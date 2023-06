Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (8/6)

Gêmeos

Touro

Leão

Peixes

Aquário

Câncer

Capricórnio

Virgem

Escorpião

Áries

Libra

Sagitário

Esse é um feriado muito produtivo. Quem trabalha terá um excelente dia, de muito rendimento e entregas realizadas com sucesso. Para quem pode descansar, aproveite o dia para colocar os estudos em dia ou cuidar de coisas práticas que ajudam a mente a funcionar melhor, como organizar a casa e fazer atividades físicas. O Sol em conjunção com o Ascendente traz disposição e energia, deixando o humor lá em cima. A Lua aumenta as percepções e traz clareza sobre situações que antes pareciam difíceis demais para lidar - esse pode ser um bom momento para ter aquela conversa delicada em família. Para quem curte festas, o dia é favorável para diversão e paquera.Um sextil de Mercúrio e Netuno aumenta a sua intuição e te deixa em um dia bastante calmo. Não é normal esse desejo de se preservar, mas há um chamado interior, quase espiritual, para aproveitar a própria companhia. Com o Sol e o Ascendente conjuntos em seu signo, sentirá muita energia, disposição e vitalidade para tirar sonhos e vontades do papel.Vênus em Câncer, na casa 2, pede que você aproveite o dia fazendo o que mais gosta, com as pessoas que ama. Se possível, tente resgatar contatos do passado, ou fazer coisas que sente saudade de fazer com aquele grupo de amigos do colégio. Essa sensação nostalgia é importante para manter seus sentimentos nos eixos, fazendo as pazes com o passado.Vamos por partes: Leonino, esse será um dia de extrema alegria, jovialidade e vitalidade. Sua criatividade está em alta, o desejo de se divertir com os amigos também (o feriado veio para coroar toda essa socialização). No entanto, como Marte está oposto à Lua em seu signo, é possível encontrar desentendimentos sérios pelo caminho. Cuidado.Netuno faz sextil com Mercúrio e Plutão também, deixando seu dia bastante prático. É um dia que tende a passar rapidamente, porque as atividades acontecerão de forma cadenciada. Não deixe o estresse e a velocidade das coisas te incomodar - hoje é um dia perfeito para ir a um bom restaurante, depois curtir a casa com um bom filme na TV.O trânsito da Lua por seu signo traz uma sensação de dualidade: enquanto a mente segue afiada e produtiva, suas relações pessoais tendem a ser estressantes. Cuidado, evite o desgaste e, se possível, se afaste por algum tempo daquelas pessoas com quem está entrando constantemente em atrito.Toda essa euforia pelo feriado tende a causar conflitos em sua vida, Canceriano. Mas a Lua faz um excelente aspecto com Sol e Ascendente, trazendo clareza de objetivos e diversas possibilidades de diversão, então faça o possível para aproveitar. Com a Lua no ponto central de Aquário, fazer um programa cultural será a melhor opção para você.Há uma certa inquietação com Plutão se reaproximando de Capricórnio, em seu movimento retrógrado. Alguns medos e inseguranças de muito tempo atrás começam a aparecer novamente. Esse é um momento de boas oportunidades financeiras e pequenos golpes de sorte - siga atento e aproveite o que o destino lhe reserva de bom.Um sextil de Netuno e Mercúrio aguça a intuição, te aproxima de sua espiritualidade e também traz luz sobre problemas antigos. Toda essa agitação do dia de hoje irá trazer inquietude e irritação, então faça escolhas precisas e entre no fluxo dessa energia, fazendo o possível para se divertir e aproveitar o feriado. Deixar os compromissos de lado de vez em quando é preciso, ok?Essa fase insegura te incomoda bastante. Deixe suas qualidades aflorarem, permita-se receber elogios de quem está ao seu lado todos os dias. Esse medo de se entregar, de amar de novo e mergulhar de cabeça no relacionamento logo irá passar. Para lidar com a dispersão mental, faça listas de atividades e priorize o que é mais importante.Marte em sextil com o Sol aumenta as suas possibilidades de vitória, Ariano. Hoje o dia pede movimento e ação - ficar em casa, procrastinar ou simplesmente curtir o dia sem atividades pode abrir espaço para discussões sem sentido e insegurança. Isso porque a Lua está oposta à Marte, aumentando as chances de brigas por motivos frívolos.Vênus se aproxima de Marte no signo de Leão, provocando seus instintos, trazendo à tona seu lado conquistador. Jogos de sedução, paquera e eventos sociais com amigos são boas pedidas para você aproveitar seu feriado. Não aposte apenas em sua intuição para lidar com aquele problema financeiro que você vem enfrentando. Seja responsável.Você precisa pensar mais em si mesmo, em vez de se dedicar tanto aos amigos. Nesse feriado, tente receber mais do que oferecer. Fique em silêncio, deixe que te convidem, que procurem por você. Aos poucos, será fácil perceber quem realmente valoriza a sua amizade e merece estar ao seu lado.