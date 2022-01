Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (6/1)

Hoje a Lua está transitando por Peixes e ainda sentimos a influência da lunação que aconteceu em Capricórnio no último domingo (02). A força da Lua nova em Peixes nos convida a refletir sobre nossos sonhos e perceber que, mesmo que você não tenha conquistado exatamente aquilo que desejava para esta fase da sua vida, nunca é tarde para voltar a se encantar pelas oportunidades que a vida proporciona. O sextil que está se formando entre Vênus retrógrada em Capricórnio e Netuno em Peixes também favorece o desenvolvimento desse olhar mais esperançoso sobre a vida.

Você pode conquistar tudo o que pode imaginar, mas também precisa ter em mente que transformações virão no meio do caminho. O processo é o que define o resultado, portanto, não tenha medo de repensar, mudar e reconstruir seus valores e metas no meio do caminho.

Capricórnio



A influência das energias piscianas ajuda os nativos de Capricórnio a expressarem melhor seus sentimentos. Apesar de serem muito fiéis e dedicados a quem amam, os capricornianos não tem facilidade em demonstrar carinho e isso pode causar insegurança nas pessoas com quem se relacionam, já que ninguém pode descobrir aquilo que se passa internamente se você não falar. Hoje é um bom dia para desenvolver melhor o diálogo.

Aquário

A sensibilidade e o carinho não costumam ser pontos fortes dos nativos de Aquário. Por isso, é interessante aproveitar as energias piscianas para desenvolver melhor essas características em si mesmo. Muitas vezes você tende a achar que o outro está exagerando, porque não entende os sentimentos dele. A Lua em Peixes te ajuda a pensar de forma mais empática.

Gêmeos

A sensibilidade que é evidenciada pelas energias piscianas hoje pode te ajudar a se conectar de forma mais intensa com a pessoa que você ama através do diálogo ou de momentos de lazer compartilhados. Porém, você também pode acabar fazendo tempestade em copo d’água, porque os seus sentimentos estão aflorados. Procure não tirar conclusões extremistas.

Escorpião

Assim como Escorpião, Peixes é um signo de água e, por isso, você tende a ficar mais emotivo e sensível quando a Lua está transitando por Peixes. Por isso, é preciso ter cuidado para não levar todos os sentimentos ao pé da letra e acabar tomando atitudes exageradas ou impulsivas, das quais você pode arrepender-se posteriormente.

Câncer

Aquilo que você realmente deseja precisa de espaço em sua vida para que possa se concretizar. Para isso, o primeiro passo é identificar e admitir para si mesmo qual é a sua meta, mesmo que ela pareça estar muito distante. Depois disso, você pode começar a fazer pequenas mudanças em suas escolhas diárias, para que você esteja cada dia mais alinhado ao seu propósito.

Libra

A influência da Lua em Peixes faz com que os nativos de Libra se sintam mais calmos, configurando um bom momento para se aproximar das pessoas que você ama com pequenos gestos de carinho. Apesar disso, é preciso ter cuidado para não se doar demais e acabar colocando as necessidades e as metas dos outros acima das suas.

Virgem

A Lua fora de curso ontem pode ter gerado imprevistos ou mal entendidos que podem ser resolvidos hoje de forma mais serena, já que as energias piscianas proporcionam uma postura mais compreensiva e empática. Porém, como Peixes é o signo oposto complementar de Virgem, você tende a sentir tudo com mais intensidade e pode acabar se vitimizando.

Touro

Os nativos de Touro costumam ter dificuldades para se desapegar de certos hábitos, crenças e padrões de comportamento. Porém, é preciso perceber que a evolução só acontece quando você alinha o seu pensamento, suas atitudes e suas metas com o mundo externo. Lutar contra as transformações apenas te impede de desenvolver todo o seu potencial.

Peixes

Logo após ingressar em Peixes ontem no final do dia, a Lua encontra Júpiter. A influência dessa conjunção, somada a todo o contexto astrológico atual, amplifica suas emoções e pode acabar gerando comportamentos impulsivos. É mais indicado aproveitar o dia de forma mais tranquila, cuidando de si mesmo e das pessoas que você ama.

Leão

Os nativos de Leão tendem a perder muita energia pensando de forma excessiva sobre a forma como são enxergados pelas outras pessoas e, assim, acabando tomando decisões motivadas pelas expectativas das outras pessoas. O contexto astrológico atual te convida a olhar para dentro de si mesmo e refletir sobre o que você quer fazer de acordo com a sua essência.

Áries

Aproveite as energias da Lua em Peixes para perceber que você ainda não realizou nem metade de tudo aquilo que tem o potencial de fazer, independentemente da sua idade. Nos comparar com os outros é um dos maiores desafios do amadurecimento. Somos seres únicos e devemos enxergar isso como uma grande oportunidade para que você possa se tornar aquilo que quiser, sem utilizar moldes externos.

Sagitário

Ontem ao final do dia, a Lua encontrou Júpiter (planeta regente de Sagitário) logo após entrar no signo de Peixes. As energias piscianas estão amplificadas neste momento e podem fazer com que você se sinta muito inspirado e esperançoso para fazer transformações em sua vida. Porém, como os sentimentos estão aflorados, é importante não tomar decisões precipitadas. Lembre-se de buscar outros pontos de vista.



