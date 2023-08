Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (12/8)

A lua segue tranquila e silenciosa no signo de Câncer. E assim como um caranguejo, andando de lado e devagar, pode ser que você sinta o dia mais arrastado, o passo mais lento e um desejo imenso de criar um ambiente acolhedor. O dia pede pausas, o melhor a fazer é ir para dentro, ficar em casa ou na concha.

O céu amanheceu aquoso. As águas estão calmas, mas as águas calmas são as mais profundas, perto da água-mãe. E nesse balé aquático celeste, o fluxo das águas cancerianas (do riacho), encontra as águas oceânicas de Peixes, facilitando a dissolução das dores e limpeza da alma. O sábado pede organização interna.

Não se prenda as mágoas, se conecte com a sua própria história. Você escolhe submissão ou independência?

Áries

Ariano, já faz uns dias que você está distante e reflexivo. E hoje o dia é perfeito para ouvir o seu coração, pois é lá que você encontra todas as respostas. O problema é que você está sempre acessível, servindo e abrindo mão da sua vontade própria. Chegou a hora de parar e olhar para os seus sonhos, desejos e paixões. Não tente controlar o fluxo.

Touro

Aproveite esse sábado para silenciar um pouco, respirar, fechar os olhos e olhar para o vazio e para tudo que você não pode ver e tocar. A vida é muito mais do que matéria.Não fique tão preocupado e ansioso. Chegou a hora de renovar seus valores em relação ao dinheiro. Perder o controle pode ser assustador, mas você só precisa confiar .

Gêmeos

Chegou a hora de afrouxar a gravata e deixar a vida correr solta. Não tente controlar tanto a vida, pois você acaba ficando rígido demais e perdendo a sua espontaneidade. Não faça muitos planos a longo prazo, não se preocupe se você errar. Você só precisa cuidar da sua saúde mental, emocional e física.

Câncer

Canceriano, estamos nos últimos dias da lunação de câncer e todas essas emoções que estão aflorando estão mexendo muito com você. O melhor a fazer agora é não fugir do sofrimento, não esconder as lágrimas. Estamos numa semana de limpeza. Vá na raiz da sua dor. Não se culpe. Você está passando por uma grande transformação.

Leão

Se você está se sentindo sonolento e entediado, aproveite esse sábado para colocar a cara no Sol. Você tem muita energia criativa e muito trabalho pela frente. Esse é o momento de se reinventar. Não fique refém das perdas, saia do automático, mergulhe nos seus desejos e siga em frente. O pior já passou.

Virgem

Nesse momento você se sente preso numa floresta escura, mas precisa explorar novos caminhos e enfrentar seus medos. Nesse momento você está numa trilha desconhecida, sem nenhuma garantia de resultado. Mas tudo isso faz parte do seu amadurecimento. Chegou a hora de ir sozinho.

Libra

Você anda se sentindo sozinho? Nunca esqueça que o outro é só uma ilusão. Não seja dependente do outro para passear ou realizar um projeto. Você está sendo provocado pelo Universo e precisa se posicionar. Olhe para suas vontades e desejos e não espere por ninguém, simplesmente vá.

Escorpião

Escorpianos, um passo de cada vez. Esqueça o passado. E não se preocupe tanto com o futuro. Você anda e os caminhos vão se abrindo. Chegou a hora de fazer um novo percurso. Você só precisa de presença e constância. Ouça seu coração, pise com leveza. Não se apegue aos detalhes.

Sagitário

Chegou a hora de se libertar de tudo que lhe foi imposto, Sagitariano. Aponte sua flecha e explore novos caminhos. Saia da fachada e não se sinta culpado por isso. Você precisa romper com as velhas estruturas. Só basta viver de acordo com a sua verdade.

Capricórnio

Abra o seu coração. Chegou a hora de acreditar no que você não pode ver, tocar e medir. A vida melhora e os caminhos se abrem quando você sai do julgamento e começa a experienciar o divino. Os padrões rígidos da infância estão presentes hoje. E você acabou ficando preso ao que é bom e mau. Toda verdade que você entrega, você recebe de volta.

Aquário

Está na hora de abrir os braços para receber o que a vida tem para lhe entregar. O melhor a fazer hoje é encontrar seus amigos e experimentar o acolhimento. Muitas vezes você ficou no papel de servir, chegou a hora de pedir ajuda e se permitir ser cuidado. Você será reconhecido pelas suas ações. Fortaleça sua rede.

Peixes

Você está guardando alguns tesouros que você veio para entregar no mundo. Compartilhe sua sabedoria, suas riquezas, o seu tempo e o seu amor. A vida fica estagnada quando você guarda para si. Hoje é um bom dia para você examinar seus apegos e renovar o seu servir.