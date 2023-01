Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (14/1)

Libra

Aquário

Peixes

Capricórnio

Leão

Escorpião

Câncer

Áries

Gêmeos

Touro

Virgem

Sagitário

Hoje a Lua em Libra entra na fase Minguante, representando um momento de limpeza e purificação, em que somos direcionados a finalizar os ciclos que não são mais compatíveis com nossa versão atual. Alinhe seus objetivos, separando pequenas metas que te levarão até eles, para compreender quais hábitos, dinâmicas e relacionamentos precisam ser transformados. Hoje é um dia propício para buscar mais equilíbrio, diplomacia e autocuidado, para cultivar mais confiança e amor por suas escolhas e também por suas limitações. Além disso, Vênus está formando uma quadratura com Urano, fazendo com que alguns atritos possam surgir em suas relações. Tenha cuidado com o impulso de jogar tudo pro alto, você precisará ter paciência para enfrentar assuntos delicados.A Lua entra em sua fase Minguante em seu signo, enfatizando a necessidade de ter mais cuidado com você mesmo. É um momento para ter mais calma e buscar agir com mais leveza. Nos seus relacionamentos, você pode sentir a necessidade de pontuar algumas questões que vem dificultando a convivência, mas cuidado para não se expressar com rispidez.Vênus se encontra em seu signo, e está formando uma quadratura com Urano, seu planeta regente. Esse trânsito pode acabar gerando uma energia mais radical, te levando a adotar uma postura mais teimosa e petulante. Aproveite o dia para relaxar, e aprender a lidar com mais leveza com aquilo que sair dos planos.O Sol em Capricórnio está formando um sextil com Netuno em seu signo, enfatizando a necessidade de olhar mais para seus sonhos e colocar eles em prática. É um momento de se movimentar em busca da sua melhor versão. Aproveite a Lua em sua fase Minguante para se desfazer da ideia de que você não é capaz.A Lua Minguante em Libra diz muito sobre a necessidade de tomar consciência sobre suas indecisões, te convidando a liberar tudo aquilo que te traz inseguranças. Você, capricorniano, pode sentir que precisa reinventar a forma como encara seu medo, para confiar mais em seu potencial.O Sol, seu planeta regente, está formando um sextil com Netuno, te levando a refletir sobre seus sonhos e a melhor forma de realizá-los. Aproveite a energia da fase Minguante da Lua para liberar os nós que te impedem de sair da sua zona de conforto, movimentando-se em busca de crescimento.A entrada da Lua em sua fase Minguante traz algumas reviravoltas, enfatizando a necessidade de rever algumas crenças pessoais. Aproveite esse sábado para refletir sobre a forma como você está enxergando seus relacionamentos, para entender o que precisa ser realinhado em sua vida.A fase Minguante da Lua em Libra enfatiza a necessidade de dar mais atenção às suas necessidades emocionais. Aproveite o dia para refletir sobre suas metas, e liberar tudo aquilo que te faz acreditar que não é capaz. Passar mais tempo com sua família pode ajudar a clarear as ideias.A entrada da Lua em sua fase Minguante convida você, ariano, a desacelerar o ritmo frenético de busca por resultados, para ter mais cuidado consigo mesmo. É importante entender suas inseguranças e como podem se transformar em autocobrança. Aproveite o sábado para acolher e refletir sobre suas dúvidas e receios.A presença da Lua em Libra em sua fase Minguante traz a necessidade de diminuir o ritmo, deixando você mais introspectivo, reavaliando algumas questões da sua vida. É preciso entender tudo que precisa ser purificado, o que vem te impedindo de ser a sua melhor versão.A quadratura entre Vênus e Urano pode trazer algumas tensões para seus relacionamentos, dificultando a forma de dialogar e expor seu ponto de vista. Você, taurino, pode sentir a necessidade de romper com tudo que não está suprindo suas expectativas. É preciso ter cuidado para não acabar ‘metendo os pés pelas mãos’.A entrada da Lua em sua fase Minguante pede para que você, virginiano, diminua as cobranças e críticas sobre si mesmo, tomando consciência dos seus medos e indecisões. Busque liberar e quebrar os padrões que você vem impondo, para que possa realizar seus objetivos com mais calma e discernimento.A presença de Vênus em Aquário traz um momento mais livre em seus relacionamentos. Contudo, é importante entender que liberdade não é a mesma coisa de irresponsabilidade. Cuidado para não acabar cobrando das pessoas aquilo que não gosta de ser cobrado.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.