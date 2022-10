Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (6/10)

Gêmeos

Hoje a Lua esteve fora do curso desde o início da madrugada, até as 10 horas. Por isso, alguns imprevistos podem ocorrer neste período da manhã. Pegue leve com você mesmo, comece o dia com mais calma e esteja preparado para atrasos. Logo em seguida, a Lua entrará em Peixes. Esse trânsito fará com que você se sinta mais aéreo, com os pensamentos mais distantes da realidade. A influência de Peixes traz um foco maior para os sonhos, a espiritualidade e a forma como estamos lidando com nossas emoções. Além disso, nossa intuição estará bem aflorada, e pode ser uma ótima aliada para nossas decisões. Quanto à forma de comunicar nossos pensamentos, estamos em um momento muito favorável para trocas e conversas, devido ao trígono que está se formando entre Mercúrio e Plutão. Podemos aproveitar essa influência para fazer um trabalho de expansão mental. Além disso, a forte quadratura que está acontecendo entre entre Saturno e Urano nos impulsiona a criar algo novo, que possa trazer mais beleza e harmonia para a nossa vida - o que também é uma exigência do Sol e de Vênus, que estão em Libra.O trígono entre Mercúrio (seu planeta regente) e Plutão, que ocorre hoje, é muito favorável para trocas, podendo ajudar a expandir sua mente para vislumbrar novos pontos de vista e crenças. Por isso, esse é um ótimo momento para buscar terapia e também para conversar com quem você ama. Lembre-se de não apenas falar sobre si mesmo e seus sentimentos - também é essencial escutar o outro com empatia.A Lua em Peixes pode potencializar sua capacidade de criação e novas ideias. Além disso, o dia traz um foco mais voltado para você mesmo. Suas emoções e questionamentos podem oscilar ao longo do dia. Converse com pessoas que você confia sobre seus sentimentos, eles podem ser compreendidos através do diálogo.O Sol em Libra vem ampliando sua busca por equilíbrio, e a entrada da Lua em Peixes faz com que essa necessidade se torne ainda mais importante agora, para entender as suas formas de se relacionar. Contudo, esse mês pode ser bem reflexivo e trazer angústias sobre suas decisões. Aproveite a Lua em Peixes para sair um pouco do ciclo vicioso de produtividades, focando nos seus sonhos e buscando novas ideias.O trígono entre Mercúrio e Plutão, que ocorre hoje, favorece a nossa forma de comunicar, proporcionando trocas e diálogos mais profundos. Além disso, o Sol em Libra traz um clima mais harmonioso nesses diálogos. Aproveite esses aspectos para resolver pequenos desentendimentos ou falhas de comunicação com pessoas próximas.O dia começa com a Lua fora de curso, afetando sua organização. Por isso, tenha calma e busque começar o dia com um pouco mais de tranquilidade. Além disso, a entrada da Lua em Peixes pode fazer com que você se sinta desconectada da realidade. Aproveite o dia para ter conversas mais profundas, já que sua comunicação está potencializada pelo trígono que está acontecendo entre Mercúrio e Plutão.A quadratura que está se formando entre Saturno em Aquário e Urano em Touro caracteriza um momento mais criativo, que pode potencializar seus trabalhos. Isso pode te ajudar a criar algo mais profundo e elaborado. Além disso, a Lua em Peixes deixa os capricornianos mais sentimentais e aéreos.O Sol (seu planeta regente), está em Libra, potencializando sua criatividade e trazendo mais beleza e harmonia para suas criações. Esse momento artístico pode ajudá-los a criar algo mais profundo. Além disso, estamos em um momento muito favorável para trocas e conversas, devido ao trígono que está acontecendo entre Mercúrio e Plutão.A Lua em Peixes vai potencializar sua tendência à introspecção. Durante o dia você pode se sentir mais ‘desligado’, e se ver perdido em muito pensamento. Para diminuir um pouco esses efeitos, uma dica é tirar um momento pela manhã para definir o que é necessário para seu dia. Mas não se prenda a ideia de segui-lo perfeitamente, imprevistos podem surgir.A entrada da Lua em Peixes hoje potencializa suas relações de afeto, já que faz com que as pessoas de Câncer se sintam mais sensíveis. Por isso, falar sobre as suas emoções, tentar explicar como tem se sentido e refletir sobre isso pode ser muito positivo. Aproveite para confiar na sua intuição, ela estará aguçada ao longo do dia.A força da Lua em seu signo faz com que potencialize algumas características que são marcantes para você. Hoje é um dia que as pessoas de Peixes vão se sentir mais desatentas e um pouco distantes da realidade. Tente se conectar um pouco mais consigo mesmo, pela arte, pela espiritualidade ou mesmo refletindo sobre suas metas e sonhos.A Lua em Peixes pode trazer um desafio para seu dia, fazendo com que você perca um pouco sua estabilidade e controle diante das atividades do dia. Se permita fugir um pouco da realidade, mas lembre-se de não fazer isso de forma destrutiva para si mesmo. Além disso, novas ideias podem surgir, trazendo um aspecto de harmonia e beleza para a sua vida.A quadratura entre Saturno em Aquário e Urano em Touro vem te impulsionando a criar coisas novas, que você gostaria de ter ao seu alcance. Apesar dessa quadratura ser considerada um aspecto desafiador que gera um pouco de angústia, ela pode beneficiar a criatividade, que também é potencializada pela entrada da Lua em Peixes hoje. Esse posicionamento lunar trará um pouco mais de harmonia para suas ideias.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. 