Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (11/11)

O sábado pode ser intenso e trazer algumas tensões. Temos um embate entre dois planetas frenéticos e explosivos. Marte, o planeta guerreiro, se opõe a Urano, um planeta que age como um raio, ou seja, súbito, surpreendente e inesperado. E nessa oposição, a impulsividade toma de conta e a ansiedade baterá a sua porta. Eu te aconselho optar pela ponderação. Por mais que você queira explodir, não entre na rota de colisão com outras pessoas, pois as reações, suas e delas, serão imprevisíveis e ninguém apagará esse incêndio depois. Os desgastes físicos serão quase inevitáveis, por isso será fundamental que os limites sejam respeitados e as tensões abrandadas.

Áries

Marte e Urano estão em um conflito nada amigável. Você pode se sentir tentado(a) a agir de forma impulsiva, especialmente quando se trata de dinheiro e emoções. Controle sua impulsividade, ariano(a), resista à tentação de tomar decisões no calor do momento!

Touro

Você pode sentir uma urgência em mostrar ao mundo quem você é ou chutar o balde de algo que não aguenta mais. Quem sabe até uma mudança radical no visual? Mas muita calma, taurino(a), não é um bom dia para mudar o visual ou fazer qualquer procedimento estético. Nada de agir por impulso.

Gêmeos

Algo me diz que você pode acordar querendo mudança, ou seja, mudar todo o seu estilo de vida. Calma, respire! Melhor planejar essas mudanças do que agir por impulso e se arrepender depois. Depois você pode mudar de ideia.

Câncer

Você pode sentir uma vontade imensa de promover mudanças na sua vida social ou os grupos dos quais faz parte. Quer sair de um grupo que não faz mais sentido? Ou talvez entrar para um novo que você descobriu? Tudo bem, mas faça isso com consciência, não impulsivamente.

Leão

Hoje, você sentirá um forte desejo de mudança na carreira. Pode até ser que uma nova oportunidade de emprego pareça irresistível. Mas não se jogue de cabeça; faça uma lista de prós e contras primeiro. Também não é legal se acomodar em situações que não valem mais a pena

Virgem

Marte e Urano podem deixar você inquieto(a), fazendo com que você questione seus planos de vida. A tentação de fazer algo impulsivo é grande, mas antes de agir no calor do momento, pare e reflita. Pode ser mais prudente guardar suas decisões para bater o martelo na próxima semana.

Libra

Você terá uma energia extra para assumir riscos, principalmente em questões financeiras. Mas segura essa emoção! Pode ser tentador investir em algo arriscado ou fazer uma compra por impulsos, mas o melhor é fazer uma lista de prós e contras e, talvez, consultar alguém de confiança antes de se jogar.

Escorpião

Marte e Urano estão prontos para abalar algumas estruturas da sua vida. Essa oposição pode gerar alguns desafios em seus relacionamentos mais próximos. Talvez alguma surpresa ou revelação venha à tona. Antes de tomar qualquer decisão impulsiva, faça uma pausa e pense nas consequências.

Sagitário

Marte e Urano em tensão prometem mudar seus planos de fim de semana. Talvez um encontro casual com amigos se transforme em uma discussão acalorada ou quem sabe você tenha que resolver uma emergência doméstica. Se você não pode controlar, evite perder a cabeça.

Capricórnio

Marte em oposição com Urano vai trazer desafios que você não pediu e nem imaginou. Pode ser que um encontro casual com amigos se transforme em um embate de opiniões ou então, aquela saidinha que você achava que ia ser super tranquila, traga muitas tensões e imprevistos.

Aquário

Marte em oposição com Urano vai balançar as estruturas da sua casa, literalmente. Evite decisões impulsivas como mudar todos os móveis de lugar sem avisar ninguém ou tentar resolver um problema na sua casa por conta própria.

Peixes

Marte em oposição com Urano trará alguns contratempos inesperados. Talvez um engarrafamento te faça chegar atrasado(a) a um evento ou uma mensagem inesperada mexa um pouco com você. Respire fundo, foque no que precisa da sua atenção, e, se nada der certo, tente levar na esportiva!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.