Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (30/11)

É lua cheia no signo de Câncer e não adianta negar o que sente. É no baú das memórias que você encontra as tintas, que continuam a colorir as atitudes relativas às situações do presente. E hoje, a lua (o passado) conversa com Urano (o futuro). Parece estranho, mas essa conexão fluente entre a Lua e Urano pode trazer alguns insights.

Ao acordar, se pergunte: o que estará por vir? E saia de casa, movimente-se, circule por ambientes desconhecidos, encontre pessoas diferentes e não deixe nada passar. As respostas chegam, a criatividade flui e aquele padrão do passado que insiste em se repetir poderá ser modificado e substituído por algo totalmente novo.

Áries

O Universo está tentando te libertar dos antigos valores materiais. Este momento pode exigir uma mudança de perspectiva ou uma abordagem não convencional para resolver desafios relacionados a finanças ou sustento. Às vezes, é preciso abrir mão de algo no curto prazo para colher benefícios a longo prazo.

Touro

Hoje é um bom dia para questionar seus interesses, taurino(a). Faça a si mesmo(a) as seguintes perguntas: estou colocando meus interesses acima dos interesses do outro? O que é tão importante para mim que tenho que provar que o outro está errado? Coloque-se em primeiro lugar, mas cuidado com as vitórias em sentido.

Gêmeos

Liberte seus medos, geminiano(a). Nos últimos dias você está sendo remexido internamente e a ansiedade tomou de conta devido à urgência por um desejo de mudança. Não fuja da realidade e encare as responsabilidades pelos seus atos.

Câncer

O que está lhe preocupando, canceriano(a)? Você precisa se livrar dessas culpas, sobrecargas de sentimentos e excessos de preocupações. O excesso de pensamentos e de dúvidas não lhe permitem agir, tente buscar a causa dessa inquietude, não tente fugir.

Leão

Aceite as mudanças de plano, rotas, rupturas e rompimentos, pois qualquer evento inesperado chega para abrir novos pontos de vista. O dia de hoje vai fazer você enxergar outras possibilidades. Aceite, se adapte e siga em frente.

Virgem

Se você sente que as coisas estão muito paradas, chegou a hora de forçar o problema para atingir os resultados. Você só vai precisar da força e da coragem das suas convicções. Tome uma atitude calma, mas encare a realidade e assuma o comando da sua vida.

Libra

O dia de hoje pode lhe mostrar como se libertar de velhas atitudes, seja em relação às parcerias, família ou padrões de comportamento que não têm sido benéficos para você. Você pode ter uma nova visão sobre como lidar com esses relacionamentos.

Escorpião

Hoje você vai estar mais inspirado(a) do que nunca. Aproveite sua criatividade e atitude otimista e coloque suas ideias no papel. Hoje pode ser um dia de boas notícias, aproveite essa confiança em si mesmo(a) e crie suas próprias oportunidades.

Sagitário

Você está tentando fugir das dúvidas e dos medos, mas você precisa fazer algumas escolhas. Deixe seu coração guiar sua cabeça, mantenha-se fiel aos seus valores e não tem como dar errado. Você já sabe o que é certo e o que é errado para você.

Capricórnio

Hoje os seus sentimentos estão mais intensos do que nunca. Você pode ser surpreendido(a) com um novo romance. Se você já está num relacionamento, pode haver um elo mais forte crescendo entre vocês. Que tal expressar o que sente? Entre em contato com suas emoções.

Aquário

Sonhar é bom, mas manter os pés no chão é estratégico, aquariano(a)! Encare as novidades com firmeza e deixe de lado as amarguras e as desilusões do passado. Se você puder desanuviar o ambiente, dispersar a dúvida e a confusão, o caminho ficará claro para você. Chega de enganos.

Peixes

Não leve tudo para o lado pessoal, pisciano(a)! Se você sente que sua vida anda meio estagnada, que tal abrir os olhos e ver o que o universo lhe oferece hoje? Não se feche para o mundo e não fuja dos seus sentimentos. As oportunidades estão aí, mas você não enxerga.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.