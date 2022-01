Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (15/1)

Capricórnio

Câncer

Aquário

Gêmeos

Leão

Sagitário

Peixes

Escorpião

Libra

Touro

Virgem

Áries

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

Ontem a retrogradação de Mercúrio se iniciou, enquanto a Lua estava transitando por Gêmeos (um dos signos regidos por Mercúrio). Na Astrologia entende-se que quando este astro está retrogradando, a mente se torna inquieta e as coisas começam a se transformar, queiramos ou não. A nossa consciência se desperta de forma questionadora e passamos a sentir a necessidade de buscar respostas. Porém, toda essa movimentação mental nos deixa mais irritados e precisamos exercitar a paciência para não acabar tomando decisões precipitadas e para não permitir que as falhas na comunicação causem grandes desentendimentos. Além disso, hoje a Lua fica fora de curso até 13 horas, aumentando ainda mais a possibilidade de acontecerem confusões. É importante nos mantermos mais reservados no começo do dia, mas logo após esse horário a Lua ingressa em Câncer e desperta um clima mais sensível e familiar.A retrogradação de Mercúrio evidencia duas características que podem ser desafiadoras: o perfeccionismo e uma racionalidade exacerbada, as quais dificultam o desenvolvimento da sua sensibilidade. É preciso ter cuidado para não focar muito no trabalho e deixar de lado as outras áreas da sua vida, que são prejudicadas caso você não saiba dividir o seu tempo de forma saudável.Para lidar melhor com a retrogradação de Mercúrio, é necessário desenvolver habilidades que te auxiliem a manter o equilíbrio mental. O simples esforço de colocar no papel aquilo que está se passando internamente pode ser muito útil nesse sentido, porque te ajuda a perceber quais ideias são fundamentadas na realidade ao seu redor e quais são mais motivadas por suas emoções.A influência da retrogradação de Mercúrio no seu signo evidencia sua personalidade forte e determinada, mas pode fazer com que você sinta como se não se encaixasse nos grupos sociais ao seu redor, enxergando-se como superior às outras pessoas. Por mais que seja difícil admitir, esse comportamento também te faz sentir solitário e você deve ter cuidado para não afastar pessoas importantes.Apesar da retrogradação de Mercúrio, a sua criatividade e resiliência podem ser muito bem desenvolvidas caso você saiba lidar de forma saudável com o alto fluxo de pensamentos que te acomete diariamente - o que pode te levar a desenvolver uma personalidade ansiosa e inquieta. Dedicar-se aos estudos e à prática de alguma atividade física te ajudará neste sentido.A influência de Mercúrio retrógrado pode fazer com que você seja um pouco egoísta, avaliando as situações apenas pelo seu ponto de vista e tentando impor suas ideias às outras pessoas. A ambição pode te levar longe profissionalmente, mas você deve ter cuidado para não passar por cima dos seus colegas na tentativa de alcançar aquilo que almeja.A franqueza sagitariana pode ser uma grande qualidade, se você souber direcioná-la com sabedoria. Caso você não tenha tato para usar as palavras, você pode acabar ferindo as pessoas, e aquilo que poderia se configurar como uma habilidade marcante acaba se tornando um defeito - e essa tendência vem à tona com a retrogradação de Mercúrio.A retrogradação de Mercúrio indica que você pode ter dificuldades em matérias e atividades que exijam um raciocínio ágil e exato. Além disso, esse trânsito levanta reflexões: apesar de ser uma pessoa que está sempre disposta a ajudar os outros e oferecer conselhos, você é facilmente influenciado e deve dedicar-se ao desenvolvimento da sua autoconfiança.A retrogradação de Mercúrio em Aquário e de Vênus em Capricórnio pode fazer com que você se sinta mais autoconfiante, mas tenha dificuldade em depositar essa confiança em outras pessoas. Aproveite a entrada da Lua em Câncer para ter um momento de lazer com a sua família ou as pessoas com quem você divide o lar.A influência da retrogradação de Mercúrio indica que é muito importante para você analisar minuciosamente os prós e contras de uma questão antes de decidir algo a respeito (para garantir um posicionamento equilibrado que não lhe trará dores de cabeça posteriormente). Nesse momento, sua capacidade de julgamento pode ser facilmente influenciada por outras pessoas.A influência de Mercúrio retrógrado te desafia a lidar com questões financeiras e com o trabalho no geral, porque as trocas de informação e as negociações são prejudicadas por esse signo. Por outro lado, a presença de Mercúrio nesse signo faz com que você seja teimoso e irredutível, exigindo que tudo seja feito à sua maneira e que fique frustrado caso contrário.Apesar da retrogradação de Mercúrio, a praticidade e a honestidade que a influência do Sol em Virgem no seu Mapa Natal proporciona são características que facilitam as trocas no dia a dia, mas você deve ter cuidado para não ser demasiadamente exigente consigo mesmo e com as pessoas à sua volta, estabelecendo padrões inatingíveis.A falta de agilidade para pensar pode fazer com que o alto fluxo de informações te faça ficar ansioso, como se tudo não ocorresse no tempo adequado e você se sentisse sempre atrasado. Além disso, você tende a se envolver facilmente em discussões, as quais sente a necessidade de sair “ganhando”.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.