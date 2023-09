Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (02)

O sábado promete sorrisos e boas notícias. A Lua segue corajosa no signo de Áries e se aproxima de um asteroide chamado Quíron. Pode ser que uma dorzinha chegue sem avisar, deixe ela entrar, pois não há cura sem mexer no que dói.

Quíron representa o seu ponto fraco, aquela dorzinha que te acompanha pelo resto da vida.

Na mitologia, Quíron foi flechado por Hércules e teve que aprender a conviver com uma ferida que nunca cicatriza. E assim como Quíron teve que descobrir cura para diversas doenças como uma forma de amenizar sua dor, nós também temos a oportunidade de tomar consciência das nossas vulnerabilidades e fragilidades.

O planeta Vênus, no signo de Leão, também tem um papel importante nesse cenário. A Lua, Quíron e Vênus sobem no palco celeste para te ensinar que “cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é…” E no ponto mais alto da lunação de Leão estamos sendo convidados a resgatar nosso amor-próprio.

O sábado é feliz porque o Universo está nos dando permissão para viver essa parte de nós de forma única, mesmo que maltratados pelas circunstâncias, abandonados ou transformados em bodes expiatórios, tendo que assumir a responsabilidade por algo que não é nossa culpa, não vamos permitir que o outro diminua nossa valor.

Estamos dando passagem para nosso “eu”, nossa “essência”. E isso é revolucionário.

Áries

Você vem desejando fortemente ser reconhecido, acolhido e amado. E esse encontro potente da Lua, Quíron e Vênus no céu, vai te dar uma mãozinha e você estará apto a lidar com tudo aquilo que te incomoda. Aquele seu ponto fraco, ou seja, aquela dor que te acompanha e não permite que você afirme sua expressão para o mundo, será tocada. É como se uma ferida originada na infância fosse exposta, permitindo que você volte ao passado e compreenda o motivo dos seus bloqueios. Tudo que você precisa agora é agir de acordo com suas vontades.

Touro

Hoje pode ser um dia terapêutico, taurino. Aquele incômodo profundo que você não sabe de onde vem, pode vir à tona e você encontra alívio para essa dor que te limita e te aprisiona, buscando um auxílio terapêutico ou uma prática espiritual. Não tenha medo de viver uma paixão, pois quando estamos apaixonados, a motivação e alegria tomam de conta. Não se isole, busque o que te faz feliz e reconheça quem você “é”, não tenha medo de vivenciar um grande amor.

Gêmeos

Quando a Vênus reina no Céu, a vida social te chama. Coloque um sorriso nos rosto e invista nas relações de amizades. Marque um encontro com sua turma de amigos ou invista num trabalho social, pode até ser que você se sinta rejeitado em algum momento, mas não tenha medo, pois no momento que você se sentir rejeitado é o universo te oferecendo uma oportunidade de cura.A sua autoconfiança se fortalece por meio das trocas, diálogos e bom humor.

Câncer

Não tenha medo de não alcançar seu lugar no mundo, canceriano. Existe um forte incômodo com relação ao seu sucesso profissional, pois as coisas demoram muito para acontecer. Mas continue, não foque no topo, mas sim na caminhada para chegar nesse topo. Você precisa ser paciente, pois as coisas acontecem no seu tempo. Hoje o céu quer te ensinar a lidar com o tempo que as coisas levam para acontecer. E todas as experiências do dia vão te ajudar na sua projeção social.

Leão

A Lua e Quíron no signo de Áries vão cutucar suas dores do aprendizado e da expansão. Você gostaria de ter ido mais longe, desbravado horizontes, feito mais cursos, mas pode ter sofrido algumas desilusões no caminho e acabou tendo que lidar com alguns limites. E aos poucos foi se acomodando. Hoje a palavra-chave é iniciativa. Pare um pouco e reflita sobre seus desejos e quais atitudes você precisa tomar para ir em direção a eles.

Virgem

Apodere-se das suas qualidades, virginiano. Você viveu momentos complicados, mas hoje o Céu quer tratar das suas dores e dos seus medos, que por sinal são relativamente complicados, já que tem a ver com o inconsciente. Todos os incômodos indicam mágoas e traições que marcaram a sua vida.E só incomoda porque você está preso ao passado revivendo esses ressentimentos, mesmo que inconsciente. Que tal investir em acordos que pareciam impossíveis? Não custa nada tentar.

Escorpião

Pode ser que você venha sofrendo com uma rotina caótica. Tudo que você precisa no momento é estabelecer uma rotina equilibrada, para que você possa conciliar trabalho e bem-estar. Vênus em Leão quer reconhecimento e projeção social, mas sem disciplina você não é promovido ou não se autorrealiza. Organize sua rotina e suas tarefas, priorize o que é importante, pois o céu sugere uma entrega mais harmoniosa ao trabalho e à profissão.

Sagitário

Como anda a sua autoconfiança, sagitariano? Pode ser que a insegurança tenha batido à sua porta. Mas aproveite o sábado e deixe ela entrar, pois se aproximar desse sofrimento relacionado a sua autoconfiança vai te ajudar a enxergar que você tem algo muito bom e original para entregar ao mundo. Tente encontrar prazer nos estudos, busque conhecimento.

Capricórnio

Alguns assuntos não resolvidos na sua história, na infância e na relação com os familiares,

fazem com que você vivencie um sentimento de rejeição constante. E você só consegue amenizar essa dor quando volta as suas raízes, aceita suas origens ou busca terapia para lidar com essas questões, pois as situações acabam se repetindo. E chegou o momento de finalizar este ciclo e começar outro, focando na sua originalidade.

Aquário

Pode ser que a comunicação, a socialização e o aprendizado sejam desafiadores. E você pode encontrar respostas para esses desconfortos no seu processo de socialização lá na sua infância. Esteja aberto a novos conhecimentos, pois todos os desafios que bateram à sua porta no último mês estão mostrando o que precisa ser curado na sua relação com o outro, nas associações, parcerias e casamento. Todo tipo de parceria tende a ser mais benéfica quando você toma consciência dos seus desconfortos.

Peixes

Você anda buscando estabilidade material, mas antes precisa aprender a lidar com os seus bens, com a sua insegurança e com esse medo constante de perder. Encontre seu valor, encontre valor em tudo que você faz e produz. E para isso você não precisa de sobrecarga, tudo pode acontecer de forma leve, numa rotina harmoniosa e num trabalho que respeite sua essência.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.