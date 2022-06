Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (11/6)

Capricórnio

Neste sábado, a Lua está transitando por Escorpião. Sentiremos a intuição mais aguçada e as emoções se tornam mais intensas. Por isso, o melhor a se fazer é absorver as situações inesperadas e não tirar conclusões precipitadas. Como o Sol está em Gêmeos, estaremos mais dispostos a entrar em situações novas que causem aquele frio na barriga. Isso porque a energia de Gêmeos envolve viver a vida pelo prazer e pela liberdade. Nesse momento, podemos sentir a necessidade de nos desconectar de tudo para começar novamente. Porém, é importante ser paciente e tentar encontrar caminhos que renovem suas energias sem fazer mudanças drásticas. Se você já começou um projeto, tente inovar suas ideias antes de desistir dele, porque isso pode prejudicar sua vida no trabalho.A sua cobrança interna pode estar prejudicando o seu desempenho. Quando você está focado em metas muito grandes, que só podem ser alcançadas a longo prazo, você pode acabar se desconectando com a realidade atual.A entrada da Lua no seu signo pode fazer com que o dia seja cheio de emoções, e principalmente estresses durante a parte da tarde. É importante respirar fundo para não deixar que os imprevistos façam com que você perca a razão. Os momentos de descanso são importantes para haver equilíbrio.A entrada da Lua em Escorpião, somada a vários aspectos que estão se formando no céu hoje, pode fazer com que você se sinta um pouco vulnerável. Caso qualquer pequeno acontecimento esteja afetando o seu humor e até mesmo a sua concentração no trabalho, é importante colocar o que você está sentindo no papel para clarear a mente.Como a Lua é o planeta regente de Câncer, o posicionamento desse astro em Escorpião te influencia diretamente. Esse aspecto impulsiona certo vitimismo e egocentrismo da sua parte e você deve ter cuidado para não incitar discussões sem fundamentos. Lembre-se de ter empatia para conversar.A natureza sagitariana revela a liberdade, excitação, despreocupação e leveza. Por outro lado, a determinação desse signo pode te levar a achar que você está sempre com razão. É preciso maturidade para ouvir as pessoas e entendê-las de maneira aberta e com gentileza. Para criarmos laços fortes, precisamos mostrar interesse e respeito pelo outro.O trígono que Mercúrio está formando com Plutão indica um bom momento para fazer transformações no trabalho. Novas oportunidades podem surgir e é importante deixar a sua imaginação fluir. Não use outras pessoas como molde, sua capacidade é única e apenas você pode ativá-la.A Lua em Escorpião indica que esse é um bom momento para dar mais atenção à sua espiritualidade. Como Mercúrio está formando um trígono com Plutão, você pode perceber que estava sendo inocente com algum relacionamento. Tenha cuidado para não tomar decisões precipitadas.Os nativos de Libra se sentem mais conectados com a sua essência quando a Lua entra em Escorpião. Por outro lado, caso você esteja vivendo conflitos emocionais, eles podem ser amplificados nesse momento e você deve ter cuidado para não reagir de forma exagerada ao que te incomodar, e acabar gerando discussões.As energias escorpianas te convidam a olhar para dentro de si e escutar sua intuição. Você pode estar se sentindo impotente por não conseguir ajudar alguém ou a si mesmo nesse momento, mas é necessário respeitar seus limites e cuidar de você internamente. Apenas assim é possível ver mudanças externas.Esse é um bom momento para tentar inovar em sua vida amorosa, seguindo sua intuição, mas sem deixar a responsabilidade de lado. Fazer uma lista de prós e contras pode te ajudar a refletir sobre o próximo passo que deve ser tomado. Lembre-se que depois de fazer a sua parte, é preciso confiar no processo.O trígono que Mercúrio (o planeta regente dos nativos de Virgem) em Touro está formando com Plutão em Aquário indica um bom momento para fazer transformações no trabalho. Você tende a limitar suas atitudes e até mesmo suas ideias com base no que os outros esperam de você, mas, agora, é importante sair da zona de conforto e dar ouvidos à sua criatividade.A Lua em Escorpião não é tão fácil para os taurinos, porque este é o signo oposto ao seu, o que significa que você pode não integrar muito bem as energias despertadas nesse momento. Para transmutar essa tendência, tente não focar naquilo que te incomoda e faça o esforço de ser compreensivo com o outro.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.