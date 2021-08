Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (14/8)

Ontem a noite a Lua ingressou em Escorpião, o que pode ter causado insônia ou até mesmo gerado sonhos estranhos durante a noite.

Em relação aos sonhos, é interessante saber que eles são uma forma que a parte inconsciente da nossa mente utiliza para se expressar.

Por isso, mesmo que o conteúdo do seu sonho lhe pareça muito estranho, é interessante refletir sobre possíveis interpretações, relacionadas com os processos que você está vivendo em seu dia a dia.

Esse momento astrológico tem nos levado a olhar para dentro de nós, buscar mais ferramentas de autoconhecimento e nos propor a viver com mais determinação e confiança em nossos sonhos.

O simples fato de refletir sobre seus sonhos pode ser muito interessante para que você se conheça melhor, afinal, isso só é possível com muita reflexão.

Outra dica interessante é dialogar consigo mesmo(a) ou até colocar tudo o que você está sentindo e pensando no papel. Quando organizamos as ideias, torna-se mais fácil chegar a uma conclusão.

Aquário

Em seus relacionamentos, a Lua em Escorpião quer te mostrar que ajustar objetivos e expectativas é fundamental. O momento promete intensidade afetiva e sexual. É um momento favorável para adotar novos hábitos e padrões. Você pode investir em algo que já estava sendo planejado.

Capricórnio

É hora de escolher hábitos mais saudáveis, incluir mais prazer em sua rotina e não sair por aí correndo em busca de resultados a qualquer custo. Pense em como otimizar seu tempo e faça as mudanças que pretende fazer. Aproveite para estabelecer novos hábitos na rotina e dar novos passos na direção dos seus sonhos.

Câncer

Valorize o que você tem, canceriano(a), antes de sair por aí com mil desejos de coisas novas. Ao se comunicar, escolha bem as palavras, saiba ouvir e dialogar, mas saiba também se posicionar, falar o que pensa, o que sente e o que precisa. Ninguém adivinhará o que você quer sem você se expressar corretamente.

Escorpião

É importante que você converse com as pessoas com quem você convive em casa e no trabalho, ajuste expectativas e objetivos para evitar decepções e problemas futuros. É preciso realmente dedicar um tempo a organizar sua rotina, para que consiga equilibrar tudo o que você quer fazer e todas as suas responsabilidades.

Gêmeos

Esse posicionamento lunar te leva a refletir que você precisa se colocar em primeiro lugar e compreender melhor a dinâmica dos ciclos que está vivendo. Assuntos de família podem ser mais desafiadores, mas é importante que você mantenha a calma e aja sempre com maturidade.

Leão

Planeje com o coração o que você quer para essa nova fase da sua vida, mas vá com calma. Lembre-se que é melhor qualidade do que quantidade e, para isso é preciso calma, prudência e maturidade. Os imprevistos e contratempos podem estar presentes e é preciso lidar com cada um deles com sabedoria.

Peixes

No trabalho, a sobrecarga pode ser cansativa e nem tudo tende a sair como planejado. Cuide das relações e parcerias, até para dividir melhor as responsabilidades e dar conta melhor de tudo durante a semana. Atenção extra com gastos e investimentos. Não faça dívidas nem compre o que não precisa. Foco e organização são essenciais.

Libra

É provável que você viva alguma decepção ao não ter os resultados esperados ou pelo comportamento de alguém. Mas não cobre nada agora. Faça sua parte e dê tempo ao tempo. Escolha com sabedoria seus projetos, libriano(a). Avalie e repense suas amizades e grupos, incluindo suas atitudes dentro de cada grupo que faz parte.

Touro

Esse posicionamento lunar te leva a refletir que você precisa se colocar em primeiro lugar e compreender melhor a dinâmica dos ciclos que está vivendo. Assuntos de família podem ser mais desafiadores, mas é importante que você mantenha a calma e aja sempre com maturidade.

Virgem

É hora de adotar novas posturas e comportamentos e de escolher hábitos mais saudáveis. Aproveite para iniciar ou intensificar atividades físicas e práticas de autocuidado, incluindo estética. Outra dica é buscar se conectar à sua essência até mesmo por meio de práticas espirituais. Tudo que leva você a se conhecer e viver melhor é válido.

Sagitário

É importante fazer planos a médio e longo prazo, pensando em um jeito mais tranquilo de fazer as coisas, para não se sobrecarregar ou estressar demais. Esse também é um momento favorável às novidades e inícios no trabalho. Inclua novos hábitos, projetos e tarefas. Busque entrar em contato com sua vocação e atento aos detalhes.

Áries

Lembre-se que não é preciso ter pressa, ariano(a). Viver se sentido atrasado(a) faz com que você se torne uma pessoa ansiosa demais. Tente fazer tudo com calma, cuidado e atenção aos detalhes. É fundamental encontrar o equilíbrio entre seus horários, para que sua rotina seja mais saudável.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.