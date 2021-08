Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira-feira (12/8)

Ontem à tarde a Lua ingressou em Libra, após ter transitado por Virgem, o que causou um sentimento de cobrança em relação às coisas que você precisa realizar.

A entrada da Lua em Libra nos ajuda a encarar nossos compromissos com mais harmonia e serenidade, sem que seja tão pesado cumpri-los.

Além disso, a entrada de Mercúrio em Virgem que aconteceu ontem a noite e que sentiremos de forma nítida até dia 30 de agosto.

Como Mercúrio rege Virgem, ele está em domicílio durante as próximas semanas, o que é benéfico para o desenvolvimento de ideias, para as trocas, comunicação, análise e planejamento.

Aproveite esse momento para refletir sobre os desafios que você está vivendo de forma mais criteriosa e realista.

Porém, é preciso ter cuidado para que os pensamentos não girem em torno de cobranças, porque a capacidade analítica de Virgem pode nos levar a colocar defeito em nós mesmo constantemente.

Capricórnio

O perigo do posicionamento de Mercúrio em Virgem, principalmente para os signos de terra (Touro, Capricórnio e Virgem) é que a sua capacidade análitica fica aguçada e, consequentemente, você tende a se expressar de forma muito crítica, sem muita consideração com os sentimentos da pessoa que vai ouvir. Lembre-se que manter o profissionalismo e ser frio(a) são coisas diferentes.

Aquário

A presença de Mercúrio em Virgem pode te ajudar a trabalhar melhor, porque você tem novas ideias e consegue enxergar soluções com mais facilidade. Porém, é preciso ter cuidado para se lembrar que não se alcança uma qualidade de vida saudável focando apenas no trabalho. Respeite os seus limites.

Escorpião

Outro efeito benéfico do trânsito de Mercúrio por Virgem é a maior facilidade para estudar, para aprender coisas novas e olhar as coisas por outro ponto de vista. Aproveite para investir naquele curso profissionalizante que você sempre teve vontade. Esse pode ser um ótimo momento para o desenvolvimento profissional.

Gêmeos

O trígono que está se formando entre Vênus e Plutão hoje te convida a questionar a si mesmo(a) sobre o quanto você tem cobrado uma produtividade constante, para que seja merecedor(a) do sucesso. É preciso perceber que essa é apenas uma crença limitante, que não condiz com a verdade.

Libra

A presença de Vênus e de Mercúrio em Virgem pode fazer com que você queira carregar as responsabilidades do mundo nas costas, o que gera um estresse extremo. Lembre-se que você pode (e deve) pedir ajuda, seja no trabalho ou para alguém que você confie. Uma dica interessante para a vida profissional é aprender a delegar.

Leão

Reflita sobre a possibilidade de pedir ajuda de alguém para passar pelos desafios que você está vivendo em sua vida pessoal. Não permita que o orgulho te impeça de buscar refúgio em sua família e amigos, que são pessoas que querem estar ao seu lado nesses momentos. No trabalho, delegar tarefas ou organizar melhor sua agenda é uma boa opção.

Peixes

A presença de Mercúrio em Virgem pode fazer com que você fique se martirizando, pensando que precisa dar conta de todo o peso do mundo. Seja no trabalho ou em sua vida afetiva, você pode estar enxergando os problemas por uma perspectiva limitante, além de cobrar de si mesmo(a) uma conduta perfeita (o que não é possível).

Câncer

Caso você esteja trabalhando em algum projeto que envolva a escrita, seja no emprego, na faculdade ou em algum curso, o trânsito de Mercúrio por Virgem que acontece até o fim deste mês te ajuda a expressar suas ideias de forma mais clara e dinâmica. É preciso ter cuidado para não ficar esperando um ‘momento perfeito’ para fazer as coisas.

Touro

Reflita se você tem o hábito de achar que você sempre precisa fazer muitas coisas (e ter resultados incríveis nelas) para enxergar o seu próprio valor. Lembre-se que aquilo que você verdadeiramente é nunca poderá ser medido apenas pelo seu trabalho. Ficar esperando a aprovação dos outros apenas gera frustração.

Sagitário

A entrada de Mercúrio em Virgem pode trazer um tom de auto cobrança para a sua vida, o que pode ser positivo ou negativo. De tempos em tempos, é importante refletir sobre aquilo que você precisa evoluir, revisar, organizar e manter ou não em sua vida. Porém, também é importante saber reconhecer suas conquistas e o seu valor.

Áries

Lembre-se que a noção de que é preciso sofrer para ser merecedor(a) de algo é apenas uma crença limitante. Quando você extrapola todos os seus limites (físicos e psicológicos) para se dedicar ao trabalho ou as suas relações, você está apenas prejudicando a si mesmo(a) e os frutos disso não serão positivos.

Virgem

Além disso, hoje Vênus em Virgem está formando um trígono com Plutão em Capricórnio. Esse aspecto fala sobre concretizar, manter os pés no chão e concretizar suas ideias, mas também de refletir sobre as coisas que você já conquistou até agora e valorizar o seu próprio esforço.

