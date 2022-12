Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (8/12)

Capricórnio

Hoje, no início da madrugada, a Lua entrou na fase cheia no signo de Gêmeos, num momento em que estava transitando ao lado de Marte retrógrado. Essa nova fase lunar desperta em nós mais energia e força de vontade, mas também pode nos deixar mais ansiosos e com a língua 'afiada'. Tenha cuidado com a forma com que você expressa suas necessidades, para que não se tornem uma cobrança. Lembre-se que você é a única pessoa que é verdadeiramente responsável por seus sentimentos, mesmo que pareça ser mais fácil culpar os outros por eles. Sabendo disso, podemos direcionar nossas energias de forma produtiva, dando mais espaço para a criatividade, e evitando as situações que causam estresse. No trabalho, não tenha medo de dar asas à sua criatividade e comunicar suas ideias, isso será muito enriquecedor. Porém, lembre-se que você não precisa colocar tudo em prática ao mesmo tempo.Hoje a Lua cheia em Gêmeos está formando um trígono com Saturno em Aquário. Como Saturno é o planeta regente dos capricornianos, você pode aproveitar esse aspecto para ativar seu poder pessoal no trabalho, com a intenção de tocar as outras pessoas com suas ideias. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto para elaborar novos projetos.A Lua cheia em Gêmeos pode despertar em você um impulso de liberdade. É preciso ter cuidado para não agir de forma irresponsável, principalmente no trabalho. Busque fazer as coisas de uma forma nova, como tomar um café da manhã diferente ou fazer uma caminhada para apreciar a paisagem. Através desses momentos, é possível sair da rotina sem deixar de lado as tarefas que precisa cumprir.A Lua cheia em Gêmeos pode ajudar as pessoas de Libra a acessar sua autoconfiança, e a se lembrar da sua capacidade de transformar os desafios que está vivendo em chances de crescer e desenvolver novas perspectivas de vida. Busque se desprender dos pensamentos que estão muito fixos e repetitivos em seus dia a dia.A Lua cheia em Gêmeos te ajuda a se inspirar por meio de conversas e trocas sobre assuntos do seu interesse. Apenas tenha cuidado com a tendência de tomar decisões impulsivas.A Lua cheia no seu signo desperta um olhar mais esperançoso. Teremos a oportunidade de buscar internamente aquilo que realmente faz sentido, para escolher caminhos e plantar sementes que trarão frutos que sejam realmente nutritivos.Hoje a Lua cheia em Gêmeos está formando um trígono com Saturno em Aquário, o que impulsiona o seu crescimento no trabalho. Aproveite esse momento para repensar sobre os motivos que você vem se 'podando', você pode estar deixando de fazer o que realmente deseja por medo dos julgamentos.Hoje o Sol, que está em Sagitário, passa o dia formando uma oposição com Marte em Gêmeos e, consequentemente, com a Lua cheia. Esse aspecto pode causar alguns conflitos, principalmente caso você use sua sinceridade de forma muito ácida. Lembre-se de focar em seu próprio desenvolvimento, e não nos processos que as outras pessoas estão vivendo.Hoje a Lua cheia está formando uma quadratura com Netuno, que é seu planeta regente. Esse aspecto pode deixar seus sentimentos mais intensos, e você tende a se expressar de forma impulsiva. Por isso, caso esteja percebendo que suas emoções estão tomando conta do lado racional, busque manter-se mais reservado. É interessante escrever sobre o que você está sentindo, antes de expor para outras pessoas.A Lua cheia em Gêmeos indica um momento mais fraterno, em que ficamos mais abertos para nos comunicarmos mais. Porém, o encontro entre a Lua e Marte pode gerar discussões e nos fazer pensar de forma egocêntrica, como se os nossos problemas fossem maiores que os dos outros. Tenha cuidado para não invalidar os sentimentos dos outros.A Lua cheia em Gêmeos faz com que você se sinta mais preparado para enfrentar os desafios do trabalho, mas é preciso ter cuidado para não adotar uma postura agressiva. A pressa não é o caminho que te levará aonde você quer chegar. Lembre-se de ter cuidado com si mesmo e com as pessoas ao redor.A Lua cheia em Gêmeos desperta alguns excessos para os taurinos. Seja em relação às suas emoções, à quantidade de responsabilidades que você assume ou até mesmo à estagnação, que pode ser consequência da ansiedade. Busque focar em atividades que te ajudem a manter o equilíbrio ao longo do dia, para direcionar toda essa energia geminiana de forma benéfica para si mesmo.A Lua cheia em Gêmeos te convida a reconhecer que você não tem controle (de absolutamente nada), e que a busca por ele apenas gera frustrações. Aprenda a aproveitar o momento presente e as coisas que a vida está te proporcionando agora. Esse pode ser uma mudança que proporcionará um grande crescimento pessoal e profissional.