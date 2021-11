Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (4/11)

O mês de novembro é marcado pelo trânsito do Sol por Escorpião, onde também se encontra Marte desde o dia 31 de outubro.

Como as energias escorpianas serão evidenciadas durante todo o mês, a intensidade emocional e as transformações pessoais serão intensas durante as próximas semanas.

Escorpião é considerado um dos signos mais fortes e determinados do zodíaco, indicando um momento em que nossos objetivos se tornam mais claros e teremos mais consciência e coragem para encarar a realidade tal como ela é.

Ao se conectar consigo mesmo, é possível perceber que sabemos o que realmente precisa ser feito e podemos agir com firmeza.

Agora que Mercúrio retomou o seu trânsito normal, você pode começar a colocar seus planos em dia, retomar ideias que foram colocadas em suspensão, resolver pendências e aprimorar a forma como você está gerenciando o seu tempo.

Aquário

Você tem se questionado muito sobre suas relações, os padrões que regem sua vida e seu propósito. A lunação que acontece hoje traz esclarecimento para essas reflexões e te direciona ao caminho que te fará crescer. A entrada de Vênus em Capricórnio favorece principalmente no campo profissional, já que a capacidade de análise capricorniana te ajuda a fazer planos bem estruturados.

Capricórnio

Os capricornianos tendem a ser inflexíveis e isso gera transtornos quando mudanças são necessárias. Fique atento para não deixar que essa predisposição configure um empecilho para a sua evolução. A influência das energias escorpianas fazem com que você precise encarar as transformações com mais coragem e assertividade.

Câncer

O desapego não é fácil para os cancerianos e a lunação que acontece hoje te convida a se libertar de hábitos e crenças que estão te limitando. Esse processo de transformação é impulsionado pela presença do Sol em Escorpião. Por isso, tenha paciência e serenidade para lidar com essas mudanças, mas não deixe de realizá-las.

Escorpião

A intensidade dos escorpianos pode fazer com que os processos de mudança sejam muito sofridos, principalmente nesse momento em que o Sol e Marte estão transitando por Escorpião. Acolha com amor as mudanças que estão acontecendo e tenha momentos de recolhimento, para que você consiga refletir com serenidade.

Libra

A lunação que acontece hoje te desafia a lidar com sua personalidade indecisa e a se desprender daquilo que não faz mais sentido. Compreenda que nada é imutável e não dar espaço para a evolução apenas gera sofrimento. A influência de Escorpião te ajuda a encontrar sua força pessoal para encontrar as respostas em si mesmo.

Leão

A dica para os leoninos é ser flexível para enxergar as transformações que são necessárias para o seu desenvolvimento. A presença de Marte em Escorpião te ajuda a identificar os pontos que estão atrasando a sua rotina e fazendo com que você se sinta sobrecarregado. Utilize a criatividade característica do seu signo para traçar metas práticas.

Gêmeos

Mudanças de atitude e mentalidade estão rolando para que você se sinta com mais poder de ação e transformação. A presença de Marte e do Sol em Escorpião fazem com que a autoconfiança para colocar as coisas em prática esteja diretamente relacionada com a forma que você encara suas inseguranças. Tentar acobertar seus sentimentos apenas causa confusão mental.

Peixes

Você está muito introspectivo pela presença do Sol em Escorpião e isso te deixa mais apto a escutar seu coração e ser fiel à sua essência, mas também pode te levar a fazer tempestade em copo d’água. Apenas lembre-se de não se deixar levar apenas pelos seus sentimentos, sem ponderar racionalmente.

Sagitário

A expansividade e resiliência características de Sagitário fazem com que você consiga lidar melhor com esse período intenso. Apenas tome cuidado para que você não ignore os sinais que o Universo está te mostrando nesse momento. Aprender a confiar na sua intuição é um dos processos que são facilitados pela presença do Sol em Escorpião.

Touro

O trânsito de Marte em Escorpião indica intensidade e densidade. Esse é um momento para reconhecer sombras e lidar com o emocional. O momento pode exigir muita análise e ponderação, pois tende a ser realmente mais confuso e emocionalmente carregado. Em excesso, o que é remédio pode se tornar veneno.

Virgem

Os virginianos são conhecidos por sua necessidade de controlar as situações. Como as energias escorpianas fazem com que isso se torne ainda mais difícil, você pode se sentir muito irritado e acabar descontando isso nas pessoas ao redor. Tome cuidado para não avaliar excessivamente as situações, isso apenas te deixa mais confuso. Busque resolver um problema de cada vez, focando naquilo que é mais prático no momento.

Áries

O Sol em Escorpião ativa a casa 8 do seu mapa astral, indicando que é preciso lidar com rupturas e encerramentos. Seja o fim de uma fase, de um ciclo ou de jeitos de se relacionar. Além disso, Vênus está se aproximando de Capricórnio e movimentando realizações, indicando um período próspero de conquistas e reconhecimento.