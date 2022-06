Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (9/6)

Hoje a Lua está transitando por Libra, o que configura um momento em que ficamos mais pacientes e, consequentemente, mais disponíveis para nos conectar com as pessoas que nos relacionamos. A presença do astro que rege nossas emoções no signo de Libra nos leva a ter mais atenção com nossos relacionamentos, por isso, é interessante aproveitar para ter diálogos pacíficos sobre os assuntos que estão te incomodando.

É importante compreender o ponto de vista do outro e expor o seu sem tentar mostrar que você tem razão. A conciliação de discussões não é sobre estar certo, mas sim sobre chegar a um meio termo que seja benéfico para ambas as partes.

Aproveite as energias librianas para desfrutar de momentos de lazer e cuidado com as pessoas que você convive. Além disso, esse posicionamento lunar também te convida a questionar sobre como você poderia fortalecer o seu amor próprio. A relação com o outro é reflexo do seu relacionamento consigo mesmo.

Horóscopo de hoje

Áries

Marte é o planeta regente de Áries e, por isso, o aspecto que esse planeta está formando com Lua te afeta diretamente. Sendo assim, busque ter cautela com as palavras que você escolhe em uma conversa, lembrando que quando você perde a calma não é possível ser compreendido ou compreender alguém.

Touro

Os taurinos encontram conforto nos prazeres e devem usar esse artifício para manter-se mais calmos hoje, porque a influência de Marte em Áries pode te deixar mais estressado. Aproveitar uma comida gostosa e uma companhia agradável é uma forma de acalmar os ânimos e conectar-se com quem você se relaciona. No trabalho, comece a colocar em prática as ideias que foram pensadas nas últimas semanas.

Gêmeos

A presença da Lua em Libra e do Sol em Gêmeos configura um momento em que a sua autoestima se expressa com mais facilidade. Você pode aproveitar isso para ter diálogos importantes que podem te causar certo constrangimento, como para impor limites profissionais ou abordar algum assunto que seja desafiador para você e a pessoa com quem se relaciona.

Câncer

Os cancerianos estão entre os mais afetados pelos muitos aspectos que a Lua, seu planeta regente, está fazendo com outros astros hoje. Por isso, saiba que é normal se sentir mais ansioso e acelerado, mas tente equilibrar essa tendência fazendo algo que te desestresse, como um exercício físico ou meditação.

Leão

A orientação dos astros hoje é interessante para realizar suas obrigações no trabalho de formas inovadoras, com mais motivação e disciplina. A rotina de trabalho pode ser maçante, por isso, é interessante reordenar suas tarefas, para encontrar formas mais agradáveis de fazê-las.

Virgem

O trânsito da Lua por Libra hoje te ajuda a se recordar da importância de cuidar das suas próprias necessidades e vontades, antes de doar sua energia para ajudar outras pessoas. Por outro lado, isso não significa que você não deve considerar os sentimentos de quem é afetado por suas escolhas.

Libra

Os librianos tendem a se sentir bem com o posicionamento da Lua em seu signo.. Esse é um ótimo momento para demonstrar seu carinho por quem ama, mas lembre-se de ter cuidado para não ceder ao drama e vitimismo, potências da sua personalidade que podem ser evidenciadas hoje.

Escorpião

Os nativos de Escorpião tendem a ficar mais irritados quando a Lua faz vários aspectos com outros astros, como hoje. Por outro lado, caso você consiga controlar seus ânimos, a conjuntura astrológica atual pode ser benéfica para que você tenha alguns momentos de lazer, que te fazem sentir mais motivado.

Sagitário

Apesar de os efeitos usuais do Sol em Gêmeos envolver animação, a oposição que ela está formando com Marte pode despertar o seu lado mais impaciente e inflexível. Como a Lua está transitando por Libra, você tende a sentir mais vontade de socializar, mas será preciso evitar assuntos delicados principalmente hoje.

Capricórnio

A Lua em Libra te ajuda a desenvolver melhor a autoconfiança, mas é preciso ter cuidado para não dar ouvidos a crenças limitantes. Reflita sobre o que você acredita, sobre o que você verdadeiramente deseja e não se deixe confundir com base na opinião de outras pessoas. Nunca vai haver o momento perfeito para agir, então não fique esperando por ele.

Aquário

Nesse momento, é interessante direcionar sua atenção para o trabalho, porque a impulsividade característica da oposição que a Lua faz com Marte em Áries pode te levar a se envolver em conflitos, principalmente nas situações em que você for contrariado. Você deve dividir seu tempo com pessoas que são importantes, mas tente não dar ouvidos ao seu ego.

Peixes

Os aspectos que estão se formando no céu hoje podem fazer com que você se sinta confuso emocionalmente, dividido entre sua razão e sua emoção. Por esse motivo, tenha cautela para lidar com seus sentimentos sem tomar nenhuma atitude (ou decisão) impulsiva, da qual possa se arrepender posteriormente.

