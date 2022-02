Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (3/2)

Capricórnio

Ontem, no dia de Iemanjá, a Lua entrou em Peixes - signo regido pelo elemento água. A energia de espiritualidade e inspiração está super forte, então abra-se para que sincronicidades potentes possam fluir, e para enxergar a vida de forma muito mais mágica. Peça ao Universo que abra seus caminhos. Para ativar melhor isso, você pode falar em voz alta mantras como: "eu me abro para viver os mais lindos milagres", "eu estou pronto para ser surpreendido pela vida", "que o melhor mais adequado se manifeste na minha vida a partir de agora", assim por diante. Perceba o dia de hoje como um sinal do Universo te dizendo para acreditar nos seus sonhos e acreditar que você pode viver uma vida mágica, cheia de sincronicidades, felicidades e repleta de paz e luz!É preciso ter cuidado com a tendência a projetar a sua atenção nas outras pessoas, tentando evitar os seus conflitos internos. Isso não é uma solução, apenas um band-aid em uma ferida, que se torna cada vez mais exposta devido à influência da lunação que aconteceu ontem.Nesse momento, os nativos de Aquário são convidados a encontrar brechas na sua rotina para colocar atividades que te proporcionem relaxar e clarear a mente. É importante ter em mente que ver um filme, conversar com um amigo ou fazer algo que envolva esforço mental não se configura como forma de descanso mental.Respeite o seu chamado em cada momento da vida. Aproveite as energias piscianas para refletir e vá anotando todas as suas percepções. Compartilhe apenas com as pessoas que realmente agregam algo na sua jornada. Não perca seu tempo com quem te puxa para baixo e te faz duvidar dos seus sonhos.Os nativos de Leão podem ficar mais dramáticos e até mesmo manipuladores quando a Lua está transitando por Peixes. As suas emoções são amplificadas e, combinadas à empatia pisciana, você tende a acreditar que pode interferir na vida de quem ama. Saiba respeitar o espaço do outro e foque em si mesmo.Direcione sua energia para o que você quer que flua na sua vida. Não tente fugir da realidade nem pense que tudo está errado - você tem o poder de transformar o que quiser a partir de agora. Conecte-se com a frequência do que você deseja manifestar como se já fosse sua realidade agora.Quando você faz o que ama, acaba inspirando outras pessoas a seguirem cada vez mais seus próprios sonhos também, amparando sua confiança em si mesmas. A melhor forma de você ser uma luz no mundo, é se permitindo viver sua essência e sendo exatamente quem veio ser nesta existência.É importante anotar todas as ideias que forem surgindo. Converse com as pessoas sobre os insights que tiver e aproveite a energia da lua nova para falar sobre assuntos elevados e inspiradores. Foque e fale sobre o que você deseja atrair para si.A intensidade emocional despertada pelo ingresso da Lua em Peixes pode ser irritante, porque você se sente mais vulnerável. Mesmo que você precise ficar mais introspectivo para isso, é importante acolher seus sentimentos e tentar compreendê-los verdadeiramente. Abafar o que você sente pode parecer mais fácil, mas apenas causa confusão mental.Aproveite esse momento e se conecte com a energia pisciana, com Netuno, peça amparo da espiritualidade e mentalize que você está se conectando com a sua missão de vida e com os seus sonhos. Hoje o dia está muito profundo para se conectar com sua fé e com o que você deseja.Hoje é um dia muito lindo pra escolher se sintonizar na vibração do que você quer criar e manifestar na sua vida. Procure ao máximo se conectar com coisas que elevem sua energia ao longo do dia, como sua música preferida ou alguma atividade para movimentar o corpo.Tome uma decisão interna de acreditar, a partir de hoje, que nada é de fato impossível. Nos próximos dias, com influência da fase nova da Lua, você tem a oportunidade incrível de sintonizar com os seus sonhos, visualizar o que você quer e manifestar o que deseja. Internalize o que você quer como se já fosse sua realidade.A força dessa lunação te convida a escolher ser uma pessoa visionária, que enxerga além e não se deixa levar pela opinião dos outros. Você não precisa provar nada para ninguém. Honre o que você sente e vá atrás daquilo que faz sentido para você e que te faz bem.