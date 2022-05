Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (14/5)

Aquário

Escorpião

Gêmeos

Câncer

Capricórnio

Libra

Peixes

Touro

Áries

Leão

Sagitário

Virgem

Hoje a Lua entra no signo de Escorpião e nos desafia a manter o controle emocional, porque esse signo amplifica tudo aquilo que estamos sentido. É preciso ter cuidado para não ficar criando teorias mirabolantes, pensando em tudo que pode dar errado. Também é muito importante entender que nem tudo aquilo que sentimos é uma verdade absoluta. Além da possibilidade de ser apenas uma emoção passageira, também pode acontecer de você ter mal interpretado a situação que desencadeou esses pensamentos. A retrogradação de Mercúrio tem dificultado os processos comunicativos e gera a necessidade de sermos mais pacientes e compreensivos para dialogar.Os aquarianos podem se sentir irritados com o posicionamento da Lua em Escorpião, que desperta suas emoções de uma forma que lhe é incômoda, te deixando frustrado por não conseguir compreendê-las muito bem. É necessário ter cautela com a forma que você se expressa, para não descontar seus sentimentos em outras pessoas.Os nativos de Escorpião são muito afetados pelo trânsito da Lua pelo seu signo, o que pode acabar fazendo com que você pense que o mundo gira ao seu redor. Sabendo disso, tenha cuidado para não se comportar de forma egoísta, esquecendo de considerar o ponto de vista das outras pessoas que podem ser afetadas por suas ações.Os geminianos são regidos por Mercúrio e, por isso, o trânsito desse planeta faz com que você se sinta confuso e irritado nesse momento. Seja paciente consigo mesmo e busque fazer algo que te ajude a manter o equilíbrio emocional, como alguma atividade física (porque a saúde do corpo e da mente estão diretamente conectadas).Assim como Escorpião, Câncer também é um signo de água, caracterizado por uma sensibilidade aflorada. Você se sente emotivo durante os próximos dias, ao mesmo tempo que se cobra para ter um pensamento mais racional. Seja compreensivo consigo mesmo, mas lembre-se de não perder o foco no que é importante para você.A influência da Lua evidencia emoções intensas e confere um grande poder perceptivo, fazendo com que fiquemos mais suscetíveis a tudo que acontece à nossa volta. Como estamos vivendo um período próximo a um Eclipse, é normal nos sentirmos mais sozinhos ou desanimados. Tente encontrar novas formas de nos conectar com as pessoas que você ama.O trânsito de Mercúrio retrógrado pode te deixar ainda mais indeciso que de costume, por gerar uma confusão mental. Entenda que está tudo bem não ter respostas claras hoje, e não se cobre por isso. Uma dica interessante é evitar discussões sobre assuntos que ainda não estão resolvidos internamente.Sua personalidade intensa e apaixonada é evidenciada pela entrada da Lua em Escorpião, que aflora suas emoções e pode fazer com que você fique mais impulsivo. É tomar cuidado com essa tendência e buscar novas formas de encontrar um ponto de equilíbrio quando você se estressar. A meditação, que é facilitada pelas energias escorpianas, pode te ajudar nesse sentido.Os próximos dias não serão muito fáceis para os taurinos, que prezam por manter a estabilidade emocional, exatamente porque não gostam da inquietude sentimental que Escorpião pode trazer. Esse é o signo oposto a Touro, o que significa que você precisa aprender a acolher seus próprios sentimentos com mais consciência e paciência.Não cobre de si mesmo todas as respostas sobre os questionamentos que estão surgindo. É importante dar atenção a eles e refletir sobre o que tem os causado, mas também é preciso saber seguir em frente mesmo sem compreendê-los totalmente. Lembre-se de dar um passo de cada vez, sabendo aproveitar o momento presente.O comportamento impulsivo dos leoninos é evidenciado pela entrada da Lua em Escorpião. Sabendo disso, busque filtrar seus pensamentos antes de fazer ou falar algo motivado por eles, questionando se são mesmo fundamentados ou são apenas causados pelo estresse. Isso te ajuda a se manter bem com quem se relaciona.O trânsito da Lua por Escorpião te leva a perceber de forma mais nítida tudo que acontece ao seu redor, o que pode acabar fazendo com que você se chateie com mais facilidade. É interessante aproveitar essa oportunidade para refletir se você também não tem sido o tipo de pessoa que fala o que quer sem considerar como o outro vai entender a mensagem.Mercúrio é o planeta regente de Virgem, e, por isso, o trânsito desse astro te afeta diretamente. Quando ele está caminhando para trás, acontece um embate interno que evidencia os seus sentimentos de forma desagradável. Tenha cuidado com as palavras que você usa para se expressar, para não magoar outra pessoa.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.