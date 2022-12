Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (29/12)

Gêmeos

Hoje a Lua entra em Áries e se encontra com Júpiter logo no início da manhã, trazendo mais movimento, expansão e socialização para o dia. Apesar disso, é preciso ter cuidado com o ímpeto para fazer mudanças, já que o movimento retrógrado de Mercúrio começa hoje. Muitos imprevistos podem acontecer, por isso, tente desacelerar um pouco e evite começar coisas novas e intensas. Respeite o que esse trânsito está te pedindo, dê um passo para trás sem a pressão de bater o martelo para alguma decisão agora. Além disso, questões relacionadas a meios de transportes podem ocorrer. Tenha cuidado com as viagens de final de ano, atrasos e acidentes.O mês está chegando ao fim com a energia de Áries, em conjunto com o início do movimento retrógrado de Mercúrio. Neste momento, será preciso ter muito cuidado com decisões impulsivas e situações que parecem ser boas demais para serem verdade.O Sol em Capricórnio enfatiza a necessidade de se programar e definir quais seus objetivos para o próximo ano. Contudo, com a presença da Lua em Áries, você pode acabar querendo que as coisas aconteçam rápido demais. Tenha paciência e defina pequenos passos que possam fazer com que você cresça e alcance suas metas.A presença da Lua em Áries pode deixar você, libriano, mais impulsivo e com a tendência a ter sentimentos e reações explosivas. Cuidado com sua forma de se expressar ao longo do dia, para que você não acabe sendo grosso ou impaciente com situações que não estão no controle de ninguém.A presença da Lua em Áries, amplifica o lado mais profundo das pessoas de Escorpião, aumentando sua ‘força de ação’. Essa energia pode ser um ótimo incentivo para finalizar seus projetos antes do final do ano.A retrogradação de Mercúrio indica uma necessidade de cuidado, paciência e revisão das estratégias estabelecidas pelas pessoas de Peixes. Busque identificar o que realmente faz sentido para você, e como esse caminho vai trazer frutos que sejam realmente nutritivos.A presença da Lua em Áries, traz a necessidade de estar em movimento, buscando por mais emoções e um pouco de adrenalina. Essa energia acaba deixando você, canceriano, mais irritado. É importante dar atenção a sua intuição, buscando compreender seus sentimentos.A presença da Lua em Áries gera um energia impulsiva e imediatista para as pessoas de capricórnio, que não combinam tanto com seu modo de organizar a vida. Você pode se sentir atraído a buscar resultados de forma mais fácil, pulando fases que são primordiais para alcançar as suas metas.A proximidade entre o Sol e Mercúrio em Capricórnio, faz com que você, leonino, se feche emocionalmente, além de focar no erro dos outros. No trabalho, é preciso atentar-se para não acabar sendo orgulhoso demais ou agir com arrogância. Apesar disso, esse posicionamento desperta mais foco e disposição para cumprir seus compromissos.O movimento retrógrado de Mercúrio indica que muitos imprevistos podem ocorrer na sua rotina, deixando seu dia mais desafiador. Você, virginiano, tende a lidar melhor com coisas programadas com antecedência e organizadas de forma mais eficiente. Porém, é preciso entender que nem sempre as coisas vão fluir desta forma.A presença de Vênus, Sol e Mercúrio em Capricórnio desperta a necessidade de identificar questões que precisam da sua atenção. Contudo, com o início do de Mercúrio retrógrado, é preciso ter mais cuidado com suas decisões, já que seu raciocínio não está tão certeiro como de costume.O movimento retrógrado de Mercúrio pode acabar gerando uma falha nos diálogos. Você, taurino, pode sentir que os outros não vem dando ouvidos à sua opinião. Lembre-se que nem sempre é tão importante assim ter razão nas discussões, busque ouvir mais e ter mais compreensão do que os outros estão dizendo.A entrada da Lua no seu signo evidencia sua impulsividade e ansiedade de colocar tudo no devido lugar antes da virada do ano. Será preciso reconsiderar alguns pontos, já que o Mercúrio Retrógrado evidencia a necessidade de se ter mais atenção e cuidado ao tomar decisões.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.