essa postura intuitiva te deixe sonhador e traga conforto, você deve tomar cuidado para não mergulhar profundamente no sofrimento das pessoas à sua volta.

Escorpião

A intensidade emocional dos escorpianos pode despertar emoções difíceis hoje, já que a presença da Lua em Peixes faz com que você esteja mais perceptivo e seja influenciado por tudo aquilo que te cerca. Sabendo disso, tenha cautela para não se abalar com situações que não te envolvem diretamente.

Gêmeos

A conjuntura astrológica desse momento é muito benéfica para despertar sua criatividade. Você pode aproveitar essa oportunidade e as energias de recomeço propiciadas pela Lua nova, para formular novos planos que te levem a estar cada vez mais perto daquilo que você almeja! Esse também é um ótimo dia para se aproximar de pessoas importantes.

Touro

Você, taurino, costuma reprimir as tendências piscianas, pois elas são desafiadoras e te impulsionam a abrir mão do autocontrole para entrar em contato com as partes mais profundas - e possivelmente as mais desagradáveis - da sua personalidade. A presença da Lua em Peixes te ajuda a fazer isso com mais serenidade!

Sagitário

A generosidade e o idealismo característicos dos sagitarianos são atenuados pelas influências piscianas, que configuram um cenário incrível para que você se conecte com pessoas amadas. A influência da Lua crescente simboliza um momento de expansão e você deve deixar para trás os dramas que estava vivendo em suas relações.

Leão

A Lua em Peixes pode não te deixar tão motivado e animado, mas com certeza incita sua inspiração e sua intuição, te ajudando a reconhecer os padrões que você tem repetido, mas que não estão sendo favoráveis para o seu desenvolvimento. Preste atenção nesses insights e se liberte do que está te impedindo de ser a melhor versão de si mesmo.

Áries

Os arianos não têm facilidade em acessar sua intuição e podem usufruir da influência de Peixes para aprender a escutar sua voz interior, mas tendo cuidado com as atitudes impulsivas. Esse momento também é muito propício para que você fique em sintonia com a pessoa amada, escute com empatia e se expresse sinceramente.

Libra

Os librianos são especialmente tocados pelas artes e, se você ainda não encontrou o nicho que se identifica, é um ótimo momento para entrar em contato com meios de expressão estéticos que você desconhece. A internet permite que você acesse um mundo de possibilidades que podem te inspirar e te encantar!

Peixes

Como a presença da Lua no seu signo faz com que você acesse seus sentimentos com mais facilidade, você pode aproveitar esse contexto para identificar os hábitos que estão caracterizando obstáculos na sua jornada. Liberte-se do que não fizer mais sentido para você, com serenidade e gratidão pelos ensinamentos que podem ser aprendidos em cada situação.

Virgem

A sensibilidade aflorada pela influência de Peixes nesse momento, te auxilia a vislumbrar novos caminhos que te levam a estar cada vez mais alinhado ao seu propósito. Tome cuidado para que você não tente se fechar por se sentir vulnerável nesse momento. Aproveite para se aproximar de quem você ama.