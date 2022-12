Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (10/12)

Gêmeos

O dia hoje começa com as energias de Câncer, que proporcionam um clima voltado para a família, propício para ter momentos de trocas com as pessoas que gosta. Aproveite para nutrir suas emoções, estar com quem ama e aproveitar os prazeres simples da vida, como tomar um café ao ar livre, fazer carinho nos seus pets, ou mesmo sair para ver o dia. Além disso, hoje Vênus entra em Capricórnio, trazendo uma solidez no amor, uma energia mais focada, ótima para se comprometer com o que faz sentido nesta fase da sua vida, de acordo com seus valores, metas e desejos. A influência de Capricórnio pede que você desenvolva mais responsabilidade nas suas finanças e na gestão do seu tempo.Ainda que a rigidez e o conservadorismo de Capricórnio não sejam características tão apreciadas pelas pessoas de Gêmeos, a influência deste signo pode ser aproveitada para refletir sobre as metas que você está traçando para o próximo ano. Tenha a mente aberta para outros pontos de vista, incluindo aqueles que lhe parecem um pouco ‘retrógrados’ e valorizam a disciplina.Você pode aproveitar esse momento para associar a criatividade de Sagitário (onde se encontra o Sol) com a determinação e a disciplina de Capricórnio. O equilíbrio entre essas duas tendências pode gerar resultados incríveis. Assim, é importante perceber os excessos, tanto de determinação quanto de criatividade, já que eles podem acabar se transformando em perfeccionismo e distração.Com a entrada de Vênus e Mercúrio em seu signo, você, capricorniano, pode se sentir mais confiante, focado e determinado. Essas características possibilitam que você finalize o ano com ‘chave de ouro’. Não tenha medo de sonhar grande, mas seja paciente consigo mesmo, para respeitar o tempo das coisas.A entrada de Vênus em Capricórnio, assim como Mercúrio, exige uma constância e discernimento maior para as pessoas de Leão. Apesar de trazer certos desafios, esses trânsitos trazem muitas possibilidades de inovar e fazer conexões importantes.A entrada de Vênus e Mercúrio em Capricórnio, indicam um ótimo momento para colocar suas ideias no papel, e realmente planejar o que você deseja conquistar no próximo ano. Além disso, com Vênus ingressando em Capricórnio, você pode compreender seus sentimentos com um pouco mais de ‘pé no chão’, buscando equilíbrio entre razão e emoção.Com a entrada de Mercúrio e Vênus em Capricórnio, que é o signo oposto complementar de Câncer, alguns desafios relacionados à necessidade de encarar suas responsabilidades podem vir à tona. Atente-se às consequências das suas ações, e reflita sobre aonde você quer chegar em seus relacionamentos.Com a entrada de Mercúrio e de Vênus em Capricórnio, é preciso ter cuidado para não cobrar muito de si mesmo e das pessoas ao seu redor. A necessidade de estar no controle do que você está sentindo e de tudo que está acontecendo ao redor pode acabar causando muito estresse em suas relações.A influência capricorniana ajuda você, taurino, a alinhar suas metas e finanças para o próximo ano. Capricórnio é regido pelo elemento terra, assim como Touro, por isso, a presença de Mercúrio e de Vênus neste signo faz com que os taurinos se sintam mais focados e autoconfiantes.A entrada de Vênus e de Mercúrio (planeta regente das pessoas de Virgem) em Capricórnio é muito benéfica para sua rotina, fazendo com que você se sinta mais seguro para agir. Aproveite esse trânsito, que desperta um ponto de vista mais objetivo e focado, para refletir sobre o que você está construindo hoje e o que deseja para o futuro.Aproveite a entrada de Mercúrio e Vênus em Capricórnio para definir suas prioridades. É preciso ter um cuidado com esses trânsitos, já que eles indicam uma dificuldade na comunicação. As pessoas a sua volta podem não estar dispostas a ouvir opiniões que não foram solicitadas.Vênus, seu planeta regente, entrou em Capricórnio, evidenciando sua autocobrança e uma maior necessidade de organização. É importante se organizar para cumprir prazos e metas, mas sem deixar o autocuidado de lado. Aproveite esse sábado para fazer algo que goste sem tantas cobranças.A presença de Vênus e Mercúrio em Capricórnio, traz a necessidade de colocar os pés no chão, e pensar melhor sobre como você vem nutrindo suas relações e seus sonhos. É importante definir seus objetivos e começar um planejamento prático, para que as ideias realmente saiam do papel.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.