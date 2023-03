Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (9/3)

Gêmeos

Aquário

Touro

Sagitário

Capricórnio

Peixes

Libra

Leão

Escorpião

Áries

Câncer

Virgem

Hoje a Lua em Libra forma dois aspectos desafiadores: um com Júpiter e outro com Quíron, ambos em Áries. Esses trânsitos colocam muita intensidade nos processos que você está vivendo, gerando exageros e excessos, que te ajudam a enxergar as feridas que precisam ser curadas. Além disso, energia libriana acaba trazendo um foco para seus relacionamentos, e proporciona um momento de muita reflexão sobre aquilo que você realmente deseja. Porém, é preciso questionar seus próprios desejos, para não acabar se deixando levar por algumas coisas que podem te prejudicar (como o desejo de agradar as outras pessoas, que acaba anulando sua individualidade).A entrada da Lua em Libra traz um foco maior para seus relacionamentos, potencializando a energia pisciana que está em alta. Esse movimento acaba trazendo à tona muitos sentimentos, que podem gerar turbulência nas conversas importantes.A entrada da Lua em Libra enfatiza a necessidade de estabelecer limites dentro dos seus relacionamentos, reconhecendo o que está ou não ao seu alcance. É preciso encontrar mais equilíbrio entre suas obrigações e prioridades, cuidando também das necessidades pessoais.A Lua em Libra exige que em algumas situações você confie mais em si mesmo, agindo com sabedoria e diplomacia. Atente-se às suas insegurança e no que precisa ser curado, já que muitos excessos podem te fazer sentir sobrecarregado.A entrada da Lua em Libra enfatiza sua abertura para novas ideias e planos, potencializando seus projetos e valorizando suas habilidades pessoais. Aproveite para trabalhar ao lado de quem te motiva e busca crescer ao seu lado.A entrada da Lua em Libra pode trazer uma maior harmonia em seus relacionamentos pessoais e profissionais. Este é um momento propício para trabalhar em equipes e parcerias. Porém, seu lado controlador pode causar alguns conflitos.A intensidade de sentimentos é potencializada pela Lua em Libra, despertando dúvidas e inseguranças. É um momento de acolher seus sentimentos para conhecer suas angústias, e perceber o que pode ser transformado.A entrada da Lua em Libra, em oposição a Júpiter, faz com que seja mais difícil conter seus sentimentos. Você pode se sentir mais intenso e impulsivo, e será preciso fazer um esforço para encontrar equilíbrio entre a razão e a emoção.Lua em Libra forma oposição a Júpiter em Áries e pode gerar uma tensão durante a tarde, sendo um momento para evitar negociações e trocas importantes. Aproveite a força de ação para buscar mais conhecimento sobre si mesmo e sobre seus sentimentos, estando mais aberto a transformar suas relações.Com a Lua em Libra, é muito importante dar mais atenção aos seus sentimentos, refletindo sobre as questões que vêm à tona. Este é um bom momento para trabalhar em melhorar suas habilidades de comunicação e fortalecer seus relacionamentos.A Lua em Libra forma oposição a Júpiter em seu signo, fazendo com que você se imponha mais em suas conversas e relações. É importante repensar o momento certo para ter conversas difíceis, já que essa oposição pode te deixar mais orgulhoso, pensando ter razão sobre tudo.A Lua em Libra enfatiza suas relações, trazendo muitos sentimentos e questões que precisam ser trabalhadas. As necessidades e os desejos podem ser colocados em questão, sendo preciso definir e honrar os seus próprios limites.A Lua em Libra te ajuda a trabalhar a forma como você demonstra aquilo que você está sentindo e o que deseja. É preciso trabalhar melhor seu desenvolvimento pessoal, pensando em como você está acolhendo seus sentimentos e respeitando seus limites.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.