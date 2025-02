Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (27/2)

A Lua Nova em Peixes inaugura um ciclo de renovação e abertura de caminhos. Esse encontro cósmico, reforçado pelo Sol em Peixes, intensifica nossa sensibilidade e intuição, pedindo uma postura mais compassiva diante da vida. Além disso, Saturno, Mercúrio, Netuno e o Nodo Lunar também se alinham em Peixes, formando um verdadeiro “bonde pisciano” que convida à integração, à empatia e à busca por soluções criativas.



É um portal de novos tempos, onde curar feridas e corrigir falhas pode revelar oportunidades antes inimagináveis. Fique atento aos sinais ao seu redor: sincronicidades, sonhos e percepções sutis podem carregar mensagens valiosas. Se algo precisar de ajuste, este é o momento ideal para reconhecer padrões que não servem mais e dar espaço para o novo.



Na energia da Lua Nova, use o poder emocional que se faz presente para reconstruir caminhos e abraçar mudanças com fluidez. Acolha a sensibilidade pisciana para mergulhar em suas emoções e, ao mesmo tempo, encontrar a sabedoria necessária para seguir em frente. Lembre-se de que, em meio à profundeza das águas de Peixes, a chave está na compaixão – tanto consigo mesmo quanto com os outros.



Dica astrológica: aproveite este alinhamento planetário para silenciar a mente por alguns instantes, observar o que sente e permitir que o seu lado intuitivo guie as decisões. A fluidez pisciana mostra que nem tudo pode ser controlado pela razão. Entregar-se ao fluxo, mantendo o coração e a mente abertos, pode ser a melhor forma de atravessar este portal de novos começos.

Áries

Use este portal para refletir sobre o que precisa ser deixado para trás. Permita-se momentos de recolhimento e espiritualidade, pois podem surgir insights valiosos nos sonhos e na intuição. Limpe o que não faz mais sentido e abra espaço para o novo.

Touro

Este é um ótimo período para fortalecer laços de amizade e buscar pessoas que compartilhem dos seus ideais. O sentimento de união e empatia estará em destaque. Cultive conexões que agreguem valor e se abra a oportunidades de colaboração.

Gêmeos

A Lua Nova pode trazer inspirações para a sua vida profissional. Permita que a imaginação e a sensibilidade guiem novos projetos ou mudanças de rota na carreira. Seja flexível diante das oportunidades e confie na sua intuição para dar o próximo passo.

Câncer

É hora de buscar novos horizontes: cursos, leituras inspiradoras e até mesmo planejar ou sonhar com viagens. Mantenha a mente e o coração abertos para filosofias, crenças ou práticas espirituais que possam nutrir sua alma e trazer crescimento interior.

Leão

Este momento favorece a cura de feridas emocionais e a busca por mais intimidade nos relacionamentos. É também um período propício para rever parcerias financeiras ou acordos. Olhe para dentro e permita que a compaixão auxilie na transformação necessária.

Virgem

Com a Lua Nova em oposição ao seu signo, você é convidado a fortalecer laços afetivos ou parcerias profissionais. Seja mais receptivo às necessidades do outro e pratique a empatia. A harmonia nasce do equilíbrio entre dar e receber na medida certa.

Libra

Aproveite este ciclo para cuidar do corpo e da mente, ajustando hábitos que necessitam de atenção. No trabalho, tente trazer mais sensibilidade ao lidar com colegas ou clientes. Pequenas mudanças na rotina podem gerar grandes resultados a longo prazo.

Escorpião

Sua criatividade ganha força agora. É o momento de mergulhar em atividades artísticas ou projetos apaixonantes. Abra espaço para o lazer e para demonstrar afeto, seja na paquera ou na relação com filhos e pessoas queridas.

Sagitário

A energia pisciana destaca a importância de um ambiente acolhedor e harmonioso. Reserve um tempo para se reconectar com a família ou cuidar do seu espaço físico e emocional. Uma base fortalecida será essencial para qualquer novo empreendimento.

Capricórnio

É hora de expressar-se com mais empatia e criatividade. Exercite a escuta ativa e procure compreender além das palavras. Conversas profundas podem trazer soluções inesperadas, especialmente se você se permitir olhar os problemas por outra perspectiva.

Aquário

A Lua Nova pede atenção à forma como você lida com seus recursos, sejam eles financeiros ou emocionais. Reveja suas prioridades e invista naquilo que realmente faz sentido para sua vida. A autovalorização é fundamental para atrair mais prosperidade.

Peixes

A energia pisciana destaca a importância de um ambiente acolhedor e harmonioso. Reserve um tempo para se reconectar com a família ou cuidar do seu espaço físico e emocional. Uma base fortalecida será essencial para qualquer novo empreendimento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.