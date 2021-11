Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (13/11)

Hoje a Lua continua transitando por Peixes e forma um sextil com Plutão em Capricórnio. Esse aspecto é considerado harmônico, como se promovesse uma abertura de caminhos. Porém, a intensidade emocional despertada pelo posicionamento do Sol e da Lua em signos de água pode nos levar a reagir de forma exagerada sobre as transformações que são impulsionadas pela influência de Plutão.

Muitos sentimentos e pensamento que estavam escondidos tendem a vir à tona nesse momento e é preciso ter cuidado para não acabar trazendo de volta assuntos do passado como argumento para discussões. Saber perdoar e desapegar é um dos ensinamentos mais importantes que podem acontecer durante a temporada escorpiana. Mas, para isso, é preciso estar disposto a acolher seus sentimentos.

Aquário

A personalidade expansiva dos aquarianos lhes confere uma resiliência invejável e, por isso, é interessante que você desfrute disso para perceber o que necessita ser modificado em sua vida. O aspecto que está acontecendo entre a Lua e Plutão coloca em evidência os padrões que não estão sendo benéficos para você, mas você deve estar aberto para essa percepção.

Capricórnio

O posicionamento lunar hoje se configura como um convite para sonhar e planejar mais. Seja uma viagem, mudanças de residência ou renovação em qualquer outra área, qualquer tipo de transformação será benéfica. No primeiro momento, pode parecer que esses passos sejam pequenos, mas serão de grande valia para o futuro.

Escorpião

O contato dos escorpianos com suas emoções é algo natural e caracteriza uma intensidade que, não sendo bem dirigida, pode ser destrutiva. O atual contexto astrológico é positivo para que você defina pontos de equilíbrio que possam te sustentar em momentos difíceis e te ajudem a encontrar sua racionalidade.

Gêmeos

Você tem se dedicado muito ao seu trabalho, o que tem te deixado extremamente cansado. Esse posicionamento lunar traz a oportunidade de tirar um tempo para si mesmo nos próximos dias. Ir para um lugar diferente e recluso é algo que te ajuda a desconectar dos problemas, mas é preciso respeitar as diretrizes de segurança.

Câncer

A presença da Lua em Peixes traz insights importantes e você deve escutar e confiar em sua intuição nesse momento. Uma dica muito útil é escrever todas as ideias que estão surgindo para retirá-las do campo mental e formular pensamentos mais concretos e claros. Além disso, hoje é um dia propício para se dedicar a pessoas amadas.

Libra

As energias piscianas te deixam mais sensível, mas também te desafiam a se arriscar um pouco. Além disso, o trígono que está acontecendo entre a Lua e Plutão faz com que você se sinta menos hábil para realizar as tarefas. Tenha calma e seja compreensivo consigo mesmo, afinal, domingo é um dia em que precisamos descansar.

Peixes

O posicionamento da Lua em seu signo é muito benéfico para você e te faz sentir confortável emocionalmente. Hoje é um dia propício para que você cuide do ambiente familiar ou passe algum tempo com quem mora com você, mesmo que seja apenas durante uma refeição. Essa é uma maneira de aproximar-se de pessoas amadas.

Sagitário

O espírito inovador e expansivo dos sagitarianos é acentuado pelas influências piscianas hoje e você pode sentir uma urgência para realizar transformações. Tome cuidado para não fazer nada de maneira imprudente! É mais indicado que você canalize essa energia para se dedicar a algum hobbie que te gere bem-estar.

Leão

O trígono que está se formando entre a Lua e Plutão pode fazer com que você se sinta confuso quanto ao caminho que deve seguir em suas relações, principalmente se estiver começando a se envolver afetivamente com uma pessoa nova. Tenha cuidado para acolher e entender seus sentimentos antes de expressá-los.

Virgem

Para os virginianos, o aspecto que está acontecendo entre a Lua e Plutão te guia a perceber o quais comportamentos, pensamentos ou pessoas estão se configurando como um empecilho para a sua evolução. Além disso, esse também é um bom momento profissional para vender suas ideias e mostrar a originalidade das suas iniciativas, seja criativo!

Touro

O posicionamento da Lua hoje te convida a encarar a vida com mais leveza. Você sempre está cercada de responsabilidades, mas precisa lembrar-se que essa não é sua única prioridade na vida. Aproveite o momento para se reconectar com seus amigos e familiares. Nos relacionamentos afetivos, você precisa expor melhor seus sentimentos.

Áries

Nesse momento, você está sendo acometido por emoções desencontradas e misturadas. É preciso ter cuidado para administrar essas emoções sem deixar que todos os seus pensamentos sejam preocupações sobre o futuro. Faça aquilo que está em seu controle, mas busque controle emocional para desenvolver mais presença de espírito.



