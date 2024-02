Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (8/2)

Está aberta a temporada dos rompimentos. O dia já começa sob um embate decisivo entre o Sol em Aquário e Urano em Touro. Que dia tenso! Pode ser que você se sinta num beco sem saída ou sendo colocado(a) contra a parede.

Chegou a hora de enfrentar o terremoto interior e deixar cair suas ilusões. Alguma área da sua vida pode passar por uma sensação de abalo. Da mesma forma que Poseidon surge das profundezas para destruir o Labirinto do Rei Mimos. muito mais forte do que o seu desejo de reprimir suas vontades. Dificilmente você vai permanecer estagnado. Essa sensação de abalo, na verdade, é um convite para que você se conecte com a sua verdadeira essência e abrace a mudança com coragem e confiança. A Lua, ainda na sua fase minguante, chega em Aquário. E você vai sentir que todas essas estruturas que estão sendo derrubadas representa o colapso dos velhos métodos. E só existe um risco: resistir à mudança e permanecer apegado a estruturas emocionais, mentais ou materiais que já não são mais sustentáveis.



Dica prática para o dia: se prepare para os imprevistos, cancele o que não é prioridade, deixe um bom espaço entre um compromisso e outro,

Áries

Aproveite o último dia da lua minguante, faça um balanço financeiro e elimine gastos, revise seus pensamentos, ideias e tudo mais que anda se repetindo na sua vida. Siga sua intuição e continue apontando para as estrelas. Não permita que o apego a posses e recursos te aprisione.

Touro

Sinto que a liberdade é algo urgente na sua vida. Mas primeiro você precisa olhar para o seu jeito de ser, a forma que você se expressa ou o modo como lida com seu corpo. Chegou a hora de agir, fazer uma escolha. Liberte-se daquela antiga imagem. Continue se reinventando e não resista as mudanças.

Gêmeos

A luz da razão baterá à sua porta, geminiano(a). Toda essa inquietude é um sinal que você precisa buscar conexão com o seu estado de espírito interior. Tudo que você deseja agora é se livrar das tensões, mas tente manter a calma e nada de agir por impulso. Existe um caminho novo te esperando.

Câncer

Urano vem renovando seus amigos, grupos e sua participação social. Mas sob essa tensão entre Sol e Urano, você vai enxergar ou ser surpreendido(a) por essa força renovadora Uraniana. Suas relações de amizade podem passar por um terremoto e depois desse terremoto não é todo mundo que fica na sua vida.

Leão

Chegou a hora de rever sua vida e renovar o que você pretende fazer no futuro. Vamos romper com esses jogos de poder. Tudo que você precisa agora é se libertar dos vícios desses relacionamentos amorosos ou de trabalho que impedem seu desenvolvimento. Desapegue de qualquer posição de privilégio e vá viver sua vida.

Virgem

Ultimamente você se isolou, mas esse isolamento pode prejudicar suas responsabilidades cotidianas. E agora você só precisa se conectar com a existência e perceber que cada um é uma pequena parte de algo muito maior e mais complexo. Não espere o cenário perfeito para ser feliz. Aproveitar cada momento da vida, independentemente de suas circunstâncias.

Libra

Prepare-se para as reviravoltas da vida. Urano chega para dar uma sacudida nas suas estruturas. Como anda sua rotina, disciplina e organização? Você anda se sentindo pressionado(a), mas agora você está descobrindo que existem outras maneiras de ser, viver e se colocar no mundo. Recomece.

Escorpião

Você não pode mais manter nenhum tipo de relacionamento ou parcerias por necessidade de segurança, escorpiano(a). Você não suporta mais relacionamentos sem vida, sem paixão. Se sua relação não é criativa, divertida, aberta e honesta, você pode rompê-la para tentar tirar esses pesos e conhecer novos caminhos.

Sagitário

Reflita sobre seus afazeres, sagitariano(a). Você vem pensando muito sobre saúde, hábitos, rituais cotidianos e sobre tudo que você produz ou já produziu. Não se apegue a nada. Se você tiver que se libertar de um trabalho, tenho certeza que será para o seu crescimento.

Capricórnio

É tempo de liberdade. O que te aprisiona, capricorniano(a). Primeiro, você precisa se libertar dessas pressões internas. O que você esconde tanto? Não se apegue a uma imagem que não existe mais, liberte-se de valores ultrapassados. E só assim você consegue se expressar de forma autêntica.

Aquário

Você não sabe lidar com os últimos acontecimentos, mas a única coisa que você sabe é que deseja fortemente encontrar o seu lugar no mundo, aquele que realmente te pertence, pois sua família e suas raízes parecem não lhe dar esse tipo de compreensão.

Peixes

Um novo curso, um novo conhecimento ou uma mudança de bairro, cidade, tudo isso pode te fortalecer, Tente compreender os seus medos, o que te paralisa. O sol em aquário vai iluminar a sua mente e as suas ideias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.