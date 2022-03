Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (12/3)

Capricórnio

Câncer

Escorpião

Gêmeos

Aquário

Libra

Sagitário

Virgem

Peixes

Touro

Leão

Áries

A conjunção exata que acontece entre o Sol e Netuno em Peixes hoje e amanhã configura um momento muito especial, em que temos a capacidade de nos conectar verdadeiramente à nossa intuição e a nossa espiritualidade. A atual configuração astrológica desperta muita inspiração, mas também nos concede mais sensibilidade e empatia e isso pode gerar desânimo e frustração. Porém, precisamos ter cuidado para não se deixar levar pelas vibrações mais baixas desse momento, que podem te deixar melancólico e vitimista - acolha e aprenda com as suas experiências internas e externas, mas também saiba deixá-las no passado. Além disso, o posicionamento da Lua em Câncer nos leva a refletir sobre a tendência de assumir fardos que não são nossos, o que gera certo esgotamento emocional - e às vezes até físico. O contexto astrológico atual nos leva a perceber que de nada adianta adotar essa postura maternal, se não estivermos bem psicologicamente e não respeitamos nossas limitações. Por isso, usufrua deste sábado para cuidar da sua saúde mental e ter momentos de lazer que sejam verdadeiramente relaxantes para você.Hoje não é um dia interessante para que você tenha conversas importantes, pois a sensibilidade aflorada pelo encontro entre o Sol e Netuno não lhe é habitual e pode gerar excesso de verbalização emocional, pois seus pensamentos não estão claros. Contudo, você pode se expressar com ações, surpreendendo pessoas amadas com pequenas atitudes.Os cancerianos têm traços parecidos com os nativos de Peixes, pois ambos são regidos pelo elemento água. Por isso, a sua sensibilidade está atenuada e você deve ficar atento para não ceder ao drama e se magoar com situações desnecessárias. Aproveite esse momento para aprender a escutar sua intuição e se conectar com sua essência.Para os escorpianos, desenvolver a espiritualidade é um desafio e uma necessidade, sua profundidade emocional precisa ser ancorada em algo que transmita segurança. Pode ser difícil para você se identificar com alguma explicação do divino, mas não é necessário adotar uma religião para estar em contato com a sua fé.A influência de Peixes e Câncer te direciona a sair da sua zona de conforto, desacelerar e se abrir emocionalmente. Por outro lado, o contato direto com os seus sentimentos não é muito habitual para você, é necessário tomar cuidado para não ceder às vibrações mais baixas desse momento: o drama e a vitimização, que podem gerar conflitos desnecessários.Hoje não é um dia interessante para que você tenha conversas importantes, pois a sensibilidade aflorada pelo encontro entre o Sol e Netuno não lhe é habitual e pode gerar excesso de verbalização emocional, pois seus pensamentos não estão claros. Contudo, você pode se expressar com ações, surpreendendo pessoas amadas com pequenas atitudes.A tendência de fugir da realidade de maneira negativa pode ser transmutada por você por meio do contato com a arte, seja vendo um filme, desenhando ou tocando um instrumento, e você pode compartilhar esses momentos com pessoas amadas. Essas práticas ajudam a ativar sua intuição e despertar paixão pela vida real e tangível.As energias piscianas deixam tudo mais vagaroso e isso pode te deixar frustrado, pois não é compatível ao seu ritmo natural. O posicionamento do Sol em Peixes requer desaceleração, e é muito importante que você leve isso como aprendizado, para que sua vida não passe de maneira automática.Hoje é um dia especial para que os virginianos se dediquem a cuidar do seu lar e das pessoas que dividem ele com você, pois isso está diretamente relacionado ao seu bem-estar. Por isso, tente combinar alguma atividade em família, como ver um filme juntos. Porém, tome cuidado para a sensibilidade aflorada não gerar discussões.Hoje é um ótimo dia para integrar as energias piscianas e expressar sua fé da maneira que lhe for conveniente. O encontro do Sol com seu planeta regente durante a noite pode te deixar reflexivo e dificultar o sono. Nesse caso, desconecte-se das redes e tente acalmar sua mente mas, na ocorrência de ideias persistentes, anote-as.O posicionamento da Lua faz com que esse sábado seja um dia muito especial para se conectar com pessoas amadas, aproveitando momentos de lazer em que vocês estejam verdadeiramente presentes - uma dica interessante é deixar o celular de lado. Além disso, aproveite essa nova fase do ciclo lunar para perceber suas emoções e compreender-se melhor.A criatividade leonina é acentuada hoje pela influência da conjunção que acontece entre o seu planeta regente e Netuno, aflorando sua intuição e gerando ideias inovadoras. Para os arianos, as energias cancerianas despertadas hoje configuram um ótimo momento para deixar de lado o seu orgulho e expressar-se para a pessoa amada - ou aquela que você deseja aproximar-se. Além disso, essa conjuntura astrológica também chama a sua atenção para rever os rancores que você tem guardado e libertar-se desses sentimentos negativos.