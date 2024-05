Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (11/5)

A Lua amanhece no signo de Câncer. O dia pede reconciliação com o passado, pois é só assim que se muda o futuro. Lua e Marte vão bater um papo nada amigável. E com esse aspecto desafiador, muito cuidado para não reagir às situações de forma bélica ou ficar no lugar da vítima. Não provoque e não permita que o outro te provoque. O caldeirão das emoções vai ferver.

Áries

Junte suas experiências boas e ruins. O que deu certo e o que não deu certo. Nesse momento você pode estar envolvido num conflito, mas chegou a hora de buscar a união. Chega de colocar lenha na fogueira. Ouça o outro lado também.

Touro

Evite o papel de vítima. Ninguém quer tirar vantagem de você. Não fique preso ao "por que", apenas trabalhe para mudar as situações. Seu tempo é valioso demais. Não perca sua energia sendo uma vítima. Você está num momento de criar o que você deseja.

Gêmeos

Aceite, reconheça e expresse seus sentimentos. Quanto mais você aprende aceitar e reconhece seus sentimentos, mais seguro você se torna. Se em algum momento você não foi ouvido, faça isso por você mesmo. Não espere pelo outro.

Câncer

Confie nos seus amigos, canceriano(a). Esse sentimento de dúvida ou desconfiança em relação as suas amizades ou grupos, vem de um lugar muito distante. E hoje te faço uma pergunta: será que você não está traindo a si mesmo(a)?

Leão

Aproveite o sábado e tente se distrair um pouco. Você andou trabalhando muito e acabou esquecendo de fazer uma pausa para diversão. Não permita que o prazer e a diversão seja uma prioridade menor na sua vida.

Virgem

Está na hora de dissipar essas nuvens que não te permitem enxergar a vida, o outro ou você mesmo. Reconheça o seu lugar no momento presente e pratique o auto perdão. Se você não enxergou determinada situação, não se culpe.

Libra

Você sabe das suas belezas, libriano(a). Não se diminua para caber, não se compare. Não tenha medo de expressar sua beleza. Abandone todas as crenças que você carrega em relação a você e comece a celebrar tudo de bom e belo que existe aí.

Escorpião

Leve um pouco de compaixão para sua vida, escorpiano(a). Falo de compaixão pelos outros, compaixão pela sua família e por si mesmo(a). O seu sentimento importa. O sentimento do outro também é importante. Abra seu coração.

Sagitário

Essa tempestade que está acontecendo na sua vida agora vem avisar que é hora de mudar. Abrace a mudança. Aceite a mudança. Abrace o caos e depois tudo se organiza. A mudança vai trazer tudo aquilo que você precisa.

Capricórnio

Você não descansa, não encontra a calma, mas tudo isso é fuga da dor. Não finja que está tudo bem. Uma situação na sua vida precisa ser deixada para trás. E lembre-se que a cura só acontece quando você sente a dor, chora e enfrenta o sofrimento.

Aquário

Esta na hora de examinar suas crenças e mudá-las. Alguns pensamentos já estão desgastados. Esses pensamentos acabam afastando você da felicidade. Não acredite no que os outros pensam ou dizem a seu respeito.

Peixes

Você está aprendendo a lidar com as dúvidas. Mas não se deixe a dúvida te paralisar. Questione, pois pode ser que você obtenha algumas respostas. Não permita que a dúvida faça você perder uma oportunidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.