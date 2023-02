Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (11/2)

Libra

Hoje a Lua em Libra fica fora de curso e entra em Escorpião, o que traz muita intensidade para tudo que acontecer ao longo do dia. Além disso, Mercúrio entra em Aquário, nos deixando mais curiosos e abertos a enxergar outros pontos de vista. Reflita sobre os padrões em que você está tentando se encaixar, e aos lugares que você acha que precisa pertencer. Tente ser mais compreensivo com você mesmo, e perceba que a sua jornada pode ser mais leve, livre de preconceitos e de tudo aquilo que está te limitando.A entrada de Mercúrio em Aquário te convida a abrir a mente para novas experiências. Aproveite para olhar as coisas com menos preconceito, para ter atitudes mais assertivas.A Lua em Libra forma quadratura com Plutão, que evidencia algumas pendências. Estabeleça suas prioridades, tendo em mente que o autocuidado deve ser uma delas. Você sabe quais situações precisam ser resolvidas para que você se sinta melhor.A entrada de Mercúrio em Aquário te convida a fazer as coisas de uma forma diferente, confiando em suas ideias, vontades e sonhos. É um momento de refletir sobre soluções mais práticas, pensando em como melhorar as coisas à sua volta.A Lua em Libra forma um trígono com Saturno, seu planeta regente, te convidando a criar planos com as pessoas que ama, trabalhando aquilo que te ajuda a crescer. É muito importante se abrir e dar espaço para novos pontos de vista.Vênus em Peixes traz um clima mais sensível e sonhador, para se conectar com seus desejos mais profundos. Reflita sobre suas prioridades no dia a dia, quais são suas maiores distrações e como você pode lidar com isso.Os trânsitos da Lua afetam diretamente a sua estabilidade emocional, fazendo com que seus sentimentos oscilem muito ao longo da semana. A entrada da Lua em Escorpião hoje a tarde pode fazer com que tudo pareça sério ou urgente demais. Respire fundo para definir suas prioridades.Mercúrio entra em Aquário hoje, favorecendo as trocas e ideias inovadoras que já vem sendo seu foco. É preciso ter cuidado para não ficar remoendo coisas do passado. Use esses aprendizados para construir algo novo em sua vida.A entrada de Mercúrio em Aquário é um lembre para dar mais atenção às suas prioridades, com um olhar mais racional. Esteja aberto a aceitar a ajuda de outras pessoas, para que as coisas fluam de forma mais dinâmica e leve.A entrada de Mercúrio em Aquário te convida a sair da sua rotina e quebrar algumas concepções, fazendo com que você se conecte com seu lado mais livre e leve. Esse movimento é muito importante, desde que não tire seu foco das suas prioridades.Os trânsitos do dia despertam alguns sentimentos que precisam ser curados dentro das suas relações. Observe com cuidado aquilo que ainda te faz sentir magoado, e tente resolver essas situações com maturidade.A entrada de Mercúrio em Aquário enfatiza um movimento de mudança, fazendo com que seja mais fácil para você se desapegar de algumas crenças que foram internalizadas no passado. Permita-se criar e experimentar coisas novas.A entrada de Mercúrio em Aquário nos leva a perceber que existe uma versão diferente para cada pessoa que já te conheceu. Perceba que é você está sob o controle, definindo qual seu papel diante de cada situação.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.