Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (1/3)

A resposta que você busca já está dentro de você. Mas para ouvi-la, é preciso silenciar. Assim como o fundo do mar esconde sua imensidão sob as ondas agitadas, sua intuição só pode ser captada quando o barulho ao redor diminui. As respostas estão chegando, mas se houver ruído demais – externo ou interno – elas podem passar despercebidas.



Hoje, a Lua se opõe ao Nodo Sul, trazendo à tona temas que serão intensificados pelo eclipse do dia 14 de março. Mercúrio encontra o Nodo Norte em Peixes, abrindo espaço para uma visão mais ampla do que está por vir. No entanto, cuidado com ilusões e enganos – nem tudo que parece claro agora é realmente verdade.

Áries

Sua intuição está mais forte do que nunca, mas para acessá-la você precisa reduzir o ritmo. Sua impulsividade pode estar te impedindo de perceber sinais sutis ao seu redor. Antes de tomar qualquer atitude, respire fundo e confie no tempo das coisas.

Touro

Relacionamentos exigem fluidez, e segurar as rédeas o tempo todo pode ser cansativo. Nem sempre é preciso ter certezas ou controle sobre tudo. Solte um pouco e permita que as conexões se revelem como precisam ser.

Gêmeos

Sua carreira e seus planos para o futuro podem estar passando por um momento de indefinição. Mercúrio e o Nodo Norte pedem que você expanda sua visão e olhe além do óbvio. Esteja aberto a possibilidades que antes pareciam improváveis.

Câncer

Suas crenças estão sendo testadas, e isso pode trazer confusão ou até mesmo um sentimento de perda. Mas lembre-se: questionar não significa abandonar sua essência, e sim refiná-la. Permita-se explorar novos caminhos sem medo de perder suas raízes.

Leão

Questões financeiras e emocionais podem se misturar, trazendo reflexões sobre o que realmente tem valor. Evite decisões impulsivas e analise bem onde você está investindo sua energia. Nem tudo que brilha é ouro – escolha com sabedoria o que manter e o que soltar.

Virgem

Relacionamentos estão te mostrando mais sobre você do que você imagina. As projeções que você faz sobre os outros podem estar te impedindo de enxergar sua própria verdade. Em vez de tentar corrigir o outro, olhe para dentro e veja o que precisa ser ajustado em você.

Libra

Seu corpo está te mandando sinais, e é importante ouvir. Pequenos incômodos ou cansaço excessivo podem estar ligados a emoções não resolvidas. Ajuste sua rotina e permita-se momentos de descanso e introspecção – sua energia precisa ser cuidada.

Escorpião

Seu coração quer se expressar, mas sua mente pode estar confusa sobre o que realmente deseja. Nem tudo precisa ser compreendido agora, então evite buscar respostas imediatas. Apenas sinta, observe e deixe o fluxo da vida te guiar para onde precisa estar.

Sagitário

O passado pode estar chamando sua atenção, trazendo lembranças ou situações que pareciam resolvidas. Antes de seguir em frente, olhe para trás e entenda o que ainda precisa ser curado. Nem tudo precisa ser repetido – você pode escolher um novo caminho.

Capricórnio

Suas palavras têm impacto e podem criar ou desfazer conexões. O que você está comunicando ao mundo? Antes de reagir a qualquer situação, reflita sobre a intenção por trás das suas falas. A escuta também é uma ferramenta poderosa de entendimento.

Aquário

O que você valoriza pode estar mudando, e isso pode gerar insegurança. Mas a estabilidade real não está em coisas externas, e sim na sua capacidade de se adaptar. Questione antigas crenças sobre dinheiro e segurança – talvez existam novos caminhos para a sua prosperidade.

Peixes

Mercúrio e o Nodo Norte no seu signo te dão uma visão mais ampla sobre o futuro, mas também podem trazer ilusões. Antes de tomar qualquer decisão importante, se conecte consigo mesmo. As respostas já estão dentro de você – confie na sua intuição, mas evite fantasias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.