Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (29/6)

Conforme a Lua caminha pelo signo de Escorpião, nossas emoções mais profundas vão sendo reviradas, trazidas à tona para que possam ser trabalhadas. Nesse processo, alguns ângulos são formados no céu para potencializar essas mudanças necessárias e, de certa forma, mostrar o que precisa ser feito. Nesta quinta-feira, a Lua quadra Vênus e se opõe a Júpiter. Isso nos leva a questionar a forma como lidamos com nossa autoimagem, o valor que damos a nós mesmos e a nossa história. Além disso, nos leva a encarar as fragilidades de tudo aquilo que hoje consideramos estável (como empregos, relacionamentos, situações de vida etc). Também é comum surgir a necessidade de encarar nossa situação financeira, para entender o quão grave um eventual problema está.Sua veia rebelde estará ainda mais forte que o normal, e coisas como abuso de autoridade, desrespeito e falta de limites vão incomodar bastante. No entanto, esse é um bom momento para o trabalho e você receberá boas notícias quanto a ele. Se possível, foque sua atenção no trabalho e tente produzir mais, para assim manter a mente ocupada.Definitivamente você precisa dar maior vazão aos seus sentimentos. Uma boa ligação entre a Lua e Mercúrio, ambos em signos de água, pede que você se expresse mais, seja honesto consigo mesmo sobre o que sente. As oportunidades no trabalho também são muitas, já que Júpiter e Saturno abençoam sua carreira neste momento.É possível que você entre em uma discussão com seu amor, falando sobre liberdade e espaço de cada um. Cuidado para não entrar em uma briga de ego. No trabalho, faça o possível para não se envolver em discussões, pois elas podem resultar em problemas sérios. Você se sente altivo e poderoso, lidando com esses problemas com facilidade.Faça o possível para reservar um tempo - você precisa descansar e refletir sobre os desafios que vem vivendo. Não se cobre tanto, Libriano, e permita-se viver, experimentando novas sensações. Uma boa dica para não perder o foco por esses dias é trabalhar a energia do desejo e da paixão, além da prática de atividades físicas.A Lua reforça sua intuição e traz a energia que você precisava para correr atrás de seus objetivos. É como se ela reacendesse uma chama, dando combustível para os seus sonhos. A Casa 5 estimula os seus prazeres, então você pode ter vontade de dormir um pouco mais, comer algo diferente e até retomar contato com aquela pessoa especial.Dia excelente para o trabalho, em especial se você for um líder de equipe. Tente ver seus liderados com amor e empatia, lembre-se de que cada um ali tem uma história e está enfrentando seus próprios desafios pessoais. Deixe Mercúrio adoçar as suas palavras por meio da conexão que faz com o Sol em Câncer.Você encontrará portas abertas em toda oportunidade que agarrar no dia de hoje. O discernimento trazido pelo trígono formado entre Saturno e a Lua vai te ajudar a avaliar cada situação por diversos lados, o que te levará por bons caminhos. Encontre em você mesmo aquilo que precisa ser mudado - os astros apontam que grandes transformações estão a caminho, portanto, esteja preparado.Esse é um momento de reavaliação. Pondere sobre tudo o que viveu no último ano e aproveite que acabou de completar um novo ciclo para planejar seus sonhos a partir de agora. Seu coração está mais leve e aberto para sentimentos de aconchego e acolhimento. Para prosperar no trabalho, seja sempre empático e receptivo, coma pelas beiradas.Como Vênus e a Lua formam uma quadratura, você será diretamente impactado, Taurino. Em especial porque Leão e Escorpião são signos fixos, como o seu. Prepare-se para um dia de pequenas decepções e muita insegurança. Suas principais forças e qualidades podem ser questionadas - o importante é continuar acreditando em seu próprio potencial.A oposição entre a Lua e Júpiter traz desconforto e pode te deixar inseguro. Cuidado para não tomar nenhuma atitude impensada, motivada por ciúmes e possessividade. É possível ser provocado também, principalmente nas situações corporativas. Tente meditar um pouco, beba bastante água e respire fundo - o dia tende a ser longo para você. Apesar de tudo isso, o dia favorece os encontros românticos.Netuno traz para o seu dia uma conexão especial com a espiritualidade. Talvez você sinta algo em seu peito, tenha uma forte intuição ou acorde lembrando de seus sonhos. Confie na mensagem que receber, porque ela ajudará na tomada de decisões importantes. Continue apostando em seu carisma nas situações que envolvem o trabalho.Marte e Netuno formam no céu a oportunidade perfeita para você focar sua energia no aqui e agora. Isso vale tanto para atividades físicas, como treinar na academia ou arrumar a casa, como para aquelas que são mentais, como o trabalho, os estudos e a tomada de decisões. A oposição de Júpiter com a Lua, no entanto, pode te desestabilizar emocionalmente.