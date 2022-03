Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (31/3)

Capricórnio

Nesta quinta-feira, a Lua entra em Áries no início do dia, nos convida a despertar nossa coragem em pequenas atitudes do dia a dia, sem ficar nos questionando a cada passo. A dica para esse momento é confiar na nossa intuição, mas não ficar apenas no âmbito mental, pensando sobre o que você quer alcançar sem tomar atitudes efetivas para isso. Hoje a tarde a Lua forma uma quadratura com Plutão em Capricórnio, o que pode trazer algum tipo de conflito ou reviravolta em seus planos. Caso você se sinta irritado sobre algo, reflita se vale a pena gastar sua energia com discussões neste momento. É mais interessante direcionar sua energia para resolver seus compromissos com assertividade, o que é beneficiado pelo posicionamento lunar. Durante a tarde, a Lua em Áries forma um sextil com Júpiter em Aquário, o que é ótimo para despertar ideias e expandir suas vontades. Aproveite esse aspecto para olhar para dentro e refletir sobre o que você precisa alterar em sua rotina para estar cada vez mais próximo de seus objetivos.A quadratura que está se formando entre a Lua e Plutão (que está posicionado no seu signo) hoje no começo da tarde pode gerar algum tipo de conflito ou imprevisto que te deixa mal humorado. Tenha cuidado para não fazer 'tempestade em copo d’água’, porque as energias arianas te deixam mais impulsivo.Durante a tarde a Lua em Áries forma um sextil com Júpiter, que está posicionado no seu signo. Esse aspecto faz com que você se sinta mais animado e é interessante aproveitar esse momento para começar a desenvolver novos projetos. Não fique esperando o ‘momento ideal’ para fazer o que você deseja, porque essa é uma ideia ilusória.A quadratura que se forma entre a Lua e Plutão (seu planeta regente) hoje pode trazer alguma notícia ou situação desagradável. É importante ter sabedoria para manter a razão nesse momento, sem deixar que os sentimentos falem mais alto e acabem desencadeando alguma atitude impulsiva, da qual você se arrependerá posteriormente.A quadratura que se forma entre a Lua (seu planeta regente) e Plutão hoje pode trazer alguma notícia ou situação desagradável. Tenha cuidado para não perder a razão e acabar se vitimizando. É importante desenvolver mais resiliência para encontrar formas de superar os obstáculos diários sem deixar que eles estraguem o seu dia.Hoje o dia será intenso devido às energias arianas, que fazem com que você se sinta mais acelerado mental e fisicamente. Por isso, é importante manter-se em movimento, mas também ter foco nas tarefas práticas, para que você não permita que a ansiedade te estagne.A Lua em Áries pode estar te deixando muito ansioso, como se sua mente não estivesse descansando nem durante o sono. É importante encontrar formas de direcionar essa energia ‘extra’ para que o seu humor não fique muito volátil. Escrever o que você está sentindo e pensando pode te ajudar a organizar as ideias.A presença da Lua em Áries te convida a ser mais assertivo, tendo coragem de assumir para si mesmo o que você deve modificar em sua vida para alcançar seus propósitos. Não fique esperando o momento ideal para fazer algo novo, porque isso fará com que você se prenda à sua zona de conforto.A entrada da Lua em Áries faz com que o seu humor fique instável. Por isso, é importante ter cuidado para que você não acabe agindo sem pensar. Aproveite as energias desse signo para fazer algum exercício ou para sair da rotina.Hoje estamos mais propensos a iniciar discussões. Por isso, é importante ter sabedoria para manter a distância caso você perceba que alguém está ‘soltando faíscas’, porque não vale a pena nos deixar levar pelas energias mais baixas de Áries, que gera impulsividade. Manter a paciência é um dom que precisa ser cultivado.Hoje é um dia interessante para organizar, estruturar e tirar as ideias do papel, assumindo a responsabilidade de liderar a sua própria jornada para chegar aonde você deseja. Aproveite esse momento para sair um pouco da rotina, fazendo algo que faça bem para o seu corpo, como algum exercício físico, alongamento ou até mesmo um ‘momento spa’ no final do dia.A entrada da Lua em Áries desperta um espírito mais motivado, mas é preciso ter cuidado para não fazer tudo com pressa e acabar se atropelando. É importante ter cuidado também nos diálogos, porque você pode falar sem pensar.A Lua em Áries faz com que você se sinta mais animado, mas também te leva a ficar um pouco impaciente. Nesse momento, é importante se relembrar de que as coisas não giram ao seu redor. Respeite o tempo dos outros.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.