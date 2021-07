Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira-feira (15/7)

Hoje a Lua fica fora de curso em Virgem desde às 3:50 até às 11:30, o que pode causar certa inquietação de madrugada e contratempos logo pela manhã. Caso você tenha algum compromisso durante as primeiras horas do dia, a dica é sair pelo menos meia hora mais cedo, confirmar o endereço e tudo mais que for preciso, como os documentos que deve levar. Após esse horário, a Lua ingressa em Libra, o que melhora o nosso humor e nos deixa mais carismáticos e comunicativos.

As energias desse signo despertam em nós a vontade de harmonizar as áreas da vida que estão passando por algum tipo de transformação incômoda. Porém, é preciso ter cuidado para não tomar decisões precipitadas com base em sentimentos que estejam intensificados nesse momento.

Como o Sol e Mercúrio estão transitando por Câncer, as nossas emoções podem tomar conta e, deixando a racionalidade em segundo plano, temos dificuldade de enxergar essas situações por todos os pontos de vista e acabamos tomando decisões arriscadas. Além disso, o Sol está formando uma oposição com Plutão em Capricórnio, o nos leva a encarar os aspectos inconscientes (aqueles que queremos ignorar) dessas mudanças que estão acontecendo.

Áries

Na primeira parte do dia, é muito importante organizar seus afazeres para que os imprevistos e a falta de clareza mental não façam com que você perca a razão e acabe se estressando logo pela manhã. A presença da Lua em Libra se configura como um momento adequado para que você dialogue sobre pendência no trabalho e em sua vida afetiva.

Touro

Os efeitos da Lua fora de curso podem te deixar ansioso(a) no começo do dia, fazendo com que você sinta que as coisas não estão conspirando ao seu favor. É preciso respirar fundo e perceber que os imprevistos não podem ser impedidos, mas a única coisa que está sob seu controle é a forma com que você reage a eles.

Gêmeos

As energias librianas tendem a evidenciar o traço inconstante da personalidade dos nativos de Gêmeos. É preciso ter cuidado para focar não nas dúvidas e criar especulações mirabolantes sobre as situações que você está vivendo. Foque naquilo que é palpável e busque dar pequenos passos em direção ao que você deseja.

Câncer

A presença da Lua em Libra faz com que você, canceriano(a), sinta (ainda mais) a necessidade de estar cercado de pessoas amadas. Reserve um tempo de qualidade para dividir com quem mora com você. Você tende a se sentir melhor quando organiza o ambiente ao seu redor, por isso, esse é um bom momento para cuidar da casa e deixá-la mais aconchegante.

Leão

Você, leonino(a), pode ficar muito irritado com os efeitos da Lua fora de curso e é preciso ter cuidado para não deixar que isso determine o seu humor durante todo o dia. As energias librianas podem te ajudar a ter mais simpatia para dialogar, mas também tendem a te deixar mais carente. Como o Sol está em Câncer, você pode dramatizar demais as situações.

Virgem

Com a entrada da Lua em Libra, você precisa ter cuidado para não ter oscilações de humor e também para não questionar aquelas decisões que você já havia feito com base em muita reflexão. Busque organizar uma lista de afazeres práticos que te ajudem a enxergar que você está se aproximando dos seus objetivos, mesmo que com pequenos passos.

Libra

A entrada da Lua no seu signo faz com que você se sinta mais bem-humorado(a), mas a necessidade de ter pessoas amadas ao seu redor se torna mais evidente e pode gerar certa emotividade. Aproveite esse sentimento para demonstrar carinho, mesmo que seja por uma ligação (já que precisamos respeitar as diretrizes de distanciamento social).

Escorpião

Os efeitos da Lua fora de curso tendem a deixar você, escorpiano(a), mais irritado, principalmente caso precise enfrentar algum contratempo. Tenha cuidado para que isso não defina o seu humor durante todo o dia. Lembre-se que você não pode controlar as coisas exteriores a si mesmo, mas pode modular a forma com que reage a elas.

Sagitário

Para os sagitarianos(as), a entrada da Lua em Libra representa um momento mais tranquilo, porque as energias do trânsito lunar nos últimos dias podem ter te deixado mais mal-humorado(a). Aproveite esse momento para demonstrar carinho a quem ama e até mesmo para conciliar os desentendimentos que aconteceram (seja no trabalho ou em casa).

Capricórnio

Para os nativos de Capricórnio, a presença da Lua em Libra pode trazer questionamentos, te levando a criar especulações mirabolantes e a questionar suas decisões. Esse não é um momento adequado para fazer nenhuma mudança de percurso efetiva, seja em sua carreira profissional ou em sua vida amorosa. Tenha cuidado para identificar pensamentos sabotadores.

Aquário

A presença da Lua em Libra te ajuda a se comunicar com mais carinho e empatia, pensando em como as suas palavras irão afetar a pessoa que as ouve. Por isso, esse é um bom momento para conciliar alguma discussão que tenha acontecido nos últimos dias. Cuidar da casa e deixá-la mais aconchegante fará com que você se sinta melhor.

Peixes

As energias librianas evidenciam a necessidade de estar perto de quem você ama. Como o Sol está em Câncer, é preciso ter cuidado para não deixar que esses sentimentos te deixem ‘para baixo’. Mesmo respeitando as diretrizes de distanciamento social, ainda é possível demonstrar carinho, seja por meio de uma ligação ou mandando entregar uma lembrancinha para uma pessoa especial.

