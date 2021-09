Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (2/9)

Hoje a Lua continua transitando pelo signo de Câncer, o que nos deixa mais sensíveis e emotivos. Apesar dessa tendência a ficarmos mais desanimados, principalmente se estivermos passando por algum problema pessoal, a Lua forma um aspecto harmônico com Urano no início do dia.

O sextil entre esses dois astros favorece mudanças positivas em nossas vidas, por isso, esse é um momento propício para transformar de vez os hábitos que você sabe que não estão sendo mais benéficos.

Por outro lado, a influência de Urano pode nos deixar mais impulsivos e, por isso, é preciso ter cuidado para não falar coisas que magoem as pessoas que amamos e também para não nos deixar ferir tanto por algo que for dito.

Por volta das 9:45 a Lua forma um trígono com Netuno em Peixes e um sextil com Marte em Virgem, o que configura um pequeno trígono menor, que é um aspecto muito favorável para a Astrologia. Aproveite a parte da noite para ouvir sua intuição e ter conversas inspiradoras.

Capricórnio

Hoje você pode perceber de forma mais clara aquelas situações que estão te incomodando emocionalmente. Porém, como a influência do signo de Câncer tende a deixar o seu humor instável, é preciso ter muito cuidado com a forma que você expressa esses sentimentos. É melhor refletir sozinho e deixar para conversar quando estiver com mais calma.

Aquário

Júpiter está retrogradando em Aquário, onde constrói estrutura e sustentação para poder gerar mudanças no futuro. Por isso, talvez seja necessário revisitar certas coisas, mesmo as mais desconfortáveis, para que seu processo cíclico seja devidamente realizado e você possa de fato se envolver nas expansões prometidas para o ano que vem.

Câncer

Hoje você tende a se sentir mais apaixonado(a), mas tudo em excesso tende a ser prejudicial. Por isso, você tende a ficar mais impressionável e irritável. Sendo assim, tenha cuidado para que você não tome atitudes como se tudo girasse ao seu redor e se todas as pessoas precisassem agir de acordo com suas vontades e sentimentos.

Escorpião

Aproveite o momento em que a Lua está transitando por Câncer e pergunte a si mesmo se você tem expressado a importância das pessoas que realmente fazem bem para você. Muitas vezes esses pequenos incentivos podem ser muito importantes para quem você ama, principalmente nesse momento delicado que estamos vivendo como sociedade.

Leão

Uma dica interessante para hoje é ter momentos mais reservados de auto reflexão, para acolher seus sentimentos com calma e entender o que está se passando internamente. Muitas vezes, você pode tomar decisões precipitadas com base em emoções que você não está prestando a devida atenção.

Gêmeos

Tenha uma paciência extra se você for acometido por emoções desafiadoras hoje. Questionamentos acerca do andamento da sua vida podem vir à tona, trazendo certo desânimo. É normal que alguma situação não esteja correndo como planejado, mas isso não significa que tudo está dando errado. Acredite em seu processo.

Peixes

Os seus sentimentos estão evidenciados e você deve ter cuidado com isso, porque tudo em excesso tende a ser prejudicial. Tenha cuidado para não fazer ‘tempestade em copo d’água’, principalmente ao se deparar com contratempos no trabalho. Lembre-se que para organizar as coisas, você precisa estar equilibrado(a) mentalmente.

Libra

Para avançar em certas coisas, você vai entender que precisa se liberar da carga pesada que você se acostumou a carregar. É preciso compreender que você não precisa problematizar toda situação que encara. Você pode chegar mais longe, mais alto, mas, para isso, precisa aprender a confiar (em si mesma e na vida) e se soltar sem medo.

Áries

A sensibilidade extra evidenciada pela Lua em Câncer faz com que você dê um foco maior a questões emocionais, principalmente no âmbito familiar. Nesse momento, os assuntos delicados que estão causando turbulência com a sua família podem ficar mais evidentes. Tenha paciência e evite ficar apontando os erros dos outros.

Sagitário

A presença da Lua em Câncer faz com que você tenha mais facilidade para expressar o seu carinho para as pessoas que você ama, o que é algo que tende a ficar em segundo plano no dia a dia. Reflita sobre o quanto você tem dividido o seu tempo entre a vida pessoal e profissional.

Virgem

Uma dica interessante para aproveitar as energias cancerianas é aproveitar para expressar seu carinho para as pessoas que convivem com você. Mandar uma mensagem, deixar um bilhetinho ou fazer uma refeição em conjunto são coisas que te ajudam a se aproximar dessas pessoas e a harmonizar o ambiente que vocês compartilham.

Touro

A influência da Lua em Câncer te convida a dar uma atenção especial ao seu lar e às pessoas com quem você o divide. Pense sobre situações que você pode ter mais cuidado, seja com a sua casa ou com a forma que fala com quem convive. Porém, evite conversas difíceis hoje, porque a sensibilidade pode causar discussões.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.