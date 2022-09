Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (10/9)

Leão

A entrada da Lua em Peixes ontem (09) fez com que os sentimentos ficassem aflorados. A oposição que este astro está formando com Vênus em Virgem nos deixa mais tensos, e podemos acabar levando as coisas para o lado pessoal. Para completar toda essa tensão emocional, a retrogradação de Mercúrio se inicia e a Lua entra na fase cheia hoje antes das 7h. O movimento retrógrado do planeta regente da mente nos pede para colocar as coisas em ordem. E, para isso, a organização precisa começar internamente. Então, aproveite os efeitos da Lua cheia em Peixes para ouvir a si mesmo. A introspecção favorecida pela influência pisciana te ajuda a perceber aquilo que você sempre soube: para seguir uma jornada que faça sentido para você, é necessário se ouvir, saber onde quer chegar e confiar na sua intuição!Para as pessoas de Leão, que tendem a ser emocionadas em todos os sentidos da palavra, a Lua cheia em Peixes indica um momento em que você precisará ter cuidado para não deixar as emoções guiarem suas decisões desenfreadamente. O início da retrogradação de Mercúrio faz com que seja necessário rever suas prioridades.A entrada da Lua na fase crescente em Peixes, juntamente com o início de Mercúrio retrógrado indica muita movimentação de sentimentos e pensamentos. Por isso, a dica para o fim de semana é se manter mais introspectivo, se for possível. Tenha cuidado com excessos.A Lua cheia em Peixes evidencia as emoções mais profundas. Porém, com o início da retrogradação de Mercúrio, que está em Libra, você deve colocar as coisas na balança, e se preparar para viver um período de revisão e renegociação (consigo mesmo e com os outros).O desapego não é uma tarefa fácil, e a retrogradação de Mercúrio, em conjunto com uma Lua cheia no seu signo, te convida a se libertar de hábitos e crenças que estão te limitando. Durante os próximos dias, será preciso ter paciência e serenidade para lidar com as mudanças que estão vindo à tona.A Lua cheia em Peixes torna tudo mais explícito e leva os últimos acontecimentos ao seu ápice. Em outras palavras, as questões emocionais que estavam começando a se manifestar se tornarão ainda mais claras. Porém, lembre-se que esse é um momento de revisão, e não de tomar decisões definitivas.Como as energias virginianas estão relacionadas à estabilidade, a retrogradação de Mercúrio, num momento em que o Sol e Vênus estão em Virgem, tende a nos deixar muito irritados com os imprevistos. A aprendizagem que esse trânsito possibilita está exatamente relacionada à necessidade de aprender a encarar as mudanças com mais leveza e, assim, nos tornar mais resilientes.Neste momento, somos convidados a analisar as coisas de forma crítica, e tomar decisões depois de muita ponderação. Para isso, você precisa identificar seus gatilhos, aquelas situações que geram algum tipo de sentimento “descontrolado”. Você já parou para pensar nisso? O autoconhecimento nos proporciona um poder sobre nós mesmos, que talvez você nem imagine ter!Como Mercúrio retrógrado estará caminhando em direção à Vênus em Virgem, podemos esperar falhas na comunicação com quem nos relacionamos. Além disso, paciência não é o ponto forte neste momento, então, precisaremos ter cuidado para não perder a medida nas discussões.Apesar da má fama de Mercúrio retrógrado, esse trânsito é necessário para consolidar e interiorizar tudo aquilo que estamos vivendo na vida “externa”. Agora, por influência da Lua cheia em Peixes, todos os sentimentos que não estávamos considerando vão ser despertados. Você precisa encará-los com coragem.Os dois importantes trânsitos que acontecem hoje podem fazer com que as coisas se tornem muito intensas aí dentro. Você pode precisar desabafar com alguém, ou fazer alguma outra coisa que lhe proporcione alívio - como algum hobby de autocuidado ou até mesmo escrever sobre seus sentimentos.Como Vênus estava transitando pelo seu signo durante os últimos dias, o poder de sedução das palavras se evidenciou. Mas agora, com a retrogradação do seu planeta regente, é preciso compreender que palavras não bastam para resolver questões concretas, que exigem uma ação prática e objetiva.O dia de hoje pode ser especialmente desafiador para as pessoas de Gêmeos. Então, aperte os cintos e se prepare para que os imprevistos não te façam perder a cabeça! A dica é fazer alguma atividade de autocuidado, para que você consiga manter a serenidade perante o turbilhão de sentimentos e pensamentos que estão vindo à tona.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.