Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (3/3)

As movimentações astrológicas dessa semana estão despertando energias muito intensas, o que costuma nos deixar mais estressados. É preciso ter cuidado para que qualquer coisa que fuja do seu controle - seja um imprevisto ou uma opinião - acabe sendo a gota d’água para que você tenha uma reação explosiva. A Lua nova em Peixes que aconteceu ontem, em conjunção com Júpiter, nos deixa mais sensíveis ao que as pessoas falam. Além disso, Vênus e Marte estão junto a Plutão em Capricórnio, o que indica um momento de transformações intensas tanto no âmbito pessoal quanto coletivo - mudanças de valores, de fundamentos, da dinâmica de relacionamentos, etc. Por isso, é necessário redobrar a paciência e até nos manter mais reservados, evitando ambientes e pessoas estressantes. Apesar de toda essa tensão, as energias da lunação de ontem possibilita maior conexão com o eu interior e com a espiritualidade

Áries

Os efeitos da lunação que aconteceu ontem te convidam a analisar as situações em que a sua teimosia está fazendo com que você perca a oportunidade de evoluir. Porém, a influência de Netuno, que se encontra com a Lua hoje, pode fazer com que você se sinta confuso. Não é interessante tomar decisões efetivas hoje. Foque na reflexão

Touro

A tensão criada pelo alinhamento planetário pode fazer com que você seja desafiado a lidar com alguma situação que te coloque fora da sua zona de conforto. Nesse momento, será necessário trabalhar a maturidade emocional para enxergar a sua capacidade de ser resiliente e de aprender com outras pessoas. Lembre-se que você não tem todas as respostas.

Gêmeos

Os escorpianos podem ter dificuldade em expressar o que estão sentindo nesse momento. A confusão mental gerada pelo encontro entre Vênus, Marte e Plutão pode gerar desentendimentos. Lembre-se que é necessário paciência para resolver essas situações. Caso ela esteja em falta, deixe para dialogar depois.

Câncer

Hoje a Lua em Peixes se encontra com Netuno. A influência desse astro sobre o seu planeta regente (a Lua) pode deixar as coisas mais nebulosas, fazendo com que seja difícil enxergar o que precisa ser feito para resolver os problemas. Lembre-se de dar um passo de cada vez.

Leão

Os nativos de Leão tendem a deixar a emoção falar mais alto que a razão, o que acaba gerando comportamentos impulsivos. Por isso, caso você se perceba impaciente hoje, é indicado ficar mais reservado para acalmar seus sentimentos e não projetá-los nas pessoas ao seu redor. Tenha cuidado com suposições que podem gerar quebra de expectativa.

Virgem

Você pode estranhar a si mesmo, porque está mais sensível para interpretar aquilo que é dito a você. Isso acontece porque a influência da Lua, que se encontra com Netuno hoje, faz com que seus sentimentos falem mais alto. Aproveite para se conectar a eles e entender melhor o que está se passando internamente.

Libra

Os nativos de Libra podem se sentir confusos e estressados neste momento, porque Vênus - seu planeta regente - está próxima a dois astros que evidenciam um pensamento obstinado e inflexível. Por mais que você seja uma pessoa muito sociável, a introspecção é necessária para compreender seus sentimentos antes de tomar decisões acerca deles.

Escorpião

Para os nativos de Escorpião são muito afetados nesse momento em que somos influenciados pelas energias de Peixes e de Capricórnio. Por isso, é preciso ter cuidado para que você não se sinta extremamente magoado com algo que foi dito a você. Além disso, você tende a se fazer de vítima e pode pensar que você merece alguma ‘recompensa’ por ter feito algo ou passado por determinada situação.

Sagitário

Os sagitarianos podem tomar decisões precipitadas, porque a lunação que aconteceu ontem, somada ao alinhamento entre Vênus, Marte e Plutão, pode fazer com que você sinta uma urgência de transformar as situações que não estão lhe agradando. Porém, você deve se lembrar de planejar e racionalizar suas ações.

Capricórnio

O alinhamento planetário que está acontecendo no seu signo faz com que o criticismo esteja em alta hoje. Por isso, é preciso ter cuidado com o tom que você usa para expressar o que está pensando e, principalmente, para não adotar uma postura de superioridade. Pense em como você se sentiria ouvindo as mesmas críticas que você está fazendo a outras pessoas.

Aquário

Os nativos de Aquário podem se sentir incomodados nesse momento, como se faltasse algo em sua vida, sem saber ao certo o que. A influência do encontro entre a Lua e Netuno hoje gera certa nebulosidade mental e você precisa ter paciência consigo mesmo, lembrando-se que não é possível ter todas as respostas. Tenha cuidado com decisões precipitadas.

Peixes

A conjuntura astrológica de hoje indica possíveis decepções causadas pelo julgamento apressado. Você pode querer tanto que uma situação seja de um jeito que acaba ignorando os sinais. Tenha cuidado para não se iludir e acabar vivendo uma grande decepção que poderia ser evitada com um pouco mais de racionalidade.

