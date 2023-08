Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (31/8)

Chegamos ao final do mês com uma super Lua cheia. Se você acordou sensível, continue se cuidando, preserve o seu gasto energético, pois estamos sob uma Lua extremamente sensível. É importante que você se reconecte com a fonte. Tente dormir um pouco mais, faça pequenas pausas ao longo do dia, respire um pouco, medite ou faça uma aula de yoga.

O período da manhã é marcado por um encontro harmonioso entre Lua e Júpiter. As emoções vêm à tona com mais intensidade, mas o que você cultivou há algum tempo, se for consistente, existe possibilidade de êxito quando for expressá-lo. A intuição está em alta, não deixe de acreditar nela para tomar alguma decisão.

Estabeleça metas, pois o Céu está nos oferecendo muitas oportunidades de crescimento, principalmente, se for relacionado a estudos, viagens e desenvolvimento pessoal. Júpiter está trazendo proteção no que você necessita de ajuda. E no período da tarde, a Lua faz oposição a Mercúrio. Melhor planejar e se organizar, pois tudo pode ficar confuso e o esforço será dobrado para compreender.

À noite, Urano entra em cena e tudo que você deseja é ser livre para criar. Sempre quando tem Urano, a ansiedade entra sem pedir licença. Canalize essa energia para atividades que o ajudem a relaxar e você aproveitar melhor a sua intuição.

Áries

Faça algumas pausas durante o dia. Você precisa ficar sozinho para recarregar suas baterias emocionais. Aproveite que a sua intuição está em alta e tome algumas decisões. Encare seus medos, você vem empurrando com a barriga uma situação que está lhe desgastando muito. Chegou a hora de questionar o valor do seu trabalho. Quem sabe você poderá até mesmo descobrir um novo talento para materializar recursos. Evite muitas conversas no ambiente de trabalho.

Touro

O melhor a fazer hoje é encontrar os amigos ou se envolver em alguma ação coletiva. Sentir esse acolhimento e saber dar e receber vai ajudar você a ter mais compreensão do que verdadeiramente é. Ainda que você necessite passar por questionamentos quanto ao seu valor, foque no que mais importa. O segredo é repensar os próximos passos e ajustar o rumo, se necessário.

Gêmeos

Cuide do que você deseja se tornar no futuro, sem deixar de lado seus valores. Expresse suas ideias e circule por aí, pode ser que você encontre pessoas que poderão abrir algumas portas. Você tem muito potencial e hoje suas habilidades podem ser reconhecidas. Esse reconhecimento pode vir também da família e amigos.

Câncer

O Universo vem te convidando a fazer uma limpeza emocional, promovendo uma transformação interna na sua vida. Parece desafiador, mas saiba que você não está só no mundo. As coisas podem fluir melhor quando você conta com seus amigos. Você está buscando um sentido mais para sua existência, mas cuidado para não se envolver em muitos compromissos ou ficar muito preso na razão.

Leão

Não se deixe afetar pelo medo de perder. Aproveite o momento para se transformar internamente, mudar padrões e renovar desejos. Cuide dos seus recursos financeiros, o período é fértil. Mas muito cuidado com os impulsos, avalie com muito cuidado as condições oferecidas numa transação. Evite empréstimos e não saia consumindo de forma desenfreada.

Virgem

Silencie por alguns minutos e faça uma revisão interna, aproveite que mercúrio está retrógrado no seu signo e questione suas percepções, seja mais flexível consigo mesmo. O melhor a fazer agora é analisar as infinitas possibilidades, existe um desejo de mudança. Mas se você tiver que assinar um contrato ou fazer alguma negociação, o melhor a fazer é adiar. Pense antes de falar e escute o que o outro tem a dizer.

Libra

Tudo que você precisa no momento é se sentir nutrida com o seu trabalho. Vale refletir como anda a sua rotina, pode ser que você tenha que desapegar de algum hábito ou de um trabalho que não te permite uma boa qualidade de vida. Cuidado com as informações que circulam no seu trabalho, pode ser que você descubra algo desagradável. O melhor a fazer hoje é não se envolver em conversas que não lhe acrescentam.

Escorpião

Segura firme escorpiano (a), pode ser que você se sinta navegando em águas revoltas. Mas daqui a pouco tudo isso vai passar. Para amenizar um pouco o estresse, o melhor a fazer é curtir um pouco a vida e abrir espaço na agenda para o lazer. Que tal encontrar amigos e plantar uma semente no terreno coletivo?

Sagitário

Fique de olho nos seus limites. É melhor qualidade do que quantidade. Pode ser que você tenha que lidar com algumas mudanças no trabalho. É possível que você ganhe uma posição melhor, mas cuidado com os excessos. Amplie sua rede de relacionamento profissional, mas muito cuidado com a comunicação e com os diálogos com as pessoas do seu trabalho. Você pode ser mal interpretado.

Capricórnio

Hoje a sua estrela da boa sorte estará abençoando a sua autoexpressão criativa. Fale, mas sem deixar de lado a sua verdade, seja autêntico. Chegou a hora de definir uma identidade única. Não deixe de participar das trocas e discussões e muito cuidado para não se perder numa infinidade de assuntos. O outro tem muito a lhe ensinar, quanto mais estiver na escuta, melhor para você.

Aquário

O cenário é de mudanças aquariano (a), e eu sei que você continuará sendo corajoso (a), inovador (a) e autêntico (a). Não se apavore, todos esses limites e perdas que você vem enfrentando podem se tornar pequenos quando você descobre que família não é apenas aquele amigo ligado por sangue. Amigos próximos podem começar a preencher essa definição, e sua casa pode se tornar o ponto de encontro. A liberdade está chamando, e você está pronto (a) para redefinir as regras.

Peixes

Aproveite o dia para comunicar suas ideias. Hoje pode ser um bom dia para sair, conhecer novos lugares e encontrar pessoas. E você só tem a ganhar com esses encontros. Pode ser que no período da tarde você fique disperso, mas com esforço você é possível alcançar bons resultados. Não se deixe levar pela sugestão do outro. Sinta no seu coração o que é importante para você.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.