Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (15/2)

A Lua ingressa em Libra, pedindo mais equilíbrio e leveza nas suas decisões. É um dia propício para deixar para trás vícios, medos e comportamentos limitantes que já não fazem sentido na sua vida. Se perceber que há alguma área em que você anda muito inflexível, repense sua postura: a energia libriana favorece a busca por harmonia e a disposição para enxergar outras perspectivas. A Lua em trígono com Plutão traz força interior para promover mudanças profundas. Esse aspecto incentiva a transformação e a regeneração, impulsionando você a liberar o que te prende ao passado. Em seguida, a oposição da Lua com Vênus pode gerar tensão nos relacionamentos ou na forma como você lida com seus valores e afetos, exigindo clareza e consciência emocional. O sábado pode ser decisivo no que diz respeito a escolhas importantes, podendo representar um “ponto final” em certos assuntos. Se algo não está fluindo ou já se esgotou, talvez seja hora de dar um basta. Confie na sua intuição e siga o que você realmente acredita e valoriza. Faça suas escolhas com coragem e siga em frente, pois este momento favorece atitudes que visam o seu bem-estar e o seu crescimento pessoal.

Áries

A Lua em Libra pede harmonia nos relacionamentos e convida você a ser mais flexível. Com Plutão em jogo, é hora de reavaliar posturas e renovar sua forma de agir. Escolhas corajosas podem trazer a transformação que você tanto deseja.

Touro

É momento de rever valores e hábitos que travam sua evolução. A Lua em Libra em trígono com Plutão facilita uma mudança profunda nas rotinas.

Confie no que realmente faz sentido e busque a leveza em tudo o que fizer.

Gêmeos

O clima de renovação incentiva a se desapegar de distrações que te afastam dos objetivos. A Lua em Libra reforça a importância da comunicação clara e das conexões significativas. Use a energia de Plutão para se aprofundar em ideias e dar passos decisivos rumo ao crescimento.

Câncer

O foco está no equilíbrio emocional e na busca de segurança interior. A Lua em Libra sugere ajustar relações familiares e promover mais harmonia em casa. A força de Plutão inspira mudanças intensas, ajudando a curar feridas antigas.

Leão

Momento de exercitar a diplomacia e ouvir a perspectiva alheia.

A transformação acontece quando você acolhe novas ideias e deixa o orgulho de lado. Escolhas autênticas, fundamentadas em seus valores, geram crescimento sólido.

Virgem

A Lua em Libra destaca questões financeiras e a necessidade de equilibrar recursos. É hora de cortar gastos desnecessários e investir no que realmente importa. A influência de Plutão favorece reformulações profundas na rotina em busca de estabilidade.

Libra

Com a Lua em seu signo, a sensibilidade e a intuição ficam em evidência.

O trígono com Plutão potencializa seu poder de transformação e renovação pessoal. Desprenda-se de padrões antigos e assuma uma nova forma de se expressar no mundo.

Escorpião

A profundidade emocional ganha novo fôlego com o trígono Lua–Plutão.

É tempo de deixar para trás medos e inseguranças que limitam seu progresso.

Busque momentos de recolhimento para curar e se fortalecer interiormente.

Sagitário

A socialização e as amizades ganham destaque com a Lua em Libra.

Use a força de Plutão para transformar grupos e projetos em algo mais significativo. É hora de alinhar a vida social aos seus verdadeiros valores e interesses.

Capricórnio

A Lua em Libra volta sua atenção para a carreira e imagem pública.

O trígono com Plutão em seu signo pede coragem para mudar o que não funciona. Escolhas firmes, bem analisadas, podem gerar grandes conquistas a longo prazo.

Aquário

Expanda horizontes e reavalie crenças para evoluir. A Lua em Libra favorece estudos, viagens ou trocas culturais que promovam crescimento. Plutão indica transformação profunda que começa na mente e se reflete no mundo.

Peixes

O dia chama a atenção para finanças compartilhadas, dívidas ou recursos em comum. A Lua em Libra pede equilíbrio ao lidar com valores e intimidade nos relacionamentos. A força regeneradora de Plutão facilita a superação de traumas e a reconexão com sua essência.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.