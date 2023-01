Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (5/1)

Capricórnio

Hoje a Lua entra em Câncer e forma uma quadratura com Júpiter em Áries, nos deixando um pouco mais emotivos e impacientes. A influência canceriana chama a nossa atenção para a importância de estar ao lado de quem amamos, de conversar, acolher e nos sentir acolhidos. Por isso, tente pegar leve nas críticas, e passe a apreciar mais a companhia de quem você tem a oportunidade de conviver. O trígono que está se formando entre o Sol em Capricórnio e Urano em Touro nos ajuda nesse movimento de olhar a vida com outros olhos, despertando a vontade de nos recriar, para ser nossa melhor versão. Aproveite para reforçar os hábitos de autocuidado da sua rotina, e foque no que você sabe que te desafia a crescer!Hoje o Sol, que está no seu signo, forma um trígono com Urano em Touro, despertando reflexões sobre o trabalho, a rotina e o autocuidado. Aproveite esse momento para ter mais firmeza sobre o que deseja estruturar esse ano, definindo quais limitações precisam ser vencidas.A entrada da Lua em Câncer traz um desafio para os geminianos, já que suas emoções podem acabar ficando mais fortes ao longo do dia, causando desgaste. Aproveite o dia para pensar sobre o que vem sentindo, e como você tem se permitido demonstrar tais sentimentos.A presença de Vênus em seu signo traz para você, aquariano, poder e magnetismo para atrair tudo que é bom e próspero para sua vida. Aproveite essa energia positiva para cuidar de si e da sua saúde física e emocional. É um ótimo momento para organizar sua rotina e fazer pequenas mudanças em seus hábitos.A presença da Lua em Câncer traz para você, libriano, foco para seus relacionamentos familiares e suas necessidades emocionais. Cuidado para não acabar se envolvendo em problemas que não são realmente seus. Principalmente com quem você ama, é preciso estar sempre reforçando seus limites.A presença da Lua em Câncer faz com que você, pisciano, busque estar mais consciente sobre suas emoções e como tem agido a respeito delas. É um ótimo momento para demonstrar o que sente por quem ama. Reflita sobre como você tem cuidado de si, do seu corpo e das suas necessidades emocionais.Os trânsitos que ocorrem ao longo do dia potencializam a busca por mudanças e transformações. Você pode se sentir mais motivado a quebrar hábitos antigos e fazer mudanças com foco no seu bem-estar. A entrada da Lua em Câncer te convida a refletir mais sobre seus desejos e sentimentos.O trígono que está se formando entre o Sol e Urano pode ser muito construtivo para as pessoas de Touro. Esse movimento pode fazer com que você se sinta mais à vontade para se movimentar e quebrar alguns padrões, buscando uma mudança de hábitos para esse novo ano.A presença do Sol em Capricórnio traz o foco para sua rotina, como tem se organizado e o que vem priorizando para esse ano. Aproveite o trígono entre o Sol e Urano para buscar seu lado mais autêntico e criativo. Esse movimento é muito importante para se conhecer melhor e desenvolver uma rotina mais leve.A energia deste começo do ano vem trazendo um foco para suas ideias e projetos, aumentando sua confiança em si mesmo e no que é capaz. Aproveite cada pequena conquista, e não tenha pressa para realizar todas suas metas de uma só vez. A organização e foco são seus aliados para começar o ano com o 'pé direito'.O trígono entre Urano e o Sol, que é seu planeta regente, te convida a começar o ano com foco na sua saúde e bem-estar. Conecte-se consigo mesmo e com suas necessidades físicas e mentais, para adotar hábitos que realmente correspondam ao que você precisa.A Lua em Câncer forma uma quadratura durante a tarde com Júpiter em seu signo. Sua emoções ficam ficando mais intensas, e, como consequência, você pode acabar se sentindo vulnerável. Tenha cuidado para não acabar descontando isso nas outras pessoas.A entrada da Lua em seu signo amplifica seu lado mais emotivo, que te faz sentir mais carente e um pouco dramático. É preciso ter resiliência emocional e mental para compreender que, muitas vezes, sua forma de agir não será correspondida pelas pessoas à sua volta.