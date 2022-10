Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (1/10)

Capricórnio

Aquário

Escorpião

Libra

Câncer

Gêmeos

Áries

Touro

Sagitário

Peixes

Leão

Virgem

O começo do mês com a Lua em Sagitário indica o início de um período poderoso e transformador. Tanto no sentido pessoal quanto no coletivo, muitas mudanças importantes vão acontecer neste mês. Aproveite para resolver as coisas que precisam ser feitas hoje até às 11 horas, porque alguns aspectos desafiadores vão acontecer entre a Lua e outros quatro astros hoje. Além disso, ela fica fora de curso após as 18 horas. Todos esses trânsitos indicam um momento em que estamos todos propensos a exageros, que podem ser relacionados a impaciência e discussões ou até a comidas e bebidas. Por isso, tente ter um sábado mais tranquilo, lembre-se de descansar e, ainda mais importante, lembre-se que nem toda discussão vale a pena.O ingresso de Vênus em Libra desperta em você a vontade de encontrar equilíbrio e bom senso em todas as áreas da sua vida. Esse posicionamento de Vênus te encaminha a buscar sua paz interior, além de formar um bom aspecto com Saturno (seu planeta regente). Por isso, dê ouvidos à sua intuição e aproveite para conciliar seus relacionamentos.Durante os próximos dias, você vai se sentir mais sensível e a opinião das pessoas será mais importante. As energias librianas despertam uma maior necessidade de harmonizar sua vida, suas relações e até mesmo a sua carreira. Em relação a vida profissional, tente buscar mais propósito em tudo o que for fazer.A Lua cheia em Sagitário representa um convite para se cobrar menos e perceber pequenos motivos para se sentir grato em seu dia a dia. Muitas vezes, você foca tanto no resultado que esquece de dar valor para o processo que você está vivendo até chegar lá. Aproveite esse momento para reconhecer a importância de cada passo.A entrada de Vênus no seu signo faz com que você esteja se sentindo mais sensível e amoroso. Aproveite esse momento para resolver discussões, mas lembre-se de ter cuidado para não interpretar erroneamente a outra pessoa, porque a presença da Lua em Sagitário pode nos deixar as emoções afloradas nas conversas.A presença da Lua em Sagitário te convida a já começar a agradecer pelas coisas que você está trabalhando para realizar. Agradeça por já estar se dedicando a esse sonho, mas também seja otimista e já exerça a gratidão em relação ao que você vai conseguir conquistar, porque você sabe que é capaz!Muitas vezes você se deixa tomar pela ansiedade e acaba deixando de lado aquele entusiasmo gostoso que surge quando você está desenvolvendo um novo projeto. Seja em relação à sua vida profissional ou pessoal, é preciso aprender a aproveitar o processo e não apenas se sentir satisfeito quando conquistar o que almejou.Os aspectos que a Lua em Sagitário está formando hoje te levam a refletir sobre mudanças de padrões de comportamento que podem ser benéficas para a sua vida. Além disso, esse é um momento interessante para estar atento às suas relações de forma geral, repensando os projetos futuros que você está formulando com as pessoas com quem você se relaciona.A Lua em Sagitário te convida a refletir mais sobre cada etapa dos processos que você está vivendo. Lembre-se que a vida deve ser celebrada em todos os momentos, e não apenas naqueles em que você achar que, finalmente, conquistou algo. As energias sagitarianas te convidam a ter mais otimismo para enxergar o que está acontecendo em sua vida.A presença de Vênus em Libra faz com que você se sinta mais contente e autoconfiante, e é interessante aproveitar esse sentimento para fazer um momento de reflexão sobre todos os motivos que você tem para ser grato. Lembre-se que, mesmo em meio aos problemas, é importante dar valor às pequenas coisas.A entrada de Vênus em Libra faz com que você se sinta mais sensível e até mesmo busque mais a validação das outras pessoas. Por outro lado, a presença da Lua em Sagitário te ajuda a ter um pensamento mais livre e independente. Foque nisso e lembre-se que você não precisa da aprovação dos outros.A presença de Vênus em Libra faz com que você se sinta mais otimista e também sinta uma maior necessidade em resolver as pendências ou algum clima estranho com as pessoas que você se relaciona. Por isso, deixe o orgulho de lado e busque compartilhar um momento agradável com quem você ama.A presença de Vênus em Libra te convida a dar mais espaço para o diálogo em seus relacionamentos. Você, virginiano, não costuma ter muita facilidade para expor o que está sentindo, mas esse posicionamento planetário pode te ajudar a desenvolver melhor essa habilidade. Aproveite esse momento para se aproximar de quem você ama.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.