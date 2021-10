Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (7/10)

Como a Lua iniciou um novo ciclo em Libra ontem, é interessante aproveitar esse momento para inserir na rotina novos hábitos que queremos aderir, pensando em ter uma vida mais saudável em todos os aspectos.

Essa lunação nos leva a perceber a necessidade de avaliar e pesar aquilo que estamos fazendo, ou seja, como estamos gastando o nosso tempo.

O objetivo deve ser reconhecer aquilo que nos faz bem e aquilo que, literalmente, tem sido muito pesado a nível físico ou emocional.

Encontrar equilíbrio é uma das tarefas mais difíceis nos dias atuais, porque sempre estamos focados em algo que precisa ser feito e, quando finalmente resolvemos parar e fazer outra coisa, como ver uma série ou entrar em uma rede social, acabamos tendo acesso a um número incontável de informações pelo celular.

Por isso, coloque a meta de ter momentos de descanso mental (sem celular de preferência) durante os próximos dias.

Aquário

A Lua nova, hoje em Escorpião, faz com que você queira que tudo aconteça de acordo com sua vontade e isso te leva a agir de forma teimosa e até mesmo com infantilidade. É preciso aprender a se acalmar e perceber que você não deve e nem pode controlar tudo ao seu redor, principalmente quando não está conseguindo lidar nem com suas próprias emoções.

Capricórnio

A necessidade de controle é uma característica comum entre Escorpião e Capricórnio. Por isso, é preciso ter cuidado para não acabar se intrometendo em coisas que outras pessoas estão fazendo, buscando ter certeza do resultado. Principalmente no ambiente de trabalho é preciso aprender a reconhecer os limites dos seus colegas antes de fazer comentários.

Gêmeos

Para os geminianos, a energia da Lua nova que entra hoje em Escorpião levanta questionamentos sobre a necessidade de ter mais foco e determinação, o que só é possível quando você lida com os assuntos que estão te deixando mal emocionalmente. Não adianta tentar aumentar o seu rendimento enquanto você ignora as questões sentimentais, porque são coisas interligadas.

Escorpião

As energias da Lua nova, que ingressa no seu signo hoje, faz com que você se sinta mais disposto a colocar as coisas em ordem. Porém, é preciso ter cuidado para não dar murro em ponta de faca, tentando manter hábitos ou pensamentos que estão atrapalhando a resolução desses assuntos. É preciso se dar a chance de experimentar coisas novas, errar e aprender com isso.

Libra

Os librianos estão sendo impulsionados a transformar muitas coisas que faziam parte da sua vida já há algum tempo, seja um relacionamento, um hábito, uma convicção sobre si mesmo ou até mesmo o seu emprego. É importante enfrentar essas situações com coragem e ser fiel a si mesmo, aos seus sonhos e a sua intuição.

Câncer

A entrada da Lua nova em Escorpião, que é um signo de água como Câncer, representa um momento de maior sensibilidade, como se você estivesse mais vulnerável. Tenha cuidado para não levar tudo para o lado pessoal e acabar se magoando por coisas que não valem a pena. Tire um momento do seu dia para ter uma conversa agradável com uma pessoa amada.

Áries

Ainda com a energia da Lua nova, hoje ela ingressa em Escorpião e nos faz sentir um pouco mais focados, mas também mais preocupados. A sua reação pode ser tentar controlar tudo ao seu redor, o que é impossível e faz com que você se irrite com facilidade. Tenha cuidado para não começar discussões sem necessidade.

Peixes

A Lua nova representa para os nativos de Peixes uma oportunidade de mudança de postura em relação ao quanto a opinião dos outros tem afetado a forma como você enxerga a si mesmo. É preciso aprender a considerar os conselhos das pessoas que você ama, mas lembrando que nem tudo o que elas acham é uma verdade absoluta. As suas escolhas precisam fazer sentido apenas para você.

Sagitário

A entrada da Lua nova em Escorpião hoje faz com que você perceba seus sentimentos de forma mais intensa e, como vários astros estão retrogradando, você pode se surpreender com emoções que achou que já estavam resolvidas. Aproveite esse momento para refletir, deixar para trás as mágoas e fazer as pazes com o seu passado.

Touro

A entrada da Lua em Escorpião desperta sentimentos mais intensos e pode te fazer questionar coisas que já estavam decididas. É importante dar um passo para trás caso você perceba que essas dúvidas têm fundamento, afinal, a retrogradação de Mercúrio ocorre exatamente para que tenhamos a oportunidade de reavaliar e reorganizar nossos projetos.

Leão

A entrada da Lua em Escorpião, que é um signo conhecido pela sua intensidade, pode fazer com que você leve tudo a sério demais, além de agir como se o mundo girasse ao seu redor. Por mais que tentar controlar as coisas pareça uma boa opção, é preciso saber respeitar o limite do outro, principalmente nas relações profissionais.

Virgem

A presença da Lua nova em Escorpião hoje faz com que você consiga mascarar seus sentimentos e agir de forma mais contida. Isso é muito importante principalmente no ambiente de trabalho, que pode ter sido afetado pelas alterações de humor nos últimos dias. Aproveite para conciliar qualquer desentendimento que tenha acontecido nos últimos dias.