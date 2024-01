Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (4/1)

A Lua minguante no signo de Libra sugere que você abra mão de sua necessidade de agradar aos outros, pois os relacionamentos que você cultivar a partir da sua verdade serão mais leves e autênticos. Não espere que o outro mude, só você pode mudar. Reflita sobre os hábitos ou padrões de relacionamentos que estão impedindo você de seguir seu rumo. Até porque a partir de hoje até 13/02, Marte estará transitando por Capricórnio e todas as suas ações e capacidade de decisão serão calculadas e planejadas com muita persistência e paciência.

Áries

Prepare-se para viver uma fase de reconhecimento pelos seus esforços, ariano(a). Com Marte em Capricórnio você vai se sentir muito mais animado. E se houver algum tipo de acomodação na sua vida profissional, até o dia 13/02 você vai se sentir estimulado(a) para buscar novos caminhos. Aproveite e não deixe essa oportunidade passar, não fique parado(a). Prepare-se para subir um degrau na carreira ou em qualquer posição de destaque.

Touro

O universo promete abertura de caminhos, taurino(a). Tenho certeza que agora você vai se sentir mais forte e confiante para

Até 13/02, vejo você muito mais focada e envolvida com projetos, planos refazer os planos e focar nas metas que prometeu realizar esse ano. Aproveite esse empurrão de

Marte e use sua objetividade para colocar esses sonhos em prática.

Gêmeos

Até o dia 13/02, Marte vai te convidar a fazer um mergulho profundo. Chegou a hora de dar tudo de si para conquistar uma meta ou um desejo importante na vida. Enfrente seus medos, principalmente aqueles que envolvem separação, perdas e fim de ciclos. Lembre-se que seus medos são seus mestres, ou seja, eles existem para ensiná-los.

Câncer

A partir de hoje, Marte aquece seu setor de relacionamentos. Na prática, tudo indica que até 13/02, você saberá se impor mais nas suas relações, especialmente em uma parceria amorosa ou comercial.

Leão

No dia 02, Marte chega em Capricórnio, o que promete fazer você começar logo a trabalhar esse ano. Até 13/02, aproveite esse foco capricorniano para distribuir currículo, organizar o escritório ou aceitar um novo desafio profissional.

Virgem

Marte, que entre 04/01 e 13/02 transitará por Capricórnio, o que favorece a busca pelo amor e pelo prazer de maneira mais efetiva e intensa. Você se sentirá mais criativo(a) e confiante para ser quem você é ou viver mais do que deseja.

Libra

Marte fará sua passagem por Capricórnio, o que, por um lado, te ajuda a ser mais firme e decidido(a) sobre o que você quer e precisa da vida ou das relações, para se sentir mais seguro(a). Escreva, publique, fale, não deixe passar esse entusiasmo.

Escorpião

Você precisa de bom-senso para pensar melhor sobre atitudes que precisa tomar. Acredito que, por um lado, você ficará menos tolerante à conselhos e opiniões dos outros. Suas opiniões, sua mente e ideias estão mais equilibrados. Aproveite para focar na sua comunicação, pois esse marte é ousado.

Sagitário

As coisas começam a ficar bem interessantes, sagitariano(a), principalmente no setor financeiro. Com a chegada de Marte ao signo de Capricórnio e até o dia 13/02, vejo você mais focado(a) em aumentar a sua renda. Não perca essa oportunidade estratégica e dê um up nas suas finanças.

Capricórnio

Com a chegada de Marte no seu signo, você vai receber uma dose extra de energia e determinação em sua

vida. Aproveite os primeiros 2 meses do ano para tomar decisões e partir para o ataque. Marte lhe dará o suporte que precisa em forma de energia, ação, ímpeto, iniciativa, independência, afirmação, força e maior espontaneidade.

Aquário

Com a entrada de Marte em Capricórnio, a partir de hoje, você começa a viver uma fase de transformações. Pode ser que até fevereiro você busque os silêncios e tente ouvir seu coração.

São maneiras saudáveis de lidar com ressentimentos ou frustrações reprimidas. Este é um momento para cuidar da sua saúde mental e emocional, ficando atenta a situações, relações e sentimentos que te incomodam, sem se cobrar.

Peixes

Até 13/02 pode ser que você se envolva em um projeto com o qual você se identifica. Você tem tudo para se destacar por sua habilidade de estimular e liderar a equipe, trazendo ideias novas e incentivando a participação ativa de todos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.