Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (4/5)

Leão

Capricórnio

Aquário

Câncer

Escorpião

Peixes

Libra

Sagitário

Virgem

Áries

Gêmeos

Touro

Com um Eclipse se aproximando, podemos esperar muita intensidade ao longo do dia. Durante toda a manhã a Lua fica fora de curso, sendo importante desacelerar, repensar suas ações e quais consequências podem ser despertadas, já que muitos imprevistos podem acontecer. Além disso, a Lua entra em Escorpião após o almoço, trazendo alguns conflitos internos entre suas emoções e a necessidade de transformação. Busque trabalhar a conexão dentro dos seus relacionamentos, possibilitando trocas mais harmônicas e momentos de intimidade. Com os trânsitos intensos ao longo desta semana, você pode se sentir angustiado e bastante cansado. Tenha cuidado para não acumular mais tarefas e deixar de lado sua saúde mental e física, sendo negligente consigo mesmo.Este dia pode ser bastante intenso para as pessoas de Leão, com muitos imprevistos e surpresas ao longo do caminho. Como o Eclipse se aproxima, é importante que você se mantenha firme e confiante, mesmo diante das dificuldades. A Lua em Escorpião pode trazer conflitos internos, mas lembre-se de que você tem o poder de transformar sua vida.Os trânsitos do dia despertam uma busca por estabilidade e segurança, já que muitas transformações emocionais estão acontecendo, e se intensificam com a proximidade do Eclipse de amanhã. É necessário permitir-se soltar o controle, abraçar sua vulnerabilidade e se abrir para novas experiências emocionais.A Lua fica fora de curso durante toda a manhã, o que pode ser um convite para que você tire um tempo para si, faça atividades que gosta e reflita sobre suas ações e como elas podem afetar o futuro. Com a entrada da Lua em Escorpião após o almoço, você pode se sentir mais conectado com suas emoções e desejos mais profundos.A proximidade do Eclipse pode gerar uma insegurança em relação às suas conexões emocionais, te levando a se afastar e a estar mais ligado aos seus pensamentos. Observe seus medos e inseguranças para não acabar se escondendo atrás deles.Com a entrada da Lua em seu signo, você pode se sentir ainda mais intensa e profunda do que o normal. Com um Eclipse se aproximando, você pode sentir a necessidade de mudar algo em sua vida, mas é importante ter cuidado com os impulsos e ações precipitadas.A oposição da Lua em Escorpião com Nodo Norte pode gerar uma tensão entre a sua necessidade de se conectar e se aproximar de quem você ama, e a tendência a se proteger da sua vulnerabilidade, por medo de se magoar. Permita-se viver o que o seu coração está pedindo, mas também busque ser mais tolerante e desenvolver alguns limites.O dia começa com a Lua fora de curso em Libra, o que pode trazer algumas surpresas desagradáveis. Busque ser paciente e analisar cuidadosamente suas decisões, para evitar imprevistos. Com a entrada da Lua em Escorpião, é um momento importante para trabalhar sua conexão emocional com as pessoas ao seu redor.Vênus forma um sextil com Júpiter hoje, despertando uma sensação de aventura e entusiasmo em seus relacionamentos. É um momento para expandir sua rede social, buscando novos interesses, aumentando seus desejos e expectativas do mundo ao seu redor. Porém, tenha cuidado com os excessos.Os trânsitos do dia enfatizam sua busca por perfeição e controle, e a necessidade de se abrir para experiências emocionais mais profundas. É necessário permitir-se ser mais vulnerável, sem tentar controlar seus sentimentos e as pessoas com quem você se relaciona.A oposição entre Lua em Escorpião e o Nodo Norte que acontece hoje desperta uma tensão entre a necessidade de agir por conta própria e o desejo de se conectar emocionalmente com os outros. É preciso equilibrar a sua vontade independência e a necessidade de criar relacionamentos mais íntimos e profundos.Vênus está em Gêmeos e forma um sextil com Júpiter em Áries hoje, fazendo com que você se sinta mais criativo e inspirado em seus relacionamentos e expressões artísticas. É um bom momento para refletir sobre possíveis mudanças e experiências em seus relacionamentos.Os trânsitos do dia podem colocar em pauta a sua busca por segurança e estabilidade e a necessidade de mudança e transformação emocional. É um momento para se abrir para novas experiências e se libertar de padrões emocionais limitantes.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.