Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (11/3)

Capricórnio

Aquário

Escorpião

Peixes

Câncer

Virgem

Gêmeos

Áries

Touro

Libra

Sagitário

Leão

Hoje Vênus em Áries está formando sextil com Marte em Gêmeos. Por isso, é provável que você se sinta mais aventureiro e ousado em suas relações pessoais. É um ótimo dia para tomar a iniciativa em paqueras ou em reacender a paixão em um relacionamento existente. Mas é importante lembrar de ser sincero e comunicar suas intenções claramente. Além disso, Mercúrio em Peixes está formando sextil com Urano em Touro. Este é um bom momento para fazer mudanças positivas em sua vida, e para se conectar com pessoas que compartilham seus valores e ideais. Lembre-se de manter uma mente aberta e flexível, e esteja disposto a deixar de lado velhos padrões e ideias que já não servem mais.Os sextis que estão acontecendo hoje trazem à tona a necessidade de observar algumas questões que sempre retornam em sua vida, para lidar com elas de uma forma diferente. Esteja aberto a liberar padrões antigos, aprendendo a dinamizar suas relações.O sextil entre Mercúrio e Urano, seu planeta regente, traz um foco maior para sua comunicação e te leva a perceber a importância de escutar suas próprias ideias e sua intuição. Além disso, é preciso trabalhar a empatia e a compreensão em seus relacionamentos.A Lua em seu signo potencializa sua necessidade de se entender melhor e identificar aquilo que precisa ser curado internamente. Aproveite esse momento para ter coragem de falar sobre seus sentimentos, questionamentos e angústias com quem você confia.Os trânsitos de hoje trazem novos insights e te motiva a ir em direção aos seus desejos. Converse sobre prioridades com quem você se relaciona, para entender os limites de cada um e, então, crescer lado a lado. É um momento de muita intimidade e acolhimento.A Lua em Escorpião, signo de água assim como o seu, desperta mais intensidade em relação aos seus sentimentos, e você pode ser acometido desejos incomuns. Aproveite esse movimento para se abrir e dividir seu lado mais íntimo com quem você confia, buscando encerrar o que é preciso para inaugurar novos ciclos.A energia mais forte e agitada do dia pode fazer com que você se sinta livre para se aventurar em novas atividades, lidando com mais leveza caso algum imprevisto ocorra. É um ótimo momento para estar ao lado de seus amigos, mas cuidado para não acabar sendo crítico demais.O sextil entre Vênus e Marte desperta uma força de ação muito grande, trazendo à tona muitas paixões - em seus relacionamentos e em seus desejos pessoais. Tenha cuidado com a imprudência e os comportamentos impulsivos, para evitar desentendimentos.Os trânsitos do dia despertam uma energia muito forte, que se não forem usados de maneira leve pode acabar mexendo com seus sentimentos. Aproveite para trabalhar suas relações e deixar que as coisas fluam no tempo certo. Muitas química e tensão podem rolar dentro dos seus relacionamentos, é preciso ter equilíbrio.O sextil entre Mercúrio e Urano pode te ajudar a quebrar alguns rótulos que você mesmo impõe, sendo um momento para ter trocas e conversas íntimas. Aproveite para falar sobre alguns tabus, inseguranças, preferências, e principalmente sexualidade.O sextil que o seu planeta regente está formando com Marte desperta seu lado mais encantado empolgado com a vida. Essa energia pode ajudar a desenvolver novos projetos, sair da rotina e semear o novo, trazendo fertilidade para vários âmbitos da sua vida.Os trânsitos de hoje despertam sua versão mais livre e disposta a viver novidades. Aproveite para se divertir e estar ao lado de amigos. Além disso, busque escutar seus sentimentos e desejos, para não acabar agindo de forma impulsiva demais.O sextil entre Vênus e Marte desperta muita energia e sensualidade. Esse movimento te incentiva a se expressar de forma mais direta e calorosa, mas é preciso lembrar-se escutar as outras pessoas, para não ser intrusivo. Busque cultivar a paciência, tolerância e compreensão.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.