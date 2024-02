Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (10/2)

Cada signo vive seu carnaval a sua própria maneira. Para quem é da folia, cuidado para não se perder por aí ou se perder de si mesmo(a). E para quem vai no "bloco do eu sozinho", apenas observe os movimentos, pois estaremos sob um aspecto super desfavorável entre Mercúrio e Júpiter. E Mercúrio rege os viajantes e o movimento na cidade e estradas e Júpiter vai expandir esse movimento, ou seja, estradas lotadas, muitos deslocamentos. O melhor a fazer é não deixar tudo paapara quem vai pegar estrada ou se deslocar, vá com calma e com muito cuidado. Mercúrio e Júpiter não permitem que você carregue muitas bagagens. Esqueça essas malas pesadas, priorize o que que você quer de verdade. A Lua vai chegar no signo de Peixes e vai te fazer um convite: liberte-se dos seus pensamentos amorosos e vista suas fantasias, mas ao mesmo tempo, cuidado com a nebulosidade ao seu redor. E quando essa Lua encontrar Saturno, você não vai tirar os pés do chão. Por mais que você escute "sai do chão, sai do chão", esse aspecto vai convidar/convocar você a responsabilidade. Mas é uma boa combinação, Carnaval e Responsabilidade.



E hoje vou deixar uma dica para cada signo:

Áries

Sinto que o ariano(a) está mais folião do que nunca, aproveite sua energia nas alturas e curta o carnaval, tente encontrar seus amigos e fazer novos contatos. As interações, comunicação e conexões estarão a todo vapor.

Touro

Para os taurinos solteiros, pode ser que você viva um amor de carnaval. Esses encontros vão durar mais um pouco. E se você tiver acompanhado(a), fortaleça os vínculos com seu par, mime um pouco a pessoa amada e se permita ser cuidado(a).

Gêmeos

Você está vivendo muitas mudanças, geminiano(a), que tal passar o carnaval num lugar seguro e acolhedor? O momento presente é de buscar um sentido maior para sua existência e um novo caminho, acredito que fugir da multidão é o melhor que você faz.

Câncer

O melhor que você pode fazer por você nesse carnaval é se cuidar, canceriano(a). Tente não provocar ninguém e se observe quando se sentir provocado(a). Pode ser que você esteja atravessando uma fase desafiadora ou vivendo alguns desapegos.

Leão

No carnaval o destaque é todo seu leonino(a). Tente se divertir mais, busque uma atividade prazerosa ou se expresse de uma maneira única. será inesquecível. Confie em você e em tudo que você faz. Seja ativo(a).

Virgem

Tente deixar um pouco as preocupações de lado, beba um pouco dessa fonte carnavalesca e coloque um sorriso no rosto. É importante que você tire o foco dos problemas e das preocupações e foque mais no presente.

Libra

Não provoque um leão e tente não acordar o seu. . E você tem esse Leão lá em cima da festa. mas enquanto chega uma leoa mais cedo.

Escorpião

Pode ser que o melhor lugar para uma boa comemoração neste ano seja na sua casa, assistindo um filme. Mas você também pode escolher o que fazer e com quem? Mas quebre a rotina, faça algo diferente.

Sagitário

Muito cuidado com os exageros, sagitariano(a). No carnaval, você se sente pronto para uma aventura; o carnaval é uma oportunidade de se perder na celebração, expandir seus horizontes e criar memórias que durarão uma vida inteira. Talvez você precise deixar para trás alguns hábitos.

Capricórnio

Tente se divertir um pouco, capricorniano(a). É importante afrouxar a gravata e acordar seu espírito brincalhão. É preciso escolher cuidadosamente com quem passar o tempo, priorizando relacionamentos significativos e evitando situações superficiais. aproveitar a festa sem comprometer seus objetivos a longo prazo?

Aquário

Se joga que a festa é sua Aquariano(a). A multidão te faz bem. Mas tente optar por uma fantasia ou traje que expresse sua individualidade e destaque sua personalidade excêntrica. Se aventure em diferentes blocos, mas não deixe de se conectar com você.

Peixes

Tente se destacar com fantasias únicas, muitas vezes inspiradas em elementos mágicos, fantásticos ou até mesmo inspiradas em sonhos. Antes de se jogar na multidão, se proteja pisciano(a). E muito cuidado para não se apaixonar em plena folia. Hoje a Lua vai ficar coladinho(a) a Saturno e você pode sentir culpa por estar se divertindo .

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.