Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (15/10)

Esse sábado se inicia de forma um pouco mais desafiadora, porque a Lua estará fora de curso até o meio-dia. Esse trânsito lunar afeta nosso sono e, consequentemente, tendemos a acordar com certo mau humor. Por isso, é importante 'pegar leve' no início do dia, fazer alguma atividade física para despertar o corpo, e evitar conversas difíceis até que você se sinta mais leve e paciente. Após o meio-dia, a Lua entrará em Câncer, despertando a nossa sensibilidade e vontade de estar perto de quem amamos. Porém, como nem tudo são flores, a influência canceriana também faz com que alguns sentimentos desafiadores, como o ciúmes, venham à tona. Nesses momentos, é importante ter maturidade para dialogar com a consciência de que esses sentimentos partem das nossas próprias inseguranças, e não podemos culpar o outro por eles.Os nativos de Leão ficam muito irritados quando a Lua fica fora de curso, e tendem a se comportar de forma explosiva quando as coisas não acontecem da maneira esperada. Saiba que os imprevistos não são culpa de ninguém em específico, e também é necessário ser compreensivo quando uma pessoa comete um erro diretamente.A Lua fora de curso faz com que você tenha mais facilidade de perder a paciência. Sabendo disso, lembre-se de pensar duas vezes antes de falar, para não descontar isso nas pessoas ao seu redor. Faça questão de ter momentos de descontração com as pessoas que convivem com você ao fim do dia.A Lua fora de curso pode te influenciar a agir de forma impulsiva, porque você se sente confuso e irritado. Tente redobrar a paciência antes de ter uma conversa delicada, ou mesmo evite dialogar sobre assuntos mais estressantes, se for possível. Lembre-se que você tem a capacidade de lidar com os imprevistos com resiliência.Você tem a capacidade de dar conselhos incríveis para outras pessoas, mas tende a dificultar tudo aquilo que vive, por causa da sua ansiedade excessiva. A Lua fora de curso te convida a sair do modo automático, desacelerar e olhar para dentro, para compreender com calma o que está sentindo e pensando.Para os taurinos, a entrada da Lua em Câncer pode despertar questionamentos em relação aos seus relacionamentos e aos próximos passos que você quer tomar. A expansividade de Júpiter retrógrado, que ingressou em Áries ontem, e a dependência e sensibilidade cancerianas são tendências opostas e, por isso, é importante não tomar nenhuma decisão agora.Como você não é acostumado a dar uma atenção especial às suas emoções mais profundas (aquelas que são, de certa forma, incômodas), você pode reagir de forma explosiva e falar o que não deve em momentos estressantes, porque seus sentimentos são amplificado pela influência da Lua em Câncer.A entrada da Lua em Câncer faz com que os sentimentos das pessoas de Áries fiquem à flor da pele, o que pode te levar a agir de forma um pouco alterada em discussões. Por isso, tente ter um dia mais relaxante, buscando ter momentos de lazer e distração com quem você ama.Nesse momento, sua sensibilidade será amplificada pela entrada da Lua em Áries, então qualquer situação incômoda pode fazer com que você se magoe. A dica para os próximos dias é pensar duas vezes antes de iniciar uma discussão.A necessidade de controle te leva a ser uma pessoa perfeccionista, que tem dificuldade em lidar com qualquer coisa que seja de alguma forma insatisfatória. Saiba que, apesar de toda a sua capacidade racional, você ainda é um ser humano e, consequentemente, um ser imperfeito. Seja compreensivo consigo mesmo.Você fica mais ansioso quando a Lua está fora de curso, porque as coisas não saem conforme o esperado, o que te deixa frustrado. Saiba que, apesar de termos a ideia de que podemos controlar tudo, isso é humanamente impossível. Procure ter resiliência para lidar com esse fato e aprecie as pequenas coisas da vida.Hoje é um dia difícil para você, porque os imprevistos são como testes de paciência para você. Saiba que eles são inevitáveis e você precisa aprender a lidar com esse fato de forma mais natural, para sofrer menos no dia a dia. Tente se planejar e iniciar a manhã com uma atividade física para aliviar a ansiedade.Falar dos seus sentimentos de forma aberta pode ser difícil para você, mas é importante fazer isso para que você não tenha atitudes impulsivas, por estar guardando vários sentimentos que acabam explodindo em algum momento. Isso pode não fazer sentido para a outra pessoa, que não faz ideia daquilo que estava te incomodando.