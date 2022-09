Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (29/9)

Câncer

O Sol ingressou no signo de Libra na semana passada, e é acompanhado por Vênus nesta quinta-feira (29/09), fazendo com que se torne mais fácil o caminho para buscar equilíbrio. A influência libriana nos ajuda a agir e a nos comunicar de forma mais harmônica. Por isso, aproveite a passagem de Vênus por seu domicílio (o que significa que Vênus é o planeta regente de Libra) nas próximas semanas para entrar em contato com aquilo que você realmente deseja, sobre suas crenças e virtudes. Quando esses pontos estão mais claros, é possível perceber aquilo que está se desequilibrando, e como é possível transformar essas questões. Por outro lado, é preciso ter cuidado para não deixar com que a vontade de se sentir ‘pleno’ não acabe se tornando uma cobrança muito pesada, te levando a estabelecer padrões inalcançáveis de equilíbrio. O caos também faz parte da vida real, e estar em harmonia não é evitar qualquer tipo de estresse, mas sim aprender a lidar com isso sem se desesperar.A presença de Vênus em Libra faz com que você se sinta mais otimista e também sinta uma maior necessidade em resolver as pendências ou algum clima estranho com as pessoas que você se relaciona. Por isso, deixe o orgulho de lado e busque compartilhar um momento agradável com quem você ama.A influência de Vênus em Libra, que é um signo de Água assim como como Gêmeos, faz com que você se sinta seguro de si. Por isso, aproveite esse momento para dedicar mais tempo para você, e se dedique àquelas coisas que são ‘a sua cara’. No trabalho, aproveite da criatividade e lembre-se que você não pode fazer tudo sozinho.Durante os próximos dias, você vai se sentir mais sensível e a opinião das pessoas será mais importante. As energias librianas despertam uma maior necessidade de harmonizar sua vida, suas relações e até mesmo a sua carreira. Em relação a vida profissional, tente buscar mais propósito em tudo o que for fazer.A presença de Vênus em Libra te convida a dar mais atenção para você mesmo. Aproveite para focar no autocuidado, se mimar bastante e cuidar da sua saúde (mental e física) com mais carinho. Vênus fala de discernimento, boas escolhas e possibilidades que se abrem, além de te convidar a refletir sobre o quanto você tem se priorizado.Além de Libra, Vênus também é o planeta regente do seu signo, taurino. Esse trânsito faz com que você fique mais sensível em seus relacionamentos, o que te ajuda a ser mais compreensivo para resolver algumas diferenças que podem surgir. Lembre-se que para que as coisas se resolvam, é preciso estar disposto a fazer sua parte.O trânsito de Vênus pelo signo de Libra coloca em evidência a necessidade de ter mais diálogo e conciliação nos relacionamentos. É importante saber mensurar as expectativas que estão crescendo.O ingresso de Vênus em Libra desperta em você a vontade de encontrar equilíbrio e bom senso em todas as áreas da sua vida. Esse posicionamento de Vênus te encaminha a buscar sua paz interior, além de formar um bom aspecto com Saturno (seu planeta regente). Por isso, dê ouvidos à sua intuição e aproveite para conciliar seus relacionamentos.A entrada de Vênus no seu signo faz com que você esteja se sentindo mais sensível e amoroso. Aproveite esse momento para resolver discussões, mas lembre-se de ter cuidado para não interpretar erroneamente a outra pessoa, porque a presença da Lua em Sagitário pode nos deixar as emoções afloradas nas conversas.A presença de Vênus em Libra faz com que você se sinta mais contente e autoconfiante, e é interessante aproveitar esse sentimento para fazer um momento de reflexão sobre todos os motivos que você tem para ser grato. Lembre-se que, mesmo em meio aos problemas, é importante dar valor às pequenas coisas.A presença de Vênus em Libra te convida a dar mais espaço para o diálogo em seus relacionamentos. Você, virginiano, não costuma ter muita facilidade para expor o que está sentindo, mas esse posicionamento planetário pode te ajudar a desenvolver melhor essa habilidade. Aproveite esse momento para se aproximar de quem você ama.O novo posicionamento de Vênus representa um convite para se cobrar menos e perceber pequenos motivos para se sentir grato em seu dia a dia. Muitas vezes, você foca tanto no resultado que esquece de dar valor para o processo que você está vivendo até chegar lá. Aproveite esse momento para reconhecer a importância de cada passo.A entrada de Vênus em Libra desperta o romantismo, mas também pode fazer com que você tenha um pouco de dificuldade para lidar com a sensibilidade das pessoas ao redor. É importante se lembrar de que é preciso acolher para ser acolhido. Pergunte-se se você tem escutado, verdadeiramente, as pessoas que ama.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.