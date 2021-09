Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (11/9)

O trânsito de Mercúrio por Libra favorece essas ideias inovadoras nos próximos dias, mas é necessário não ficar só no âmbito mental: tire as ideias do papel e coloque-as em prática.

Como Libra é um signo relacionado à comunicação, esse é um bom momento para investir no marketing do seu trabalho.

Procure aperfeiçoar seus conhecimentos no assunto, lembrando que você é a sua marca (mesmo que não trabalhe de forma independente).

Nesse momento, você pode estar concluindo um capítulo, sintetizando experiências dos últimos tempos e formando uma nova visão de mundo.

Aproveite para tomar as rédeas da sua vida e não tenha medo de tomar decisões, dirigir e organizar as coisas de acordo com a sua visão e experiência.

Com Júpiter transitando em movimento retrógrado até o dia 18/10, pontos importantes para o seu caminho estão sendo retomados, reavaliados e reestruturados.

Capricórnio

Aproveite a entrada de Vênus em Escorpião para se conectar aos seus sentimentos e tentar se compreender melhor. Os nativos de Capricórnio tendem a ignorar as emoções mais difíceis, como se as guardassem em uma gavetinha. Porém, isso não é benéfico para si mesmo e para os seus relacionamentos. Tente alterar esse padrão de comportamento.

Aquário

A presença de Vênus em Escorpião tende a ativar o romance e a sensualidade em sua vida. Aproveite esse momento para se aproximar física e afetivamente da pessoa com quem você se relaciona ou de quem você tem interesse. Não tenha medo de expor seus sentimentos, mas também lembre-se que nem tudo o que você sente é uma verdade absoluta.

Escorpião

Esse posicionamento desperta uma dose extra de sensualidade, fazendo com que você irradie charme e beleza, chamando atenção por onde passa. Por outro lado, você pode ficar um pouco mais fechado emocionalmente, precisando lidar melhor com as suas inseguranças para que elas não atrapalhem seus relacionamentos.

Câncer

A entrada de Vênus em Escorpião pode fazer com que você se feche quando alguma situação despertar a sua insegurança. Mesmo que você precise de um momento de introspecção para entender o que está se passando internamente, ainda é preciso dialogar sobre isso com quem você se relaciona.

Gêmeos

A entrada de Vênus em Escorpião intensifica suas emoções e tende a fazer com que você se feche, porque se sente vulnerável. Tenha cuidado para que isso não te afaste de pessoas que são importantes para você. É preciso desenvolver a confiança em seus relacionamentos e isso só acontece por meio do diálogo.

Leão

Os nativos de Leão são naturalmente explosivos, o que se torna um perigo ainda maior quando Vênus (o planeta regente dos relacionamentos) começa a transitar por Escorpião. Isso acontece porque esse posicionamento intensifica os seus sentimentos. Tenha cuidado para ponderar a emoção e a razão. Não tome decisões precipitadas.

Sagitário

O ingresso de Vênus em Escorpião faz com que você sinta mais dificuldade de se entregar aos seus relacionamentos. Seus sentimentos ficam mais evidentes e você tende a se sentir vulnerável por isso. Tenha cuidado para não se fechar e afastar pessoas importantes quando alguma situação despertar a sua insegurança.

Libra

Vênus ingressa em Escorpião e desperta sua energia sexual de forma notável. A sedução e o desejo são aflorados e você pode aproveitar esse momento para conquistar a pessoa que está interessado. Para os comprometidos, é interessante se permitir viver novas experiências sexuais com seu parceiro. Isso fará com que vocês se sintam mais conectados.

Touro

A entrada de Vênus em Escorpião faz com que você perceba seus sentimentos de forma mais intensa e também ativa a sua sensualidade. As próximas semanas serão muito propícias para se aproximar mais de quem você ama, no sentido emocional e físico. Tenha cuidado, porém, para não fazer ‘tempestade em copo d’água’.

Virgem

A presença de Vênus em Escorpião representa um convite para que você se aproxime mais de quem ama. Seus sentimentos se tornam mais perceptíveis nesse momento e você pode sentir um embate entre a razão e a emoção. Encontrar equilíbrio é o desafio. Acolha seus sentimentos e converse com pessoas confiáveis sobre o que você está passando.

Peixes

A entrada de Vênus em Escorpião te deixa mais introspectivo(a) e pode fazer com que você se vitimize. Tenha cuidado para não ceder a isso e acabar reclamando demais de situações que podem ser facilmente resolvidas, em se tratando dos seus relacionamentos. A sensualidade está em alta, aproveite isso!

Áries

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.