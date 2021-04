Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (8/4)

Lua nos eleva espiritualmente



Durante esse trânsito da Lua por Peixes, que vai até amanhã, nosso desejo de elevação e transcendência está mais marcante do que nunca. Nesse signo, nosso satélite faz com que nossa fé esteja mais viva e potente. Exatamente por esse motivo, nossas mentalizações em pról de um mundo melhor e mais saudável tendem a ser coroadas de êxito. Como a tensão entre Marte e Netuno está em vigor, é essencial que a gente atue com cautela, dirija com prudência e evite envolver-se em brigas ou discussões. Devemos agir com especial atenção e bom senso, para evitar acidentes e atritos com quem está por perto. Convém a gente fazer vista grossa a tudo o que soar como provocação e manter uma atitude diplomática no trato com todos à nossa volta. Também é importante que durante estes dias a gente reserve um tempinho para relaxar e se reequilibrar, fisica e emocionalmente. A prática da meditação tende a nos fazer especialmente bem, assim como os momentos de solidão e reflexão.



Áries

Agora a Lua magnetiza seu setor espiritual, por isso acentua ainda mais sua necessidade de meditar e refletir profundamente. Seu organismo tende a mostrar-se vulnerável, portanto reserve pelo menos uma parte de seu tempo para descansar e restaurar suas energias. DICA: ler, estudar e se interessar por coisas diferentes lhe fará muitíssimo bem.



Touro

Graças à Lua você anda mais sociável e pode passar dias muito agradáveis em contato, ainda que à distância, com os amigos e pessoas queridas. Curtir seu grupo, frequentar as redes sociais ou mesmo filiar-se a alguma ONG tende a ser muito estimulante. DICA: aproveite para fazer novos contatos e ampliar seu círculo social.



Gêmeos

Você continua plenamente sob o efeito das vibrações tensas de Marte, que está em seu signo, com Netuno, portanto evite situações de confronto e faça de "moderação" sua palavra-de-ordem. Precavenha-se contra desgastes e excessos de todo tipo. DICA: é conveniente que você reserve um tempinho para descansar e repor suas forças.



Câncer

A Lua torna estes dias muito propícios para você se dedicar às atividades intelectuais e até mudar o rumo de seus pensamentos. Seu lado curioso está em alta, mas seja prudente e preste atenção para não se jogar de cabeça em situações indesejáveis. Mantenha o bom senso, inclusive no amor. DICA: seja tolerante com todos a sua volta.



Leão

O fato de a Lua estar em Peixes reforça ainda mais sua necessidade de se renovar, mas esteja alerta contra atitudes inadvertidamente destrutivas e não provoque rompimentos que no fundo você não deseja. Procure preservar tudo de bom que existe em sua vida. DICA: aja com muita cautela neste e trate de distender-se ao máximo.



Virgem

Hoje e amanhã a Lua transita pelo signo oposto ao seu, onde acentua ainda mais seu desejo de contato e torna estes dias ótimos para você cultivar suas relações pessoais. Aproveite a fase para estar relaxadamente na companhia das pessoas mais próximas e queridas. DICA: curta e dedique-se aos outros, porém não se anule.



Libra

Graças à passagem da Lua por Peixes você pode aproveitar este período para cuidar do organismo e purificá-lo, através de uma dieta alimentar mais leve, saudável e natural. Aproveite para se desintoxicar e adote novos e saudáveis hábitos à mesa. DICA: meça bem suas palavras e evite discutir exatamente com quem você gosta.



Escorpião

Nesta fase a Lua transita pela sua casa da alegria e promete dias particularmente divertidos e estimulantes para você, que pode curtir a vida no que ela tem de melhor. Os amores estão em alta e se seu coração está vago é bem provável que não permaneça assim por muito tempo. DICA: deixe as encucações de lado e dedique-se ao lazer.



Sagitário

Durante estes dias a Lua está em seu signo de concepção, por isso aconselha você a alternar as horas de trabalho e lazer com outras de repouso e sossego. Sua necessidade de intimidade está em alta e ficar a sós lhe ajuda a fazer um profundo balanço do passado e até mesmo organizar suas ideias. DICA: tenha muito tato com todos em casa.



Capricórnio

A Lua faz com que seu desejo de movimento esteja em alta. Assim, estes dias prometem ser ideais para você ler, se informar e se atualizar. Você também anda bem mais verbal e sociável, por isso curtir as pessoas e trocar ideias descontraidamente com elas será ótima pedida. DICA: aproveite para verbalizar seus sentimentos.



Aquário

Nestes dias a Lua volta ainda mais sua atenção para o lado concreto da realidade e promete uma fase bastante produtiva, excelente para você deixar tudo seu em dia. Sua capacidade de realização está acentuada e suas iniciativas tendem ao êxito. DICA: procure manter uma atitude prudente no amor e evite cenas de ciúme, que só atrapalham.



Peixes

Como só ocorre uma vez por mês, agora a Lua está em seu signo, por isso vitaliza você e anuncia dois dias muito propícios para os cuidados com o visual. Aproveite para renovar o lay-out e também para concentrar-se em seus principais interesses. DICA: nosso satélite harmoniza-se com Urano, que cria um clima de amizade no amor.