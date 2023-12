Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (28/12)

Com a Lua cheia no signo de Câncer, você não vai conseguir negar o que sente, pois compreender as emoções é prioridade nesse momento. E só compreende sentindo. Chega de tentar reter essas águas, Seja receptivo às emoções, as mensagens emocionais chegam o tempo todo, em várias situações. Tudo fala ao seu coração. Marte no signo de sagitário luta pelo desejo de crescer e de ir mais longe, mas esse calor de Marte vai aquecer as águas de Netuno e pode ser que você sinta uma tormenta emocional. Muito cuidado com os desejos imediatistas, pois qualquer decisão tomada sob esse céu pode te frustrar no futuro. Você tem pressa, quer seguir em frente, mas existe uma névoa na estrada. Vá mais devagar, pois tudo está muito nebuloso e você pode se perder e se distanciar mais ainda do seu caminho. Aproveite o período da noite para cuidar de si mesmo(a) e olhar para as suas necessidades emocionais.

Áries

Enquanto Marte se estranha com Netuno, evite muitos movimentos, pois os imprevistos estarão presentes o tempo todo. É hora de desenvolver sua consciência e intuição para o que você realmente quer e para onde você está indo. Existem muitos segredos em seu coração e se você olhar para dentro dele descobrirá a verdade.

Touro

O clima pode ficar nebuloso na sua vida profissional ou nas suas parcerias. Você sente que entrega mais do que o outro e não vê o ponto de vista de mais ninguém. Muito cuidado com a vaidade em relação às suas conquistas. As chances estão ao seu favor, mas como diz o ditado, “não conte com os pintinhos antes de os ovos chocarem”.

Gêmeos

Você anda lidando com muitas preocupações e algumas sobrecargas. É muito importante que você mergulhe fundo em si mesmo(a) para encontrar a causa de tanta inquietude. Reflita sobre quais ilusões estão te imobilizando e se concentre nos seus objetivos.

Câncer

É hora de abraçar uma abordagem prática em relação aos seus objetivos, investindo tempo e esforço em empreendimentos que tenham potencial de crescimento a longo prazo. Mas nada de pressa e prudência financeira.

Leão

Marte se estranha com Netuno, sinto que é melhor recuar, adiar e aceitar suas limitações. Muito cuidado com os jogos de poder e dominação. Na vida um dia a gente ganha e no outro a gente perde. Você não precisa provar nada para ninguém, apenas se honrar.

Virgem

Marte — desta vez em conflito com Netuno — aponta para desafios que podem surgir nos seus relacionamentos íntimos. Um mal-entendido com seu parceiro(a) vai exigir sua atenção. Não se deixe levar por medos emocionais, seja sincero(a com relação às suas necessidades e desejos.

Libra

Marte em tensão com Netuno sugere que você determine uma nova rota, pegue uma curva diferente e aceite que mudar é uma coisa boa. Encontre novos valores emocionais e espirituais e deixe o passado para trás.

Escorpião

Não se precipite, não aposte todas as suas fichas em uma pessoa ou situação que não vai dar em nada. Isso vale tanto para as finanças quanto para o amor. Você anda fantasiando muito sobre as suas conquistas e fica adiando o inevitável. Tudo que você precisa agora é de uma vida mais descontraída.

Sagitário

Marte em tensão com Netuno vai te deixar um pouco confuso(a). Você precisa fazer escolhas e tomar algumas decisões. A quinta-feira pode trazer um desafio entre suas necessidades pessoais e responsabilidades familiares. Pode haver tensão ou confusão em casa que exige sua atenção.

Capricórnio

Marte em tensão com Netuno deixa sua comunicação mais confusa . Há risco de mal-entendidos ou informações equivocadas, especialmente em conversas importantes. Seja claro e objetivo em suas comunicações, cuidado com os exageros e não olhe somente a superfície.

Aquário

Marte e Netuno em conflito apontam para uma decisão. É melhor dizer “não”, em vez de ceder para evitar polêmicas. Dizer “sim” é precipitado, especialmente se envolver seu tempo ou dinheiro. Confie nas suas convicções antes de agir.

Peixes

Hoje, alguns desafios podem surgir, especialmente em relação à sua carreira ou imagem pública. Pode ser uma crítica inesperada ou um obstáculo em um projeto. Às vezes é preciso abrir mão do controle e dar um passo atrás para poder avançar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.