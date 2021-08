Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (5/8)

Ontem, no início da noite, a Lua ingressou em Câncer, o que indica que nós estaremos mais sensíveis durante os próximos dias.

Os sentimentos ficam aflorados quando as energias cancerianas estão nos influenciando, o que pode causar certos problemas, porque as coisas podem parecer mais intensas do que realmente são (do ponto de vista positivo e negativo).

Por isso, é preciso ter cuidado para não levar todos os pensamentos que vierem à tona ao pé da letra. Além disso, esse não é um momento adequado para tomar decisões importantes, mesmo que aconteça alguma mudança repentina em sua vida.

A quadratura que está se formando entre Urano em Touro e Mercúrio em Leão pode fazer com que você se depare com alguma surpresa ao longo do dia.

Lembre-se que imprevistos acontecem e a melhor maneira de lidar com eles é mantendo o equilíbrio emocional. Se se sentir muito estressado(a), busque alguma coisa que te ajude a centralizar a mente e acalmar os seus sentimentos.

Alguns minutos de meditação, escutar alguma música que você goste ou desabafar com alguém podem te ajudar a passar por esses momentos sem extravasar o que você está sentindo de forma prejudicial.

Aquário

Hoje a noite a Lua em Câncer forma uma quadratura com Quíron em Áries, o que pode despertar emoções mais desafiadoras. Dê um tempo para si mesmo(a), para analisar melhor seus pensamentos antes de chegar a alguma conclusão. Conversar com amigos próximos pode te ajudar a colocar a cabeça no lugar.

Câncer

Hoje você tende a se sentir mais apaixonado(a), mas tudo em excesso tende a ser prejudicial. Por isso, você tende a ficar mais impressionável e irritável. Isso acontece principalmente no início da noite, devido à quadratura que a Lua forma com Quíron, sendo importante ter cuidado para evitar discussões e dramatizações.

Capricórnio

Hoje você pode perceber de forma mais clara aquelas situações que estão te incomodando emocionalmente. Porém, como a influência do signo de Câncer tende a deixar o seu humor instável, é preciso ter muito cuidado com a forma que você expressa esses sentimentos. É melhor refletir sozinho e deixar para conversar quando estiver com mais calma.

Escorpião

Aproveite o momento em que a Lua está transitando por Câncer e pergunte a si mesmo se você tem expressado a importância das pessoas que realmente fazem bem para você. Muitas vezes esses pequenos incentivos podem ser muito importantes para quem você ama, principalmente nesse momento delicado que estamos vivendo como sociedade.

Leão

Uma dica interessante para hoje é ter momentos mais reservados de auto reflexão, para acolher seus sentimentos com calma e entender o que está se passando internamente. Muitas vezes, você pode tomar decisões precipitadas com base em emoções que você não está prestando a devida atenção.

Libra

Hoje por volta das 19:30 a Lua em Câncer forma uma quadratura com Quíron em Áries, o que pode trazer sentimentos difíceis. Tenha paciência para lidar consigo mesmo(a) e lembre-se de não tomar nenhuma atitude e nem ter uma conversa importante antes de compreender verdadeiramente aquilo que você está sentindo.

Sagitário

A presença da Lua em Câncer faz com que você tenha mais facilidade para expressar o seu carinho para as pessoas que você ama, o que é algo que tende a ficar em segundo plano no dia a dia. Reflita sobre o quanto você tem dividido o seu tempo entre a vida pessoal e profissional.

Gêmeos

Tenha uma paciência extra se você for acometido por emoções desafiadoras hoje. Questionamentos acerca do andamento da sua vida podem vir à tona, trazendo certo desânimo. É normal que alguma situação não esteja correndo como planejado, mas isso não significa que tudo está dando errado. Acredite em seu processo.

Virgem

Uma dica interessante para aproveitar as energias cancerianas é aproveitar para expressar seu carinho para as pessoas que convivem com você. Mandar uma mensagem, deixar um bilhetinho ou fazer uma refeição em conjunto são coisas que te ajudam a se aproximar dessas pessoas e a harmonizar o ambiente que vocês compartilham.

Touro

A influência da Lua em Câncer te convida a dar uma atenção especial ao seu lar e às pessoas com quem você o divide. Pense sobre situações que você pode ter mais cuidado, seja com a sua casa ou com a forma que fala com quem convive. Porém, evite conversas difíceis hoje, porque a sensibilidade pode causar discussões.

Áries

A sensibilidade extra evidenciada pela Lua em Câncer faz com que você dê um foco maior a questões emocionais, principalmente no âmbito familiar. Nesse momento, os assuntos delicados que estão causando turbulência com a sua família podem ficar mais evidentes. Tenha paciência e evite ficar apontando os erros dos outros.

Peixes

Os seus sentimentos estão evidenciados e você deve ter cuidado com isso, porque tudo em excesso tende a ser prejudicial. Tenha cuidado para não fazer ‘tempestade em copo d’água’, principalmente ao se deparar com contratempos no trabalho. Lembre-se que para organizar as coisas, você precisa estar equilibrado(a) mentalmente.

