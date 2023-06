Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (10/6)

Peixes

Como é de se esperar de um feriado prolongado, o dia de hoje trará diversas reflexões. Pensamentos sobre o que gostamos, como investimos nosso tempo, o que estamos fazendo para nos mantermos próximos das pessoas que amamos e criarmos lembranças felizes estarão presentes a todo momento. Acontece que a Lua, no signo de Peixes, está conjunta com Saturno, o planeta que fala sobre o tempo e os desafios da vida. Esse aspecto, em especial no Meio do Céu, nos leva a pensar em objetivos de longo prazo, naquelas coisas que não se pode mais ignorar ou deixar de lado, naquilo que é realmente importante. No Instagram, @brendanorinJúpiter faz um sextil com a Lua em seu signo, Pisciano. Isso favorece a sua intuição e também a tomada de decisões por mensagens recebidas em sonhos ou devaneios. Netuno em sextil com Mercúrio eleva o seu humor e pede que você faça algo para se divertir, como sair para dançar, beber e conhecer pessoas novas.Apesar da oposição entre Vênus e Plutão incomodar bastante suas relações amorosas e de amizade, um trígono com Mercúrio ajuda a colocar a cabeça em ordem, racionalizando os fatos e evitando tempestades em copos d'água. Um outro aspecto harmonioso entre Marte e Saturno traz a oportunidade de impor limites.A ansiedade desses dias tende a passar, é preciso ter calma e refletir bastante. Urano faz um excelente aspecto com a Lua, o que deixa seu coração mais empático, favorecendo os bons momentos em família. Como Mercúrio se afastou um pouco, sua mente volta a funcionar em um ritmo normal.Esse momento de sua vida pede por mais atenção e cuidado com a vida a dois. Como está a atração e o entrosamento do casal? Se você está solteiro, reflita sobre o papel desempenhado pelas pessoas com quem você se relacionou nos últimos tempos. A casa 2 tem Vênus e Marte no signo de Leão, o que gera esse conflito e um possível afastamento do erotismo em sua vida.Para você, Canceriano, ter a Lua transitando pelo signo de Peixes já é bom, pois isso ajuda a navegar por seus sentimentos profundos sem grandes tempestades. Como a Lua está conjunta com o Meio do Céu e Saturno, esse é um excelente momento para você focar em atividades práticas, fazendo o que precisa ser feito com prioridade.Dê atenção à sua saúde, pois sua imunidade pode sentir os efeitos do trânsito de Quíron pelo signo de Áries. Vênus em Leão continua a influenciar a sua autoestima, mas um aspecto tenso com Júpiter pede que você tenha cautela, evitando situações que te coloquem em evidência.Saturno, seu planeta regente, faz bons aspectos com a Lua, Vênus, Marte e Júpiter. Dessa forma, seu dia tende a ser muito agradável, em especial se você tem uma companhia amorosa. Aja com sabedoria para aproveitar as oportunidades e caminhos abertos que a vida está oferecendo.Aproveite a conjunção de Júpiter com o Nodo para pensar sobre seus objetivos da semana que vem - o que você deseja alcançar no trabalho? Esses assuntos relacionados ao profissional, finanças e dinheiro são muito importantes para a sua vida neste momento. A Lua em Peixes aumenta a sua intuição e traz serenidade.Você sente que, aos poucos, o peso das responsabilidades e as cobranças do dia a dia se tornam mais leves, sendo atenuados pela passagem do Ascendente em Gêmeos. Mercúrio em trígono com Plutão traz a capacidade de refletir e abrir mão daquilo que não serve mais, enquanto a Lua em Peixes deixa a sua cabeça nas nuvens.Suas relações tendem a voltar ao normal, já que o motivo das possíveis brigas está se afastando aos poucos. Até mesmo a questão com a saúde e as dores de cabeça estão melhorando a cada dia. Reserve um tempo para cuidar de si mesmo, faça aquelas coisas que te fazem sentir belo e atraente.Mercúrio em Touro fazendo trígono com Plutão é excelente para você, Virginiano. Esse aspecto ajuda na tomada de decisões necessárias, como a eliminação de projetos que estão minando o seu tempo, tirando o foco daqueles que realmente precisam. Use o dia para refletir sobre as mágoas que lhe causaram e, se possível, dê o braço a torcer: Netuno em sextil com seu planeta regente traz maior compreensão sobre os fatos do passado.Hoje o Sol possui quatro quadraturas, o que deixa você irritado, com dificuldade de resolver problemas simples e sem paciência para as pessoas ao seu redor. Praticar uma atividade física pode te ajudar a controlar esses instintos - cuidar de sua saúde é o que você precisa para melhorar o seu estado de espírito.